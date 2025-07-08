Чем опасны кредиты и как от них отказаться

Возможность купить понравившуюся вещь, технику, машину здесь и сейчас, без необходимости копить и откладывать деньги, выглядит очень заманчиво. Однако расплачиваться за ежеминутные желания иногда приходится очень долго. По данным ЦБ РФ, просрочка россиян по кредитам за год выросла на 27% и в июне 2025 года превысила 1,5 триллиона рублей. Рассказываем, чем опасны долги и как отказаться от кредитов.

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В чём опасность кредитов

Кредит — удобный банковский продукт, который позволяет делать покупки сейчас, а платить за них потом. Однако, помимо удобства, у него есть и недостатки:

Переплата . Чем больше долг и срок погашения кредита, тем больше переплата по процентам. В условиях высоких ставок она может в несколько раз превышать сумму самого кредита.

. Чем больше долг и срок погашения кредита, тем больше переплата по процентам. В условиях высоких ставок она может в несколько раз превышать сумму самого кредита. Нагрузка на бюджет . На обслуживание кредитов каждый месяц приходится отдавать часть своего дохода. Это ограничивает ваши текущие возможности.

. На обслуживание кредитов каждый месяц приходится отдавать часть своего дохода. Это ограничивает ваши текущие возможности. Иллюзия достатка . Доступ к кредитным средствам формирует ощущение, что у вас больше денег, чем на самом деле.

. Доступ к кредитным средствам формирует ощущение, что у вас больше денег, чем на самом деле. Зависимость. Возможность доставить себе удовольствие с помощью покупок в любое время вызывает привыкание и может стать серьёзной психологической проблемой.

Пристрастие к кредитной карте и кредитам — это социально одобряемый вид зависимости, который ведёт к тем же последствиям, что и другие виды злоупотребления. А именно — к потере благ и ослаблению социального статуса. Олеся Толстухина Клинический психолог медтехкомпании «Доктор рядом»

В ситуациях, когда грустно или тревожно, но сильно хочется это исправить, кредитная карта открывает доступ ко множеству удовольствий здесь и сейчас, продолжает эксперт. Формируется пристрастие: грустно / тоскливо — нужно доставить себе удовольствие деньгами, почувствовать момент власти над жизнью.

Далее долг нарастает, потому что этот лёгкий способ самопомощи используется всё чаще и чаще, рассказывает Толстухина. На погашение уходит существенная часть дохода, возникают проблемы с ежемесячным балансом, нарастают разочарование и конфликты с близкими на почве денег.

Кредит — это не волшебная палочка для реализации сиюминутного желания, а шаг, который предполагает обязательства, добавляет PR-директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Анастасия Кривельская.

Понимая, что средств для обслуживания задолженности не хватает, заёмщики начинают искать новые источники финансирования, оформляя новые кредиты и займы. Подобное поведение лишь усугубляет ситуацию и становится причиной попадания в долговую яму, предупреждает Кривельская.

Когда стоит насторожиться

О появлении кредитной зависимости могут говорить следующие факты:

Импульсивные покупки в кредит . Человек берёт взаймы, не задумываясь о сумме переплаты и нагрузке на свой бюджет.

. Человек берёт взаймы, не задумываясь о сумме переплаты и нагрузке на свой бюджет. Покупка вещей, не соответствующих доходам . Имея невысокие доходы, человек покупает дорогие вещи: одежду известных брендов, флагманский смартфон, дорогой автомобиль.

. Имея невысокие доходы, человек покупает дорогие вещи: одежду известных брендов, флагманский смартфон, дорогой автомобиль. Высокая долговая нагрузка . На погашение задолженности ежемесячно уходит более 50% дохода.

. На погашение задолженности ежемесячно уходит более 50% дохода. Расходы превышают доходы . Заёмщику не хватает средств, чтобы расплатиться по обязательствам и обеспечить текущие расходы.

. Заёмщику не хватает средств, чтобы расплатиться по обязательствам и обеспечить текущие расходы. Оформление кредитов для погашения долгов . Заёмщик берёт новые кредиты, чтобы расплатиться с имеющимися долгами, а оставшиеся деньги тратит на новые покупки.

. Заёмщик берёт новые кредиты, чтобы расплатиться с имеющимися долгами, а оставшиеся деньги тратит на новые покупки. Отсутствие финансовой подушки. У человека отсутствуют какие-либо накопления на непредвиденные случаи.

Как отказаться от кредитов

Шаг 1. Осознать проблему

Преодолевать зависимость от удовольствий, получаемых за счёт кредитных денег, придётся по базовой схеме борьбы с зависимостями, рассказывает Толстухина. Самое сложное — признать проблему.

Взгляните на ситуацию честно и обдуманно: запишите все свои долги с указанием общих сумм и размера ежемесячных платежей. Сопоставьте обязательства со своими доходами. Это поможет осознать, что пора что-то менять.

Далее придётся пережить этап абстиненции — длительный период «отмены», сопровождающийся негативным эмоциональным фоном из-за отсутствия покупок. На это время лучше заранее подготовить перечень дел, которые приносят вам удовольствие, но не стоят денег, рекомендует Толстухина.

Шаг 2. Подумать о рефинансировании

Подумайте о том, чтобы рефинансировать свои кредиты — объединить их на новых условиях. Так вам будет удобнее расплачиваться с задолженностью. Кроме того, у вас будет возможность снизить нагрузку на бюджет за счёт уменьшения ставки или увеличения срока кредитования.

Однако имейте в виду, что перекредитоваться можно далеко не по всем долгам. Обычно банки берут на рефинансирование кредиты, отвечающие следующим требованиям:

задолженность частично погашена, заёмщик внёс не менее 3–6 платежей;

до выплаты кредита остаётся не менее 3 месяцев;

у должника нет текущих просрочек по выплатам;

кредит не был реструктуризирован.

Используя рефинансирование, обычно разрешается объединять до 5 долгов. Но многие банки не работают с займами, полученными в микрофинансовых организациях.

Также перед оформлением рефинансирования обязательно нужно рассчитать его выгоду. В некоторых случаях в такой операции нет смысла, а иногда она может быть даже убыточной. Обычно рефинансировать долг не следует, если выплачено уже больше половины кредита, а разница в ставках составляет менее 1,5–2%.

Рефинансирование кредитов: когда это выгодно, а когда лучше отказаться

Шаг 3. Выбрать стратегию выхода из долгов

Существуют две популярные стратегии:

«Снежный ком» . Заключается в том, что сначала гасится самый небольшой кредит, а затем остальные — по возрастанию суммы задолженности. Психологически это самый лёгкий способ, который позволяет быстрее ощутить сокращение долгов. Однако при этом вы переплачиваете больше процентов.

. Заключается в том, что сначала гасится самый небольшой кредит, а затем остальные — по возрастанию суммы задолженности. Психологически это самый лёгкий способ, который позволяет быстрее ощутить сокращение долгов. Однако при этом вы переплачиваете больше процентов. «Лавина». При использовании этой стратегии сначала погашают долг с самой высокой ставкой. Если на это уходит много времени, метод может быть более сложным с психологической точки зрения. Однако он позволяет сильно сократить переплату.

Рассмотрим на примерах, как работают оба метода. Предположим, что у должника имеется 3 кредита со следующими параметрами:

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В месяц заёмщик может выделять на погашение долгов 50 тысяч рублей: 37 760,95 — для расчётов с текущими обязательствами, 12 239,05 — на досрочное погашение.

При выборе стратегии «Снежный ком» ему сначала нужно рассчитаться с долгом за компьютер, затем — за ремонт и в последнюю очередь — за машину. Сделаем расчёт платежей с помощью кредитного калькулятора, который может учитывать досрочное погашение.

Если ежемесячно делать досрочное погашение в конце месяца и уменьшать срок кредита, с первым долгом удастся рассчитаться за 5 месяцев . Переплата по кредиту за компьютер составит 2 861,32 рубля .

. Переплата по кредиту за компьютер составит . Второй кредит, за ремонт, в таком случае удастся выплатить за 17 месяцев. Переплата по нему составит 53 874,6 рубля .

. Фактический срок третьего кредита при использовании «Снежного кома» составит 3 года 7 месяцев. Переплата — 168 572,66 рубля.

Итого общая переплата по всем кредитам составит 225 308,58 рубля. Но уже через 5 месяцев должник сможет закрыть первый кредит и останется с двумя долгами.

Теперь посмотрим, как будут списываться долги при использовании стратегии «Лавина». Она предполагает, что сначала нужно выплатить кредит за ремонт, затем — за компьютер и в конце — за машину.

Делая ежемесячное досрочное погашение с уменьшением срока кредита, с первым долгом удастся рассчитаться за 14 месяцев . Переплата по нему составит 38 961,59 рубля .

. Переплата по нему составит . С кредитом за компьютер получится рассчитаться за 16 месяцев. Переплата по этой задолженности составит 10 174,4 рубля .

. Досрочно рассчитавшись с двумя кредитами, заёмщик начнёт активнее гасить кредит за машину. На это у него уйдёт 3 года 6 месяцев. Переплата составит 166 283,64 рубля.

Общая переплата при использовании «Лавины» — 215 419,63 рубля, что на 9 888,95 рубля меньше, чем при использовании «Снежного кома». Однако от первого кредита получится избавиться только через 14 месяцев.

Шаг 4. Пересмотреть свой бюджет

Проанализируйте свои траты. Подумайте, как можно сократить расходы: откажитесь от лишних подписок, доставки готовой еды, делайте покупки по списку, ищите акции и скидки.

Параллельно с сокращением затрат попытайтесь увеличить доход:

поищите подработку;

поговорите с руководством о прибавке к зарплате;

попробуйте монетизировать хобби.

Чем быстрее вы найдёте источники дополнительного дохода, тем быстрее сможете рассчитаться с долгами.

Финансовый детокс

Шаг 5. Не влезать в новые долги

Не берите новые кредиты, пока не расплатитесь с текущей задолженностью. А после выплаты долга займитесь формированием подушки безопасности — накопите сумму в размере 3–6 ваших ежемесячных трат, необходимую для защиты от непредвиденных ситуаций.

Как снизить ущерб, если без кредитов не обойтись

Если кредит — единственный способ решить проблему, постарайтесь здраво оценить свои финансовые возможности, рекомендует Кривельская. Для минимизации риска просрочки платёж не должен превышать 20–30% дохода.

Чтобы сократить ежемесячный платёж, можно оформить кредит на максимальный срок, досрочно погашая его. В таких условиях нагрузка на бюджет будет меньше, что позволит в случае непредвиденных финансовых трудностей не допустить дефолта, рассказывает эксперт.

Работая с проблемными клиентами, мы видим, что зачастую именно высокий ежемесячный платёж стал причиной проблемы. И при его снижении клиент обычно возвращается в график. Анастасия Кривельская PR-директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств

Кроме того, рассмотрите возможность покупки в рассрочку либо с использованием беспроцентного периода по кредитной карте. При соблюдении условий банка такие продукты позволяют пользоваться заёмными средствами без переплаты.

В случае, если избежать проблем всё же не удалось, стоит уведомить об этом кредитора заранее, говорит Кривельская. Это будет свидетельствовать о намерении погасить долг. Сейчас кредитные организации всё чаще придерживаются модели экологичного взыскания, пытаясь найти оптимальное для обеих сторон решение, подчёркивает эксперт.

Коротко

Кредит — это инструмент, требующий ответственного подхода и осознания последствий. При его использовании создаётся иллюзия достатка и есть риск формирования кредитной зависимости.

Склонность совершать импульсивные покупки в кредит, оформление новых займов для погашения старых, большая долговая нагрузка, превышение расходов над доходами — признаки кредитной зависимости.

Чтобы отказаться от кредитов, следует осознать проблему, выбрать стратегию погашения долгов, пересмотреть свой бюджет.

Лучше избегать чрезмерных долгов, чем потом бороться с ними.

Если без кредита не обойтись, нужно здраво оценивать свои финансовые возможности.

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