Что делать, если под видом кредита вам выдали микрозайм

В апреле Центробанк уличил несколько российских банков в обмане клиентов. При онлайн-оформлении они предлагали не банковские кредиты, а микрозаймы. Условия по ним обычно менее выгодные, а проценты — более высокие. При этом заёмщики до последнего момента не догадывались, кто на самом деле выдал им деньги. Разбираемся, что стоит за этой схемой, как не стать её жертвой и что делать, если вас всё-таки ввели в заблуждение.

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Как банки вводят клиентов в заблуждение

Суть схемы заключалась в следующем: при оформлении кредита дистанционно банки предлагали клиентам получить деньги, не раскрывая всю информацию об условиях договора и полной стоимости кредита. В итоге заёмщики вступали в отношения не с самим банком, а с его дочерней микрофинансовой организацией (МФО), и получали не кредит, а микрозайм.

Оформление происходило через официальные ресурсы банка, и люди думали, что обращаются именно туда. Кого уличили в такой недобросовестной практике, ЦБ не сообщил, но уточнил, что две из шести кредитных организаций входят в список системно значимых. Всем им предписали изменить подходы к информированию клиентов, чтобы исключить двусмысленность.

Несмотря на кажущуюся схожесть, кредиты и микрозаймы — это два абсолютно разных продукта. Работа банков и МФО регулируется разными законами, а процентные ставки по микрозаймам в среднем значительно выше, чем по потребкредитам, и могут достигать 292% годовых, или 0,8% в день.

Зачем это нужно банкам

По всей видимости, эта недобросовестная практика связана с обходом ограничений, которые Банк России наложил на кредитование физических лиц с высокой предельной долговой нагрузкой (ПДН). С 2023 года регулятор устанавливает так называемые макропруденциальные лимиты, ограничивающие долю рискованных кредитов в банковском портфеле. Из-за этого банки могут кредитовать заёмщиков с высокой ПДН лишь в небольшом количестве.

В I–III кварталах 2025 года доля рискованных потребкредитов не может превышать:

для клиентов с предельной долговой нагрузкой 50–80% — 15% от всего портфеля необеспеченных кредитов;

для клиентов с предельной долговой нагрузкой от 80% — 3% от всего портфеля необеспеченных кредитов.

Что такое показатель долговой нагрузки

Аналогичные лимиты установлены и для МФО, но если речь идёт о дочерней компании банка, то эти ограничения не суммируются. То есть когда банки достигают предела выдачи рискованных кредитов, они могут «переключить» ненадёжных заёмщиков на микрозаймы. Оформлять их готовы далеко не все, поэтому некоторые кредиторы решили не сообщать клиентам о подмене продукта.

Этим же способом банки могут обходить и другие запреты ЦБ, например, ограничение максимального размера ставки или комиссионного вознаграждения по операциям, поясняет адвокат адвокатского бюро «БВМП» Ярослав Земсков. Нормы прописаны в законе о банковской деятельности, а в отношении МФО действуют более мягкие правила.

Как не стать жертвой подмены

Главное оружие заёмщика против любых недобросовестных практик — это внимательность. По данным ЦБ, при дистанционном оформлении кредита многие клиенты или совсем не читают договор, или ограничиваются только основными положениями.

Чтобы избежать подмены, в договоре нужно проверить:

Наименование кредитора и его форму организации — это должен быть именно банк, а не МФО. Предмет сделки — речь должна идти о кредитовании, а не о выдаче займа. Полную стоимость кредита и реальную процентную ставку. Эта информация должна быть указана крупным шрифтом на первой странице договора как с банком, так и с МФО. Отличить одно от другого обычно помогает размер ставки.

Обращайте внимание на способ оформления договора. Если в процессе вас перенаправляют на сайт МФО или предоставляют договор без чёткого обозначения кредитора, это должно вас насторожить, и лучше воздержаться от подписания таких документов. Ярослав Земсков адвокат, Адвокатское бюро «БВМП»

Вы можете потребовать у менеджера раскрыть информацию о полной стоимости кредита, если она отсутствует в договоре. По закону банки обязаны предоставлять её до подписания кредитного договора. Ещё один способ убедиться, что вы имеете дело именно с банком, — проверить лицензию организации на сайте Центробанка. У банков и МФО лицензии разные.

Что делать, если вы всё же оформили микрозайм вместо кредита

Подмена кредита микрозаймом — серьёзное нарушение, и заёмщик вправе оспорить такую сделку.

В частности, такая практика может нарушать:

Ст. 7 закона «О потребительском кредите», согласно которому банк обязан предоставлять полную и достоверную информацию о кредите, включая его вид, ставку и условия.

Ст. 10 закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Неразъяснение заёмщику, что он заключает договор с МФО, вводит его в заблуждение, а это запрещено.

Ст. 12 закона «О защите прав потребителей», согласно которой ненадлежащее информирование потребителя о финансовой услуге даёт право требовать расторжения договора.

Ст. 178 и 179 Гражданского Кодекса РФ. Они позволяют оспорить сделку, если заёмщик действовал под влиянием обмана или заблуждения.

Перед тем, как обращаться к кредитору, Ярослав Земсков советует собрать все возможные доказательства того, что вас ввели в заблуждение: скриншоты переписки, рекламу на сайте банка, запись звонков в банк или МФО и тому подобные «улики».

Далее направьте в банк или МФО претензию с требованием расторгнуть договор займа, сославшись на непредоставление полной информации об услуге и введение в заблуждение. Укажите срок — 10 дней. Если срок в претензии не указан, он считается равным 30 дням с момента получения претензии. Ярослав Земсков адвокат, Адвокатское бюро «БВМП»

Ещё эксперт рекомендует написать жалобу в Банк России. Регулятор может наказать провинившегося кредитора: выдать ему предупреждение, оштрафовать или даже ограничить дистанционное предоставление услуг.

Также заёмщик может обратиться:

в Роспотребнадзор по факту нарушения прав потребителя;

в прокуратуру, если в действиях банка есть признаки мошенничества.

Если банк не ответит на вашу претензию или отклонит её, защищать свои интересы придётся в суде.

Со ссылкой на ст. 17 закона «О защите прав потребителей» можно требовать:

признания договора займа недействительным;

возврата необоснованно уплаченных процентов;

компенсацию морального вреда.

Чтобы поскорее избавиться от ненужных обязательств, можно рассмотреть вариант досрочного погашения микрозайма. В течение первых 14 дней после подписания договора закон позволяет сделать это без уведомления МФО. При более позднем погашении нужно будет письменно уведомить организацию о своём намерении.

МФО в этом случае не может взимать никаких штрафов, но вправе удержать проценты за время, которые вы фактически пользовались деньгами. Таким образом, ваши финансовые потери при досрочной выплате долга окажутся минимальны, если вы сделаете это как можно скорее. Однако и эти деньги вы можете попытаться вернуть через суд.

Осенью 2025 года у заёмщиков появится ещё один эффективный инструмент защиты своих прав. С 1 сентября в России начнёт действовать период охлаждения, во время которого можно будет без последствий отказаться от оформленного потребительского кредита или микрозайма. Для сумм от 50 до 200 тысяч рублей он составит 4 часа, а для более крупных займов — двое суток. Деньги заёмщики будут получать только по истечении этого времени.

Коротко

ЦБ выявил случаи, когда банки оформляли клиентам микрозаймы через свои онлайн-сервисы, маскируя их под обычные кредиты. Шесть банков, включая системно значимые, получили предписания исправить практику недостоверного информирования заёмщиков.

Такие махинации позволяют банкам обходить регуляторные ограничения (например, макропруденциальные лимиты), передавая клиентов с низким кредитным рейтингом своим дочерним МФО.

Микрозаймы часто имеют более высокие ставки и менее гибкие условия, чем кредиты. Поэтому при подписании договора внимательно проверяйте, кто является кредитором — банк или МФО.

Если вас уже обманули, вы можете направить кредитору претензию с требованием расторгнуть договор на основании того, что вас ввели в заблуждение. Если банк или МФО не ответит либо откажет, придётся защищать свои права в суде.

Также используйте возможность досрочного погашения микрозайма. В первые 14 дней это можно сделать без уведомления кредитора, просто вернув деньги с учётом процентов за пользование ими. Штрафовать клиентов за это МФО не имеет права.

Также вы можете подать жалобы в ЦБ, Роспотребнадзор или прокуратуру. Любое из этих ведомств вправе наказать кредитора за недобросовестную практику.

Может ли банк произвольно повысить ставку по выданному кредиту