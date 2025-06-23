Как снизились ставки по ипотеке и чего ждать дальше

Средневзвешенные ставки по ипотечным продуктам продолжают снижаться уже вторую неделю подряд. За период с 16 по 22 июня 2025 года они упали на 0,55–0,83 процентных пункта (п.п.). Об этом говорится в Telegram-канале АО «ДОМ.РФ».

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Объём падения варьировался в зависимости от конкретного сегмента недвижимости:

на первичном рынке снижение составило 0,61 п.п. — ставки упали с 25,60% до 24,99% ;

; на вторичном рынке процент снизился на 0,55 п.п. — до 25,01% ;

; существеннее всего снизились ставки по программам рефинансирования — на 0,83 п.п. до 25,85%.

Ипотечные кредиты дешевеют на фоне ожиданий участниками рынка дальнейшего снижения ключевой ставки, говорит главный экономист Института экономики роста им. П.А. Столыпина Борис Копейкин. Этому процессу способствует и конкуренция между банками за заёмщиков из-за сокращения спроса на кредиты.

С начала года наблюдается тенденция постепенного снижения стоимости привлечения средств, добавляет руководитель направления по развитию потребительского кредитования Ингосстрах Банка Дмитрий Долженко. Это подтверждается в том числе снижением ставок по вкладам физических лиц. В первой декаде июня ставка резко снизилась — на 0,52 п.п. — и составила 18,87% годовых, говорится в сообщении регулятора. Смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) позволяет банкам уменьшать ставки по ипотеке без потери рентабельности бизнеса, отмечает Долженко.

Дальнейшая траектория стоимости ипотечных кредитов будет определяться решениями Банка России по ключу в июле и сентябре, говорит Копейкин. Он не даёт точного прогноза, но надеется на дальнейшее ослабление ДКП.

Апрельский прогноз регулятора предусматривает среднюю ключевую ставку на уровне 13–14% в 2026 году. Он пока что не обновлялся, поэтому, на взгляд Копейкина, не стоит рассчитывать, что в этом году процентные ставки по рыночной ипотеке опустятся ниже 20%. А в следующем году — ниже 15–16%.

С ним согласен директор по аналитике Ингосстрах Банка Василий Кутьин. По его прогнозу, ключевая ставка к концу 2025 года снизится к уровню 17–19%. В этом случае средние ставки по рыночной ипотеке будут в пределах 21–23%.Тогда развитие рынка ипотеки продолжится преимущественно в рамках льготных программ, считает эксперт. Возвращение рыночных условий ипотечного кредитования станет возможным лишь при сохранении текущих тенденций и снижении ключевой ставки до уровня 12–14%. По мнению Кутьина, подобное положение дел вряд ли наступит раньше второй половины 2026 года.

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