Как подать заявку на ипотеку в Сбербанке: пошаговая инструкция и условия в 2025 году

Уже много лет Сбербанк остаётся лидером ипотечного рынка в России. И одна из причин — простота подачи заявки и оперативность рассмотрения. Чтобы взять ипотеку, не нужно стоять в очередях: всё можно сделать онлайн — за несколько минут. Рассказываем, как подать заявку на ипотеку и какие способы самые удобные.

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Подать заявку на ипотеку: три способа

Взять ипотеку от Сбера можно тремя способами: в офисе, на сайте или через мобильное приложение. Во всех случаях от заёмщика потребуется одинаковый пакет документов, но каждый из вариантов имеет свои нюансы.

Первый способ: в отделении банка

Классический способ — обратиться в ближайший офис Сбербанка.

Этот вариант подойдёт, если вы хотите:

получить консультацию от специалиста;

задать вопросы по ипотечным программам;

оформить заявку под контролем профессионала.

Сбербанк также открыл сеть специализированных ипотечных центров на базе Домклик, где можно воспользоваться полным спектром услуг, связанных с получением ипотеки и недвижимостью.

Плюсы: личная консультация, возможность задать вопросы специалисту, помощь при оформлении.

Минусы: нужно идти в отделение, нужный специалист может быть занят.

Второй способ: на сайте Сбербанка

Подать заявку можно дистанционно — через официальный сайт банка. Для этого необязательно быть клиентом Сбера. Но если у вас есть Сбер ID, часть необходимой для заполнения анкеты информации автоматически «подтянется» из вашего аккаунта.

Что нужно сделать:

1. Зайдите в раздел «Ипотека» на сайте банка.

2. Выберите подходящую программу.

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3. Нажмите «Подать заявку». После этого вы перейдёте на сайт Домклик. Здесь вы сможете воспользоваться ипотечным калькулятором и сформировать предварительный график платежей.

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4. Авторизуйтесь по телефону, Сбер ID или через аккаунт на Госуслугах.

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5. Заполните анкету: укажите паспортные данные, семейное положение, информацию о доходах.

© domclick.ru

6. Прикрепите необходимые документы.

7. Отправьте заявку на рассмотрение.

На сайте указано, что ответ от банка поступит уже через несколько минут после подачи заявки, но может потребоваться и более длительный срок. Будьте готовы подождать в течение 1–5 рабочих дней. Если вы получили одобрение, то приезжайте в ближайший офис для подписания договора ипотеки.

Плюсы: быстрое оформление, доступ в любое время.

Минусы: потребуется загружать документы, возможны ошибки при заполнении.

Способ удобен, если вы хотите подать заявку на ипотеку онлайн и получить одобрение, не выходя из дома.

Третий способ: через мобильное приложение

Клиенты Сбера также могут обратиться за кредитом через мобильное приложение. В нём нужные данные подгружаются в анкету автоматически, а статус заявки можно отслеживать в реальном времени.

Что нужно сделать:

1. Зайдите в раздел «Ипотека» — он доступен на главном экране или через строку поиска.

2. Среди вариантов кредитования выберите «На жильё».

3. Приложение предложит вам подать единую заявку на все ипотечные программы с максимально возможной суммой.

© Приложение Сбербанк Онлайн

4. Проверьте данные в предзаполненной анкете и нажмите «Продолжить».

5. Ещё раз подтвердите основные данные и отправьте заявку.

После одобрения ипотеки нужно будет посетить офис банка для подписания кредитного договора.

Плюсы: минимум ручного ввода, быстрый отклик, удобно отслеживать процесс.

Минусы: подходит только для клиентов Сбера, интерфейс может меняться.

Удобно: одна заявка — все ипотечные программы

Чтобы не тратить время на изучение условий вручную, оформите одну заявку на все ипотечные программы Сбербанка. Банк сам подберёт оптимальные условия — будь то покупка квартиры, дома или рефинансирование. Это быстро, удобно и надёжно.

Подайте заявку через Сбербанк Онлайн — получите предварительное решение за пару минут и следите за статусом в приложении.

Узнайте больше на официальном сайте банка.

Какие документы понадобятся

Для подачи заявки, как правило, нужны:

Паспорт.

СНИЛС.

Подтверждение дохода (если вы не зарплатный клиент банка).

Копия трудовой книжки или договора о приёме на работу.

При наличии — документы на объект недвижимости.

При необходимости Сбербанк может запросить дополнительные документы — в зависимости от программы, вида занятости или выбранного объекта.

Как узнать о решении по заявке

После подачи заявки любым из трёх способов вам нужно дождаться решения.

Как быстро одобряют ипотеку в Сбербанке? При оформлении онлайн одобрение вы можете получить уже через несколько минут, но по правилам банка на это может уйти до 5 рабочих дней, если требуется уточнение данных или дополнительная проверка.

Результаты рассмотрения заявки банк направляет одним из следующих способов:

В личный кабинет клиента, а также в CМС или пуш-уведомлении.

Сотрудник Сбера позвонит вам или отправит СМС.

Если заявка одобрена, банк укажет лимит по сумме и срок действия одобрения (как правило, до 90 дней). За это время нужно выбрать объект недвижимости и выйти на сделку.

Коротко

Подать заявку можно в офисе, на сайте и через приложение.

Быстрее всего — через Сбербанк Онлайн: часть данных уже заполнена.

Заявка охватывает сразу все ипотечные программы банка.

Решение — от пары минут до 5 рабочих дней.

После одобрения потребуется визит в офис для подписания договора.

Выбирайте удобный способ — и берите ипотеку легко. Одна заявка — всё под контролем.

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