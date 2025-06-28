Как зарабатывать с помощью кредитки: все способы

Кредитная карта нередко ассоциируется с большими процентами и непосильными долгами. Тем не менее, грамотное её использование позволит не только избежать финансовой нагрузки, но и обеспечит получение дополнительного дохода. Рассказываем обо всех способах извлечения прибыли с использованием кредитной карты.

Как зарабатывать с помощью кредитки: все способы
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Перевести зарплату на депозит или накопительный счёт

Большинство кредитных карт позволяют пользоваться грейс-периодом — временным интервалом, в течение которого банк не начисляет проценты за использование кредитных денежных средств. Если в течение этого срока оплачивать покупки кредиткой, а свои деньги держать на депозите или накопительном счёте, то можно таким образом зарабатывать на процентах. Главное — не тратить с кредитки больше суммы ежемесячного дохода.

Как работает схема:

  1. Положите часть своей заработной платы на вклад или накопительный счёт.
  2. Оформите кредитную карту с грейс-периодом, превышающим временной интервал до следующего поступления зарплаты.
  3. В течение месяца расплачивайтесь кредитной картой.
  4. Закройте долг по кредитке со следующей зарплаты.
  5. Продолжайте пользоваться восстановленным после погашения долга кредитным лимитом.

Используя этот способ, вы должны быть уверены в регулярности своих доходов и возможности вовремя погасить долг по кредитке. Иначе вместо заработка можно получить убытки.

Использовать кредитные деньги для получения дохода

Этот способ называется «кредитная карусель». Его суть схожа с предыдущим способом, но источником для получения процентов служат не свои деньги, а заёмные средства. Чтобы использовать этот метод, деньги с кредитной карты можно перевести:

  • на накопительный счёт с процентом на остаток;
  • на краткосрочный депозит;
  • или в инвесткопилку.

Вернуть всю сумму долга также необходимо до завершения грейс-периода.

Используя такой способ, нужно учитывать, что некоторые банки берут комиссию за перевод денежных средств или снятие наличных с кредитной карты. Прежде чем принимать решение о целесообразности такой стратегии сбережения, стоит сопоставить эти расходы и потенциальный доход от размещения кредитных средств на депозите.

Богдан Зварич
Богдан ЗваричУправляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Обратите внимание: при применении данной схемы важно убедиться, что операция перевода с кредитной карты входит в перечень операций, включаемых в беспроцентный период. Перед совершением перевода обязательно ознакомьтесь с условиями тарифа вашего банка.

Кредитная карусель: как зарабатывать на кредитных картах несколько тысяч рублей в месяц

Получать кешбэк и бонусы

Банки дают возможность своим клиентам возвращать часть потраченных средств в виде кешбэка. Обычно держатели кредитных и дебетовых карт получают фиксированный возврат в размере 0,5–2% за все покупки и повышенный — в отдельных категориях.

Некоторые банки предлагают по кредитным картам более высокий кешбэк, чем по дебетовым. Клиенты могут самостоятельно выбирать необходимые категории, ориентируясь на свой образ жизни, привычки, финансовые потребности и запланированные покупки.

Богдан Зварич
Богдан ЗваричУправляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Помимо стандартного кешбэка банки предлагают особые условия на покупки у своих партнёров: магазинов, маркетплейсов, авиакомпаний, отелей и других организаций. По ним вы можете получать скидки, баллы, повышенный кешбэк, часто — до 30%.

Фиксированный процент на все покупки подходит тем, кто более-менее равномерно тратит средства в разных категориях. Повышенный кешбэк на отдельные категории выгоден тем, у кого большая часть расходов приходится на конкретные направления.

Алексей Гусев
Алексей ГусевCтарший аналитик АО «Свой Банк»

Приносить доход может и участие в реферальных программах. Они работают по принципу: «Приведи своего друга — и получи бонус». Вы рекомендуете продукт банка своим знакомым и получаете бонусы за его оформление. Это могут быть деньги на счёт или бонусные баллы. Приглашённый друг тоже обычно получает выгоду в виде денег, бонусов или специальных условий обслуживания.

На что обратить внимание при выборе кредитки

Грейс-период. Чем он длительнее, тем дольше вы сможете бесплатно пользоваться заёмными средствами. Также желательно, чтобы он распространялся на переводы с карты и снятие наличных.

Стоимость обслуживания. Оформляйте кредитку с бесплатным или недорогим обслуживанием. Проанализируйте стоимость дополнительных услуг.

Процентная ставка. Обратите внимание, какой процент придётся платить, если не уложиться в грейс-период. Имейте в виду, что ставка может быть разной для разных операций — часто она выше для снятия наличных и переводов.

Кредитный лимит. Чем больше кредитный лимит, тем больше денег вы сможете брать в долг и использовать для извлечения прибыли.

Программа лояльности. Выбирайте карту с кешбэком во всех категориях или максимальными бонусами за товары и услуги, которыми вы часто пользуетесь.

Условия переводов и снятия наличных. Выбирайте карту, по которой переводы и снятие наличных входят в грейс-период. Проанализируйте, какую комиссию берут за такие операции и есть ли лимиты бесплатных переводов и снятий.

Дополнительные условия. Некоторые банки предлагают выгодные тарифы, но при выполнении условий. Например, бесплатное обслуживание при определённой сумме месячных трат. Обратите внимание на наличие функции автопогашения — она представляет собой автоматическую оплату долга с привязанного счёта и помогает избежать начисления процентов. Уточните, берёт ли банк комиссию за перевыпуск карты, не включает ли договор страхование за дополнительную стоимость.

Как использовать карту, чтобы не влезть в долги

Чтобы кредитка не привела к появлению дополнительных проблем, нужно соблюдать правила:

  • Правильно пользоваться грейс-периодом. Соблюдайте сроки возврата задолженности. Не совершайте операции, на которые не распространяются беспроцентные условия.
  • Вовремя вносить ежемесячные платежи. Вносите платежи в соответствии с графиком, установленным банком. Обычно они составляют от 2 до 10% от суммы задолженности и идут в счёт погашения долга.
  • Контролировать расходы. Проверяйте баланс, расходуйте с кредитки только столько, сколько сможете вовремя вернуть. Следите за суммой израсходованных средств.
  • Регулярно полностью гасить долг. Делайте это до окончания грейс-периода. Это позволит не платить проценты и каждый раз восстанавливать сумму кредитного лимита.
  • Ограничить число кредитных карт. Пользуйтесь 1–2 кредитками. Иначе вам будет сложно контролировать бюджет и увеличится риск просрочки.
  • Установить ограничение на траты. Это поможет вам не выйти за допустимый предел расходов.

Чтобы минимизировать риски, важно строго контролировать свои расходы. Используйте кредитную карту для запланированных трат, а не для импульсивных покупок. Малейшая просрочка или ошибка в расчётах — и проценты по кредитке могут стать серьёзной проблемой.

Алексей Гусев
Алексей ГусевCтарший аналитик АО «Свой Банк»

Коротко

Есть несколько способов заработать на кредитной карте: использовать кредитные деньги для получения процентов по депозиту, возвращать расходы в виде кешбэка, пользоваться бонусами и скидками, участвовать в реферальной программе.

Чтобы получать от кредитки максимальную выгоду, выбирайте карты с длинным грейс-периодом, бесплатным обслуживанием и подходящей программой лояльности.

Чтобы избежать начисления процентов по кредитке, соблюдайте сроки возврата средств, вовремя вносите ежемесячные платежи и контролируйте свои расходы.

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