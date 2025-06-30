ЦБ РФ сделал заявление по ключевой ставке

На ближайшем заседании Банка России, которое пройдёт 25 июля, может быть принято решение о более существенном, чем в июне, снижении ключевой ставки. Об этом сообщил зампредседателя регулятора Алексей Заботкин. При каких обстоятельствах Центробанк пойдёт на такой шаг и чего ожидать россиянам, «Рамблеру» рассказали эксперты.

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В июне Банк России впервые с 2022 года принял решение снизить ключевую ставку — она опустилась на 1 процентный пункт, до 20%. Очередное заседание Центробанка состоится 25 июля.

Сегодняшнее заявление зампреда ЦБ РФ Алексея Заботкина вселяет надежду, что и по его итогам регулятор продолжит смягчать денежно-кредитную политику (ДКП). Однако решение Банка России будет зависеть от многих факторов.

Стагнирование темпов инфляции и снижение инфляционных ожиданий населения могут стать одними из причин дальнейшего снижения ключа, считает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» к. э. н. Олег Абелев. Отметим, что в июне уровень ожидаемой инфляции у части населения сократился с 13,4% до 13,0%.

В условиях высоких ставок наблюдаются сложности с дальнейшим развитием экономики, продолжает Абелев. Об этом в открытую заявили власти и бизнес в рамках Петербургского экономического форума, говорит эксперт.

С ним соглашается главный экономист Института экономики роста им. П.А. Столыпина Борис Копейкин.

«Ситуация в реальной экономике требует скорейшего смягчения ДКП. Мы пока не в рецессии, но риски растут. В ряде отраслей экономики с начала года сокращается производство. Новых инвестпроектов, судя по заявлениям бизнеса, инициируется всё меньше. Для сохранения экономической динамики в позитивной зоне ставку надо снижать активнее», — говорит эксперт.

Замедление экономики и инфляции продолжается, отмечает и главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец. Это создаёт значительное пространство для снижения ключевой ставки, вплоть до 15% на конец года, говорит эксперт.

Однако, по мнению Донец, тактика снижения будет определяться с учётом внешних рынков, геополитики и валютного курса. Усложнить решение в июле может вероятное ухудшение инфляционных ожиданий на фоне локального ускорения инфляции, а также начало ослабления рубля.

Эксперт подчёркивает, что инфляция в июле может ускориться до 0,9% в месячном выражении на фоне плановой индексации тарифов ЖКХ. Однако при стабильном рубле 25 июля у нас есть шансы увидеть ещё одно снижение ключевой ставки на 100 или 200 базисных пунктов.

О другом проинфляционном факторе говорит главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Фёдоров. Сейчас рост заработных плат составляет около 15% в номинальном выражении и около 8,5% — в реальном, что сильно выше темпа роста производительности труда. Тем не менее экономика развивается в рамках базового сценария Банка России, вблизи его нижней границы. Это предполагает ставку на конец года 16%, отмечает Фёдоров.

Период снижения ставок — это время роста цен по таким долговым инструментам, как облигации, рассказывает «Рамблеру» к. э. н., доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова. Доходность по ним будет стремиться к рыночной, определяемой во многом значением ставки Банка России.

Про сдвиг интереса инвесторов к облигациям говорит и руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

«В сценарии снижения ключевой ставки ЦБ РФ интерес инвесторов будет смещаться к облигациям, которые позволят зафиксировать высокую ставку купона на как можно более далёкую перспективу. Таким инструментом являются классические облигации с фиксированным купоном, которые предлагают возможности для получения как высокого купонного дохода, так и потенциальной прибыли от роста цены», — сообщает эксперт.

Что касается вкладов, можно попытаться поймать момент и открыть относительно долгосрочные депозиты, пока проценты ещё не успели упасть, добавляет Белянчикова. Также эксперт советует по возможности не выходить из тех вкладов, доходность по которым была зафиксирована ранее: не закрывать их досрочно и не предпринимать действий, ведущих к снижению ставки.

Такого же мнения придерживается и Копейкин. Он рекомендует консервативным инвесторам зафиксировать доходность по депозитам. Ведь, несмотря на небольшое снижение с максимумов конца прошлого года, проценты по вкладам всё ещё находятся на рекордных по историческим меркам уровнях.

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