Как зарабатывать с помощью кредитки: все способы
Кредитная карта нередко ассоциируется с большими процентами и непосильными долгами. Тем не менее, грамотное её использование позволит не только избежать финансовой нагрузки, но и обеспечит получение дополнительного дохода. Рассказываем обо всех способах извлечения прибыли с использованием кредитной карты.
Перевести зарплату на депозит или накопительный счёт
Большинство кредитных карт позволяют пользоваться грейс-периодом — временным интервалом, в течение которого банк не начисляет проценты за использование кредитных денежных средств. Если в течение этого срока оплачивать покупки кредиткой, а свои деньги держать на депозите или накопительном счёте, то можно таким образом зарабатывать на процентах. Главное — не тратить с кредитки больше суммы ежемесячного дохода.
Как работает схема:
- Положите часть своей заработной платы на вклад или накопительный счёт.
- Оформите кредитную карту с грейс-периодом, превышающим временной интервал до следующего поступления зарплаты.
- В течение месяца расплачивайтесь кредитной картой.
- Закройте долг по кредитке со следующей зарплаты.
- Продолжайте пользоваться восстановленным после погашения долга кредитным лимитом.
Используя этот способ, вы должны быть уверены в регулярности своих доходов и возможности вовремя погасить долг по кредитке. Иначе вместо заработка можно получить убытки.
Использовать кредитные деньги для получения дохода
Этот способ называется «кредитная карусель». Его суть схожа с предыдущим способом, но источником для получения процентов служат не свои деньги, а заёмные средства. Чтобы использовать этот метод, деньги с кредитной карты можно перевести:
- на накопительный счёт с процентом на остаток;
- на краткосрочный депозит;
- или в инвесткопилку.
Вернуть всю сумму долга также необходимо до завершения грейс-периода.
Используя такой способ, нужно учитывать, что некоторые банки берут комиссию за перевод денежных средств или снятие наличных с кредитной карты. Прежде чем принимать решение о целесообразности такой стратегии сбережения, стоит сопоставить эти расходы и потенциальный доход от размещения кредитных средств на депозите.
Обратите внимание: при применении данной схемы важно убедиться, что операция перевода с кредитной карты входит в перечень операций, включаемых в беспроцентный период. Перед совершением перевода обязательно ознакомьтесь с условиями тарифа вашего банка.
Кредитная карусель: как зарабатывать на кредитных картах несколько тысяч рублей в месяц
Получать кешбэк и бонусы
Банки дают возможность своим клиентам возвращать часть потраченных средств в виде кешбэка. Обычно держатели кредитных и дебетовых карт получают фиксированный возврат в размере 0,5–2% за все покупки и повышенный — в отдельных категориях.
Некоторые банки предлагают по кредитным картам более высокий кешбэк, чем по дебетовым. Клиенты могут самостоятельно выбирать необходимые категории, ориентируясь на свой образ жизни, привычки, финансовые потребности и запланированные покупки.
Помимо стандартного кешбэка банки предлагают особые условия на покупки у своих партнёров: магазинов, маркетплейсов, авиакомпаний, отелей и других организаций. По ним вы можете получать скидки, баллы, повышенный кешбэк, часто — до 30%.
Фиксированный процент на все покупки подходит тем, кто более-менее равномерно тратит средства в разных категориях. Повышенный кешбэк на отдельные категории выгоден тем, у кого большая часть расходов приходится на конкретные направления.
Приносить доход может и участие в реферальных программах. Они работают по принципу: «Приведи своего друга — и получи бонус». Вы рекомендуете продукт банка своим знакомым и получаете бонусы за его оформление. Это могут быть деньги на счёт или бонусные баллы. Приглашённый друг тоже обычно получает выгоду в виде денег, бонусов или специальных условий обслуживания.
На что обратить внимание при выборе кредитки
Грейс-период. Чем он длительнее, тем дольше вы сможете бесплатно пользоваться заёмными средствами. Также желательно, чтобы он распространялся на переводы с карты и снятие наличных.
Стоимость обслуживания. Оформляйте кредитку с бесплатным или недорогим обслуживанием. Проанализируйте стоимость дополнительных услуг.
Процентная ставка. Обратите внимание, какой процент придётся платить, если не уложиться в грейс-период. Имейте в виду, что ставка может быть разной для разных операций — часто она выше для снятия наличных и переводов.
Кредитный лимит. Чем больше кредитный лимит, тем больше денег вы сможете брать в долг и использовать для извлечения прибыли.
Программа лояльности. Выбирайте карту с кешбэком во всех категориях или максимальными бонусами за товары и услуги, которыми вы часто пользуетесь.
Условия переводов и снятия наличных. Выбирайте карту, по которой переводы и снятие наличных входят в грейс-период. Проанализируйте, какую комиссию берут за такие операции и есть ли лимиты бесплатных переводов и снятий.
Дополнительные условия. Некоторые банки предлагают выгодные тарифы, но при выполнении условий. Например, бесплатное обслуживание при определённой сумме месячных трат. Обратите внимание на наличие функции автопогашения — она представляет собой автоматическую оплату долга с привязанного счёта и помогает избежать начисления процентов. Уточните, берёт ли банк комиссию за перевыпуск карты, не включает ли договор страхование за дополнительную стоимость.
Как использовать карту, чтобы не влезть в долги
Чтобы кредитка не привела к появлению дополнительных проблем, нужно соблюдать правила:
- Правильно пользоваться грейс-периодом. Соблюдайте сроки возврата задолженности. Не совершайте операции, на которые не распространяются беспроцентные условия.
- Вовремя вносить ежемесячные платежи. Вносите платежи в соответствии с графиком, установленным банком. Обычно они составляют от 2 до 10% от суммы задолженности и идут в счёт погашения долга.
- Контролировать расходы. Проверяйте баланс, расходуйте с кредитки только столько, сколько сможете вовремя вернуть. Следите за суммой израсходованных средств.
- Регулярно полностью гасить долг. Делайте это до окончания грейс-периода. Это позволит не платить проценты и каждый раз восстанавливать сумму кредитного лимита.
- Ограничить число кредитных карт. Пользуйтесь 1–2 кредитками. Иначе вам будет сложно контролировать бюджет и увеличится риск просрочки.
- Установить ограничение на траты. Это поможет вам не выйти за допустимый предел расходов.
Чтобы минимизировать риски, важно строго контролировать свои расходы. Используйте кредитную карту для запланированных трат, а не для импульсивных покупок. Малейшая просрочка или ошибка в расчётах — и проценты по кредитке могут стать серьёзной проблемой.
Коротко
Есть несколько способов заработать на кредитной карте: использовать кредитные деньги для получения процентов по депозиту, возвращать расходы в виде кешбэка, пользоваться бонусами и скидками, участвовать в реферальной программе.
Чтобы получать от кредитки максимальную выгоду, выбирайте карты с длинным грейс-периодом, бесплатным обслуживанием и подходящей программой лояльности.
Чтобы избежать начисления процентов по кредитке, соблюдайте сроки возврата средств, вовремя вносите ежемесячные платежи и контролируйте свои расходы.