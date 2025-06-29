Эксперты рассказали, что делать, если на ваш паспорт взяли кредит

Некоторые кредитные организации позволяют оформить кредит или микрозайм только по одному документу — паспорту. Этим пользуются финансовые мошенники. Как злоумышленники получают ваши данные, как проверить, есть ли у вас «лишние» кредиты, и что сделать, чтобы защитить себя, «Рамблеру» рассказали эксперты.

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Как на вас могут взять кредит

Адвокат Елизавета Селезнёва назвала четыре сценария того, как ваши паспортные данные могут попасть к злоумышленникам:

Потеря паспорта. Самый распространённый случай — злоумышленники крадут паспорт или находят потерянный документ и затем оформляют по нему заём. Кража персонаьных данных онлайн. Мошенники получают доступ к личной информации путём взлома аккаунтов, фишинга, использования вредоносных программ. Помощь недобросовестных менеджеров. Некоторые работники банков и микрофинансовых организаций (МФО) вступают в сговор с преступниками и помогают оформить займы по данным клиентов из базы компании. Обман на доверии. Близкие друзья или родственники злоупотребляют доверием жертвы, имея возможность временно воспользоваться её документами, и оформляют кредит.

Чаще всего мошенники используют копию паспорта, иногда даже просто фото, рассказал «Рамблеру» эксперт по информационной безопасности Павел Карасёв.

Получить копию документа мошенникам не сложно: кто-то оставил скан на сомнительном сайте, кто-то потерял документы, а у кого-то данные утекли в Сеть при взломе базы. Этой информации достаточно для оформления микрозайма онлайн — без посещения офиса, просто через сайт или мобильное приложение. Павел Карасёв Эксперт по информационной безопасности

Суммы таких кредитов чаще всего варьируются от 10 до 200 тысяч рублей. Но, если злоумышленникам удалось дополнительно получить доступ к номеру телефона жертвы и к онлайн-банку, они могут запросить заём на 1 миллион рублей и больше, говорит эксперт.

Как узнать, что на вас оформили кредит

Проверить, не числится ли за вами «лишний» кредит, можно, заказав выписку из кредитной истории через Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Авторизуйтесь на сайте — можно через аккаунт на «Госуслугах» — и закажите справку. Дважды в год это можно сделать бесплатно.

Отчёт появится сразу в «Истории заказов». В нём будет подробная информация обо всех займах, включая закрытые. Вы сможете увидеть дату оформления каждого кредита, сроки и суммы платежей по ним, просрочки.

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Эксперты также рекомендуют регулярно проверять уведомления от Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Если кредитор подал иск против вас и выиграл суд, информация о взыскании долга появится на портале ФССП в разделе открытых исполнительных производств.

Если вы получили уведомление о задолженности по кредиту, который не брали, обратитесь непосредственно в выдавший его банк или МФО. Подготовьте письменный запрос и отправьте его почтой или посетите организацию лично. Кредиторы обязаны предоставлять клиенту информацию об открытых продуктах.

Что делать, если на вас взяли кредит

Шаг 1. Скачайте выписку из кредитной истории с полной информацией обо всех оформленных займах и кредитах, сделайте скрины всех уведомлений о наличии задолженности от кредитора.

Шаг 2. Подайте заявление о мошенничестве в полицию.

Шаг 3. Письменно обратитесь к кредитору в свободной форме и известите его, что не оформляли заём и не получали деньги.

В заявлении:

Подробно опишите ситуацию.

Укажите паспортные данные, дату рождения, Ф. И. О. и, если знаете, номер договора на выдачу проблемного кредита.

Приложите к обращению копию заявления в полицию.

Прикрепите все документы, которые могут подтвердить, что вы не оформляли кредит. Например, это может быть детализация СМС за период оформления кредита, заключения экспертов о взломе ваших гаджетов или подтверждение того, что деньги сразу ушли на чужой счёт.

Если ваш паспорт был украден или утерян, прикрепите копию справки из полиции.

Потребуйте списать долг.

Кредитор обязан рассмотреть обращение в течение 15 рабочих дней. При этом до выяснения обстоятельств он должен приостановить взыскание.

Важно не отказываться контактировать с кредитором при рассмотрении обращения, подчеркнул управляющий директор по валидации рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.

Собственные службы безопасности кредиторов могут помочь разобраться в ситуации, могут взаимодействовать с правоохранительными органами по вашему делу. Но для этого им нужна информация. Отказ во взаимодействии с большой вероятностью интерпретируют не в пользу пострадавшего человека. Юрий Беликов Управляющий директор по валидации рейтингового агентства «Эксперт РА»

Шаг 4. Если организация отказывается признавать факт мошенничества и аннулировать кредит, обратитесь в:

Банк России через интернет-приёмную, если кредит на вас взяли в банке ;

; саморегулируемую организацию (СРО), если кредит оформили в МФО. В 2025 году на российском микрофинансовом рынке всего две микрокредитные СРО: «Альянс» и «МиР».

Люди нередко стремятся сразу обратиться в ЦБ, однако это ошибка, предупредил генеральный директор Moneyman Артём Быков. По словам эксперта, в таком случае рассмотрение вопроса займёт слишком много времени, а действовать следует как можно оперативнее.

Регулятор сначала запрашивает информацию у компании-кредитора. Далее компания поднимает архивы, собирает документы и готовит ответ. На это нужно время — тем самым момент, когда проблема будет взята в работу, отдаляется. В подобных ситуациях важна скорость. Артём Быков Генеральный директор Moneyman

Что делать, если жалобы не помогли

Если кредитор отказывается списывать долг после ваших жалоб, подавайте иск в суд и требуйте признать кредитный договор недействительным.

Сделать это не слишком сложно, если заём был оформлен онлайн и ответчик — микрокредитная организация, рассказал «Рамблеру» адвокат Игорь Ким. По его словам, достаточно доказать, что номер телефона, с которого происходила авторизация, не принадлежит истцу, как и банковская карта, на которую перечислялись деньги.

Если договор был на бумаге, в суде надо ссылаться на то, что его подписывали не вы и заключён он мошенником, сказал Артём Быков. В таком случае будет назначена экспертиза для проверки подписи.

Когда суд вынесет решение в вашу пользу, кредитор перестанет требовать с вас оплату. После этого, чтобы убедиться в списании мошеннического долга, обязательно надо ещё раз проверить кредитную историю. Артём Быков Генеральный директор Moneyman

Важно. После получения решения суда отправьте его приставам и в бюро кредитных историй (БКИ).

Как защитить себя от лжекредитов

Оформите самозапрет на кредиты через «Госуслуги». Снимайте его, только если вам действительно понадобится оформить кредит. А после получения денег не забудьте установить запрет повторно.

через «Госуслуги». Снимайте его, только если вам действительно понадобится оформить кредит. А после получения денег не забудьте установить запрет повторно. Проверяйте свою кредитную историю минимум раз в полгода. Это позволит вам оперативно выявить любые несанкционированные действия.

Это позволит вам оперативно выявить любые несанкционированные действия. Берегите паспортные данные. Не оставляйте паспорт в залог, не разрешайте копировать его без серьёзных оснований, не отправляйте сканы документа и не разглашайте данные в социальных сетях или по телефону неизвестным людям. Вводите реквизиты паспорта только на сайтах проверенных организаций и только если без этого нельзя — например, при бронировании отеля или покупке авиабилетов.

Не оставляйте паспорт в залог, не разрешайте копировать его без серьёзных оснований, не отправляйте сканы документа и не разглашайте данные в социальных сетях или по телефону неизвестным людям. Вводите реквизиты паспорта только на сайтах проверенных организаций и только если без этого нельзя — например, при бронировании отеля или покупке авиабилетов. Убедитесь, что ваш компьютер защищён надёжными антивирусными программами , а пароли сложны для подбора. Это поможет предотвратить несанкционированный доступ к вашим личным данным.

, а пароли сложны для подбора. Это поможет предотвратить несанкционированный доступ к вашим личным данным. Проверьте, какие сайты и приложения имеют доступ к вашим данным . Узнать, какие карты сохранены для автооплаты, можно через мобильное приложение вашего банка или в настройках браузера.

. Узнать, какие карты сохранены для автооплаты, можно через мобильное приложение вашего банка или в настройках браузера. Будьте внимательны при заполнении анкет и заявлений в финансовых учреждениях. Перед подписанием убедитесь, что вы понимаете все условия и хотите их принять.

в финансовых учреждениях. Перед подписанием убедитесь, что вы понимаете все условия и хотите их принять. Немедленно заявляйте в полицию о пропаже или краже паспорта и иных важных документов, которые могут быть использованы для мошеннических действий.

Как оформить самозапрет на кредиты: инструкция

Коротко

Мошенники могут завладеть вашими паспортными данными разными способами и оформить на вас кредит или микрозайм. Это может произойти, например, из-за кражи или утери паспорта, утечки личных данных в Сеть, подкупа работника кредитной организации.

Чтобы проверить, нет ли на вас «лишних» кредитов, закажите выписку из кредитной истории через НБКИ. Два раза в год это можно сделать бесплатно.

Ещё один способ проверить наличие долгов — обратиться напрямую в банк или МФО. Кредитор обязан предоставить такую информацию клиенту.

Регулярно проверяйте уведомления от Федеральной службы судебных приставов. Если вы долго не платили, кредитор обратится в суд за взысканием задолженности. Эта информация отразится на сайте ФССП.

Если вы обнаружили, что на ваш паспорт взяли кредит, действуйте оперативно. Соберите всю информацию, которая у вас есть: скачайте выписку из кредитной истории, сделайте скриншоты уведомлений о долгах от банка или МФО. Подайте заявление в полицию о мошенничестве.

После этого письменно обратитесь к кредитору: подробно опишите ситуацию, потребуйте провести внутреннее расследование и списать долг. Если это не помогло, пожалуйтесь в саморегулируемую организацию (СРО) или Банк России. Последний шаг — обращение с иском в суд.

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