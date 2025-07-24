Россияне снова могут оформить ипотеку на коммерческую недвижимость в Сбере

Сбер возобновил выдачу ипотеки на коммерческую недвижимость для физических лиц, говорится в пресс-релизе на сайте Сбербанка. Теперь граждане могут приобрести офисные помещения, склады, производственные здания и другие объекты коммерческого назначения с использованием кредитных средств банка. Особенностью программы стало удобство оформления кредита: весь процесс доступен клиентам онлайн через сервис Домклик.

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В рамках программы можно приобрести как объекты на этапе строительства, так и готовые помещения. Недвижимость должна находиться на нижних этажах многоквартирного дома: от –1 до 2. Площадь помещения не должна превышать 350 квадратных метров.

Условия ипотеки:

Сумма кредита: от 500 тысяч до 100 миллионов рублей.

Срок кредита: от 1 года до 25 лет.

Первоначальный взнос: от 30,1%.

В качестве первоначального взноса можно использовать наличные, документы, подтверждающие часть оплаты, счёт в Сбере. Обратите внимание, если деньги лежат в другом банке, менеджер не сможет подтвердить наличие первоначального взноса.

Банк предъявляет стандартные требования к заёмщикам и созаёмщикам. При этом поручители и иные залогодатели по кредиту не предусмотрены.

На этапе строительства можно приобрести коммерческую недвижимость на всей территории России, за исключением 12 регионов. Вторичную коммерческую недвижимость можно приобрести в 205 городах. Доступные города и регионы можно посмотреть в списке.

2 случая, когда выгодно взять кредит на первоначальный взнос по ипотеке