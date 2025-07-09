2 случая, когда выгодно взять кредит на первоначальный взнос по ипотеке

Оформление потребительского кредита на первоначальный взнос по ипотеке может показаться хорошим способом ускорить покупку жилья, если собственных накоплений пока недостаточно. Но на практике это решение выгодно лишь в нескольких исключительных случаях, считают опрошенные «Рамблером» эксперты. Рассказываем, когда кредит на первый взнос по ипотеке будет оправдан и какие вопросы задать себе, прежде чем принять решение.

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2 сценария, когда выгодно оформить кредит на первый взнос

Брать кредит на первоначальный взнос по ипотеке выгодно, если вы участник альтернативной сделки, где покупку новой квартиры приходится проводить раньше продажи старого жилья, считает директор ипотечного агентства «ПроИпотека» Сергей Вельмицкий. То есть при условии, что вы берёте потребительский кредит на короткий срок и быстро отдаёте его с прибыли от продажи недвижимости, пояснил эксперт.

Альтернативная сделка на рынке недвижимости — это многоступенчатая операция, при которой продажа одной квартиры связана с одновременной покупкой другой. Такие сделки включают в себя несколько участников и объектов недвижимости, образуя цепочку.

Вельмицкий описал ситуацию, в которой кредит окажется уместным:

Вы продаёте квартиру и нашли на неё покупателя.

Вы подыскали новое жильё, и вам нужно успеть купить его по хорошей цене.

Вы точно знаете, что лот уйдёт, если не поторопиться.

Продав свою квартиру, вы сразу закроете потребкредит.

При этом существует риск, что продажа вашей недвижимости сорвётся и придётся платить проценты по кредиту на первоначальный взнос дольше планируемого времени, предупредил Вельмицкий.

Также решение оформить потребкредит на первоначальный взнос по ипотеке может быть оправданно, если собственные средства в это время размещены в других финансовых инструментах и есть уверенность в их эффективности. Таким мнением поделился с «Рамблером» руководитель бизнес-направления «Ипотека, страхование и сделочные сервисы» «Авито» Артур Ахметов.

Важно. Вы должны быть уверены, что деньги будут доступны в конкретные сроки и перекроют сумму первоначального взноса.

Если у вас есть вклад, срок которого заканчивается через несколько месяцев, а вам сейчас предлагают интересный вариант покупки, кредит на взнос может стать временным решением. В такой ситуации вы не теряете доход по вкладу, покупаете нужную квартиру уже сейчас и при этом уверены, что сможете закрыть кредит в течение 3–4 месяцев. Артур Ахметов Руководитель бизнес-направления «Ипотека, страхование и сделочные сервисы» Авито

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3 вопроса, на которые нужно ответить себе перед оформлением кредита на первоначальный взнос

Чтобы убедиться в том, что вы принимаете правильное решение, задайте себе следующие вопросы:

Смогу ли я закрыть дополнительный кредит в ближайшие месяцы? Не ухудшится ли при этом финансовое положение моей семьи? Это действительно единственный возможный способ покупки?

Если на все вопросы вы ответили «да» — тогда этот шаг может быть оправдан. В остальных случаях опрошенные «Рамблером» эксперты рекомендуют проявить осторожность и отложить покупку или рассмотреть другие варианты финансирования.

Обратите внимание. При рассмотрении заявки на ипотеку банк учитывает долговую нагрузку потенциального заёмщика. Дополнительный кредит может снизить лимит или стать причиной отказа в ипотеке.

Коротко

Брать кредит на первоначальный взнос по ипотеке стоит лишь в исключительных ситуациях — когда сделка срочная, времени на накопление объективно нет и при этом есть возможность погасить долг в ближайшие несколько месяцев. В остальных случаях специалисты рекомендуют отложить покупку.

При этом наличие кредита может негативно сказаться на шансах получить одобрение по ипотеке. После проверки кредитной нагрузки банк может снизить доступный лимит или вовсе отказать в ипотеке.

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