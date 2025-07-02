Банки отложили снижение ставок по кредитам

Банк России в июне снизил ключевую ставку на 1 п. п. Проценты по вкладам в банках резко пошли вниз, но ставки по кредитам снизили только 6 из 15 крупнейших банков страны, сообщили «Известия». Вместе с экспертами разобрались, почему банки неохотно уменьшают кредитные ставки и чего ждать дальше.

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Какие банки снизили ставки

Как сообщает издание, ставки по кредитам снизили всего несколько банков: Сбербанк, Газпромбанк, МКБ, «Дом.РФ», «АК Барс» и банк «Санкт-Петербург». При этом снижение составило в среднем 1 п. п. Сейчас средняя ставка по потребительским кредитам находится на уровне 34%.

В жилищном кредитовании ситуация схожая: по данным Единой информационной системы жилищного строительства, только 9 из 20 крупнейших банков снизили ставки по рыночной ипотеке после заседания ЦБ. Среди них: Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Т-Банк, банк «Санкт-Петербург», «Уралсиб», МКБ, банк «Кубань Кредит» и ТКБ. Снижение составило в среднем 1–2 п. п. Сейчас средневзвешенная ставка по рыночной ипотеке составляет 24,9%.

В то же время по вкладам ситуация кардинально отличается: все 20 крупнейших банков страны опустили ставки по депозитам сразу после заседания ЦБ.

Почему банки не торопятся снижать ставки по кредитам

Продуктовый аналитик АО «Свой Банк» Иван Михайлов выделяет три причины более медленного снижения ставок по кредитным продуктам:

Банки стремятся сохранить маржу (прибыльность), особенно в условиях неопределённости, например если не уверены в дальнейшем снижении ключевой ставки. Кредитные портфели формируются на длительный срок, и резкое падение ставок может негативно сказаться на доходности уже выданных кредитов. Банки тщательнее оценивают заёмщиков и сохраняют более высокие ставки для рискованных клиентов (с высоким показателем долговой нагрузки), чтобы компенсировать потенциальные потери.

С таким мнением согласен главный экономист Института экономики роста им. П.А. Столыпина Борис Копейкин. Высокие ставки означают, что банки вынуждены закладывать возросшие риски невозврата в стоимость кредитов, отмечает эксперт.

Брать ли кредит сейчас

Борис Копейкин считает, что в будущем, причём относительно недалёком, кредит обойдётся дешевле. По его словам, если вы можете подождать, то брать заём на текущих условиях не стоит. Если же деньги нужны сейчас, то стоит как минимум сравнить варианты в разных банках, а не соглашаться на первое предложение, напоминает эксперт.

Иван Михайлов добавляет, что, если кредит необходим срочно, оптимальным решением может стать его оформление с расчётом на досрочное погашение или рефинансирование при снижении ставок. На ближайшем заседании ЦБ по ключевой ставке (25 июля) эксперты снова прогнозируют её снижение на 1–2 п. п.

Смягчение денежно-кредитных условий может потянуть за собой ипотеку и потребительские кредиты. Однако резкого обвала ставок ждать не стоит — банки продолжат балансировать между конкуренцией на рынке и возможными рисками, считает аналитик.

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