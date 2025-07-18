Ипотека растёт, ставки по вкладам снижаются: ЦБ подвёл итоги июня

Банк России опубликовал данные о результатах развития банковского сектора в июне. Согласно информационно-аналитическим материалам регулятора, объём выдачи ипотеки по сравнению с прошлым месяцем увеличился почти на 8%. Рассмотрим основные показатели из доклада.

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Объём выдачи ипотеки в июне вырос до 309 миллиардов рублей. В мае этот показатель находился на уровне 287 миллиардов. Основным драйвером спроса по-прежнему остаются госпрограммы (в 85% случаев), преимущественно — «Семейная ипотека». По ней выдано 222 миллиарда рублей после 209 миллиардов в мае.

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Вместе с ростом спроса ускорился прирост задолженности по ипотечным кредитам. По предварительной оценке, он составил +0,6 против +0,5% в мае.

Средняя ставка по рыночным ипотечным программам постепенно снижается: в июне она составила 24,9%, что на 1,7% ниже по сравнению с показателем в конце мая. Однако из-за того, что данный показатель находится на высоком уровне, объём выдачи рыночной ипотеки по-прежнему остаётся низким — 44 миллиарда рублей.

Портфель потребительских кредитов в июне сократился примерно на 0,4%. В мае этот показатель находился на околонулевом значении. Долги по кредитным картам почти не изменились после роста в предыдущие месяцы. Задолженность по кредитам наличными для заёмщиков с показателем долговой нагрузки 50–80% с третьего квартала 2024 года снизилась на 5%.

Денежные средства населения на счетах за месяц увеличились на 1,5%, до 60,3 триллиона рублей. Остатки на текущих счетах выросли на 3%, на срочных вкладах — на 1%.

Процентные ставки по вкладам продолжают снижаться. К концу июня средняя максимальная ставка по депозитам составила 18,3% (–1,1 п. п. по сравнению с маем).

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