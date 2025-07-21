Как подать заявку на ипотеку в Сбербанке: пошаговая инструкция и условия в 2025 году
Уже много лет Сбербанк остаётся лидером ипотечного рынка в России. И одна из причин — простота подачи заявки и оперативность рассмотрения. Чтобы взять ипотеку, не нужно стоять в очередях: всё можно сделать онлайн — за несколько минут. Рассказываем, как подать заявку на ипотеку и какие способы самые удобные.
Подать заявку на ипотеку: три способа
Взять ипотеку от Сбера можно тремя способами: в офисе, на сайте или через мобильное приложение. Во всех случаях от заёмщика потребуется одинаковый пакет документов, но каждый из вариантов имеет свои нюансы.
Первый способ: в отделении банка
Классический способ — обратиться в ближайший офис Сбербанка.
Этот вариант подойдёт, если вы хотите:
- получить консультацию от специалиста;
- задать вопросы по ипотечным программам;
- оформить заявку под контролем профессионала.
Сбербанк также открыл сеть специализированных ипотечных центров на базе Домклик, где можно воспользоваться полным спектром услуг, связанных с получением ипотеки и недвижимостью.
Плюсы: личная консультация, возможность задать вопросы специалисту, помощь при оформлении.
Минусы: нужно идти в отделение, нужный специалист может быть занят.
Второй способ: на сайте Сбербанка
Подать заявку можно дистанционно — через официальный сайт банка. Для этого необязательно быть клиентом Сбера. Но если у вас есть Сбер ID, часть необходимой для заполнения анкеты информации автоматически «подтянется» из вашего аккаунта.
Что нужно сделать:
1. Зайдите в раздел «Ипотека» на сайте банка.
2. Выберите подходящую программу.
3. Нажмите «Подать заявку». После этого вы перейдёте на сайт Домклик. Здесь вы сможете воспользоваться ипотечным калькулятором и сформировать предварительный график платежей.
4. Авторизуйтесь по телефону, Сбер ID или через аккаунт на Госуслугах.
5. Заполните анкету: укажите паспортные данные, семейное положение, информацию о доходах.
6. Прикрепите необходимые документы.
7. Отправьте заявку на рассмотрение.
На сайте указано, что ответ от банка поступит уже через несколько минут после подачи заявки, но может потребоваться и более длительный срок. Будьте готовы подождать в течение 1–5 рабочих дней. Если вы получили одобрение, то приезжайте в ближайший офис для подписания договора ипотеки.
Плюсы: быстрое оформление, доступ в любое время.
Минусы: потребуется загружать документы, возможны ошибки при заполнении.
Способ удобен, если вы хотите подать заявку на ипотеку онлайн и получить одобрение, не выходя из дома.
Третий способ: через мобильное приложение
Клиенты Сбера также могут обратиться за кредитом через мобильное приложение. В нём нужные данные подгружаются в анкету автоматически, а статус заявки можно отслеживать в реальном времени.
Что нужно сделать:
1. Зайдите в раздел «Ипотека» — он доступен на главном экране или через строку поиска.
2. Среди вариантов кредитования выберите «На жильё».
3. Приложение предложит вам подать единую заявку на все ипотечные программы с максимально возможной суммой.
4. Проверьте данные в предзаполненной анкете и нажмите «Продолжить».
5. Ещё раз подтвердите основные данные и отправьте заявку.
После одобрения ипотеки нужно будет посетить офис банка для подписания кредитного договора.
Плюсы: минимум ручного ввода, быстрый отклик, удобно отслеживать процесс.
Минусы: подходит только для клиентов Сбера, интерфейс может меняться.
Удобно: одна заявка — все ипотечные программы
Чтобы не тратить время на изучение условий вручную, оформите одну заявку на все ипотечные программы Сбербанка. Банк сам подберёт оптимальные условия — будь то покупка квартиры, дома или рефинансирование. Это быстро, удобно и надёжно.
Подайте заявку через Сбербанк Онлайн — получите предварительное решение за пару минут и следите за статусом в приложении.
Узнайте больше на официальном сайте банка.
Какие документы понадобятся
Для подачи заявки, как правило, нужны:
- Паспорт.
- СНИЛС.
- Подтверждение дохода (если вы не зарплатный клиент банка).
- Копия трудовой книжки или договора о приёме на работу.
- При наличии — документы на объект недвижимости.
При необходимости Сбербанк может запросить дополнительные документы — в зависимости от программы, вида занятости или выбранного объекта.
Как узнать о решении по заявке
После подачи заявки любым из трёх способов вам нужно дождаться решения.
Как быстро одобряют ипотеку в Сбербанке? При оформлении онлайн одобрение вы можете получить уже через несколько минут, но по правилам банка на это может уйти до 5 рабочих дней, если требуется уточнение данных или дополнительная проверка.
Результаты рассмотрения заявки банк направляет одним из следующих способов:
- В личный кабинет клиента, а также в CМС или пуш-уведомлении.
- Сотрудник Сбера позвонит вам или отправит СМС.
Если заявка одобрена, банк укажет лимит по сумме и срок действия одобрения (как правило, до 90 дней). За это время нужно выбрать объект недвижимости и выйти на сделку.
Коротко
- Подать заявку можно в офисе, на сайте и через приложение.
- Быстрее всего — через Сбербанк Онлайн: часть данных уже заполнена.
- Заявка охватывает сразу все ипотечные программы банка.
- Решение — от пары минут до 5 рабочих дней.
- После одобрения потребуется визит в офис для подписания договора.
Выбирайте удобный способ — и берите ипотеку легко. Одна заявка — всё под контролем.
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