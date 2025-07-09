Как помочь близкому с кредитом — просто, безопасно и без бюрократии

Даже самый ответственный человек может столкнуться с трудной ситуацией: болезнь, увольнение, непредвиденные расходы. Особенно тяжело, если при этом нужно выплачивать кредит.

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Иногда поддержка важна не меньше денег. Сервис «Помощь близкому с погашением кредита» от Сбербанка позволяет взять на себя часть платежей, если у родного человека временные трудности. Это можно сделать в пару кликов — и без оформления поручительства или визита в офис.

Платёж спишется, только если у заёмщика не хватит денег, а ваша кредитная история останется нетронутой. Это по-настоящему заботливая помощь — без риска, формальностей и неудобных разговоров.

Как стать помощником

Стать помощником можно всего в несколько кликов в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. В июле 2025 года услуга доступна только пользователям с Android.

Зайдите в «Кредиты» нижнего меню. Пролистните страницу вниз до раздела «Сервисы» и нажмите на «Помочь близкому с кредитом» → «Оформить».

© Сбербанк Онлайн

Обратите внимание. Помочь близкому можно практически по любому аннуитетному кредиту: потребительскому, образовательному, ипотеке или при рефинансировании прежнего займа.

Однако есть несколько исключений:

Военная ипотека.

Кредиты, выданные иностранным гражданам.

Кредиты, по которым заёмщик или созаёмщик признаны банкротом. Услуга подключится, но списания не будет.

Кредиты в иностранной валюте, если вы не поручитель.

Кредиты сторонних банков.

Чтобы начать помогать, достаточно заполнить простую анкету в приложении. Укажите данные заёмщика:

Ф. И. О.

Дату рождения.

Серию и номер паспорта.

Номер кредитного договора.

Дату открытия договора.

Нажмите «Найти кредит».

© Сбербанк Онлайн

Далее выберите счёт для списания платежей. Укажите, сколько раз планируете вносить оплату:

Один раз.

Определённый период.

До погашения.

© Сбербанк Онлайн

В день платежа по кредиту банк проверит, сколько денег у заёмщика на счёте, и спишет недостающую часть с вашего счёта. Деньги сразу направляются на погашение — близкий не получает их лично. Если по кредиту была просрочка, средства спишутся сразу после подключения к сервису.

Обратите внимание: платёж спишется, только если у близкого не хватило денег.

Максимальную сумму списания можно ограничить. Нажмите на соответствующую команду и введите размер лимита в месяц.

© Сбербанк Онлайн

После того как вы ввели параметры оплаты, нажмите «Продолжить». Проверьте данные в заявке. Если всё верно, осталось нажать «Подтвердить» — и сервис подключится.

© Сбербанк Онлайн

Важно: платежи по кредиту близкого через сервис Сбера не учитываются в вашей личной кредитной истории.

Как попросить близкого о помощи

Если вы сами столкнулись с финансовыми трудностями, то можете попросить близких подключиться к вашему кредиту. Всего можно добавить до 10 человек. Все они должны быть клиентами Сбера.

В мобильном приложении зайдите в свой кредит и в разделе «Операции» выберите «Совместный доступ» → «Открыть доступ».

© Сбербанк Онлайн

Заполните анкету с информацией о человеке, которому хотите открыть доступ к кредиту.

Укажите:

Ф. И. О. Дату рождения. Серию и номер паспорта.

Далее укажите срок доступа. Для ипотеки максимум — 10 лет. Ещё раз проверьте данные в заявке и нажмите «Подтвердить».

© Сбербанк Онлайн

Близкий человек будет видеть всю необходимую информацию (сколько осталось выплатить, когда следующий платёж) и сможет при необходимости помочь.

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