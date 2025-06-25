Эксперты назвали 6 способов повысить шансы на одобрение ипотеки
Доля отказов россиянам в заявках на ипотеку в мае выросла впервые с начала года — до 47,3% с 41,6% в апреле, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Пик числа отказов был замечен в январе 2025 года — уровень составил 51,8%. Впоследствии этот показатель снижался каждый месяц. Эксперты назвали «Рамблеру» самые частые причины отказа банков в выдаче ипотеки и поделились лайфхаками, как заёмщику повысить шансы на кредит.
Почему банки отказывают в ипотеке
Эксперты выделили 4 основные причины отказа в ипотеке.
1. Проблемы с кредитной историей. Отказ по заявке можно получить, если у вас:
- Были просрочки по кредитам и коммунальным платежам.
- Нулевая кредитная история.
- Высокая долговая нагрузка из-за множества кредитов.
- Пройдена процедура банкротства.
2. Недостаточный или нестабильный доход. Банк должен быть уверен в вашей платёжеспособности и может не одобрить ипотеку, если:
- Платежи по ипотеке превышают половину вашего официального ежемесячного дохода.
- Вы работаете на фрилансе.
3. Некорректно заполненная или неполная заявка. Кредитор тщательно проверяет информацию о потенциальном заёмщике и может отказать в ипотеке, если:
- Вы забыли приложить часть необходимых документов.
- В приложенных к заявке документах есть ошибки, в том числе опечатки в справке о доходах.
- Банк не смог подтвердить данные из вашей заявки и счёл их недостоверной информацией. Например, менеджер не дозвонился по указанному телефону до вашего работодателя.
4. Проблемы с выбранной недвижимостью. Кредитор может отказать в ипотеке из-за того, что квартира в заявке не соответствует требованиям. Например, если банк:
- Считает объект неликвидным.
- Обнаружил проблемы с документами на недвижимость.
- Уверен в том, что оценка стоимости объекта занижена.
Среди других причин отказа в ипотеке:
- Возраст заёмщика.
- Отсутствие гражданства России.
- Наличие у заёмщика судимости.
- Отказ заёмщика оформлять страхование жизни и здоровья.
Как увеличить шансы на одобрение ипотеки
Проверьте кредитную историю и найдите способ её улучшить
- Проверьте свою кредитную историю на ошибки. Закажите отчёт через НБКИ. Его можно получить бесплатно дважды в год. При наличии ошибок подайте заявление на корректировку в бюро кредитных историй.
- Закройте долги по налогам, штрафам и другим обязательствам. Даже мелкие задолженности могут повлиять на вероятность одобрения ипотеки.
- Уменьшите лимиты по открытым кредитным картам. Даже если вы не пользуетесь кредиткой, банк может учитывать её лимит как ваши расходы.
Дополнительно рекомендуется воздержаться от подачи заявок и получения новых кредитов до оформления ипотеки и покупки недвижимости.
«Обелите» доход и найдите поручителя
- Если зарплата «серая», оформите справку 3-НДФЛ или покажите выписки с регулярными поступлениями.
- Рассмотрите возможность добавления в заявку поручителя или созаёмщика.
Увеличьте первоначальный взнос и положите деньги на счёт заранее
Повысьте размер взноса со стандартных 15–20% до 20–30% и более. Для этого можно использовать материнский капитал или региональные субсидии.
Если есть возможность, лучше заранее положить деньги на счёт в том банке, где планируется оформление ипотеки. Это создаёт дополнительный уровень доверия и может повлиять на решение банка в пользу заёмщика.
Выбирайте надёжные банки и не подавайте слишком много заявок
При выборе кредитора можно учитывать его индикатор в рэнкинге от Банка России.
Рекомендуется подавать заявки максимум в два-три банка одновременно. Большее количество запросов может негативно повлиять на кредитный рейтинг потенциального заёмщика.Анжела КраснояроваЭксперт в сфере недвижимости, руководитель АН «Рост-Инвест»
Оформите страховку
Банки чаще одобряют займы клиентам, согласившимся застраховать свою жизнь, здоровье и приобретаемую недвижимость.
Как читать страховой договор, чтобы не остаться без компенсации
Обратитесь к ипотечному брокеру
Артур Ахметов из «Авито» советует соискателям ипотеки, оказавшимся в сложной или нестандартной ситуации, обратиться за помощью к ипотечному брокеру.
Ипотечные брокеры хорошо знают не только требования конкретных банков, но и то, как они принимают решения. Обращение к профессионалу позволяет повысить шансы на одобрение, избежать технических отказов, выбрать самую выгодную ипотечную программу среди доступных на рынке и сэкономить время.
Коротко
К самым частым причинам отказа банка в заявке на ипотеку относятся: проблемы с кредитной историей заёмщика, недостаточный или нестабильный доход клиента, проблемы с выбранной для покупки в ипотеку недвижимостью.
Чтобы повысить шансы на одобрение заявки, постарайтесь улучшить кредитную историю и увеличить первоначальный взнос за счёт использования материнского капитала или региональных субсидий.
Увеличить шансы на положительное решение по кредиту поможет добавление в заявку поручителя или созаёмщика. Опрошенные «Рамблером» эксперты рекомендуют оформить страховку на жизнь и здоровье. Ещё один совет — подавать одновременно не более двух-трёх заявок и только в крупные банки.
Если у вас нестандартный случай, обратитесь за помощью к профессиональному ипотечному брокеру. Специалисты знают особенности подачи заявок в конкретные банки и помогут избежать технических отказов.
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