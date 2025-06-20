Банк России объяснил, как принималось решение по ключевой ставке

Банк России опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки, которое проходило 6 июня 2025 года. Регулятор отметил, что решение о снижении ставки до 20% стало возможным в условиях замедления инфляции и снижения темпов роста внутреннего спроса. Рассказываем, о чём ещё говорится в документе.

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Ситуация в экономике и инфляция

Текущий рост цен в апреле составил 6,2% с сезонной корректировкой в годовом выражении после 8,2% в I квартале 2025 года.

с сезонной корректировкой в годовом выражении после 8,2% в I квартале 2025 года. Мнения участников обсуждения относительно устойчивости снижения инфляционного давления разделились. Те, кто сомневался в его устойчивости, обратили внимание на значительный разброс цен, нехарактерный для периодов устойчивой дезинфляции. Но большинство участников высказали уверенность, что есть предпосылки для возвращения к плановой инфляции в 4% в 2026 году .

. Учитывая реальный рост цен с начала текущего года, к концу 2025 года есть вероятность наблюдать инфляцию по нижней границе апрельского прогноза Банка России — 7–8% .

. Замедление темпов инфляции сдерживали высокие инфляционные ожидания населения . Их причиной участники совещания называют предстоящую в 2025 году индексацию тарифов на жилищно-коммунальные услуги , а также объявление данных об индексациях на ближайшие два года.

. Их причиной участники совещания называют предстоящую в 2025 году , а также объявление данных об индексациях на ближайшие два года. Участники отметили замедление внутреннего спроса . Однако подчеркнули его неоднородность в разных сегментах: так, на товары длительного пользования спрос падал, а в туризме и общественном питании — рос быстрыми темпами.

. Однако подчеркнули его неоднородность в разных сегментах: так, на товары длительного пользования спрос падал, а в туризме и общественном питании — рос быстрыми темпами. Обсуждение коснулось и рынка труда. Участники отметили существенный рост зарплат. Однако опросы, проведённые ЦБ, говорят о более умеренной индексации заработных плат в 2025 году в сравнении с двумя предыдущими годами. Положительным сигналом стало начало сближения темпов роста доходов населения и производительности труда.

Участники дискуссии предполагают, что для достижения планового уровня инфляции в 4% в 2026 году требуются снижение инфляционных ожиданий, сохранение невысоких темпов увеличения внутреннего спроса и сбалансированные темпы роста зарплат и производительности труда.

Денежно-кредитные условия

С прошлого заседания ставки на денежном рынке и доходности облигаций федерального займа (ОФЗ) сократились . Это связано в первую очередь с ожиданиями участников рынка, которые рассмотрели сигналы возможного снижения ключевой ставки. Динамику снижения продемонстрировали также проценты по депозитам и кредитам.

. Это связано в первую очередь с ожиданиями участников рынка, которые рассмотрели сигналы возможного снижения ключевой ставки. Динамику снижения продемонстрировали также проценты по депозитам и кредитам. Отмечалось, что жёсткость денежно-кредитных условий (ДКУ) практически не поменялась. Однако некоторые участники обсуждения уверены в обратном, что ДКУ смягчилис ь. Они отметили снижение депозитных ставок на фоне роста инфляционных ожиданий.

ь. Они отметили снижение депозитных ставок на фоне роста инфляционных ожиданий. Участники обратили внимание на сдержанную кредитную активность . Умеренные темпы роста ипотеки обеспечивались преимущественно льготными кредитами.

. Умеренные темпы роста ипотеки обеспечивались преимущественно льготными кредитами. Жёсткая кредитно-денежная политика позволит сохранить такую тенденцию в кредитовании, отметили участники. Это будет способствовать дальнейшему охлаждению спроса и снижению инфляции .

. Рост денежной массы продолжил замедляться. Чтобы вернуться к инфляции в 4% в 2026 году, необходимо, чтобы данная тенденция была устойчивой.

Инфляционные риски

Несмотря на снижение проинфляционных рисков, они всё ещё преобладают, считают участники дискуссии.

Главные проинфляционные факторы:

Слишком медленное снижение перегрева экономики. Рост инфляционных ожиданий населения. Ухудшение условий внешней торговли. Расширение дефицита бюджета.

Главные дезинфляционные факторы:

Существенное замедление роста кредитования. Снижение геополитической напряжённости.

Решение по ключевой ставке

Участники обсуждения рассматривали два варианта решений:

оставить ставку ЦБ на уровне 21% и дать умеренно мягкий либо нейтральный сигнал на дальнейшее снижение;

снизить ставку на 50 или 100 б. п. и дать нейтральный сигнал.

По итогам дискуссии большинство участников согласились, что имеется достаточно данных, подтверждающих положительную динамику в экономике и ведущих к достижению цели по инфляции на уровне 4% в 2026 году. Поэтому было принято решение снизить ключевую ставку до 20% и дать нейтральный сигнал.

Все присутствующие согласились с тем, что для дальнейшего снижения инфляции необходимо поддерживать жёсткие денежно-кредитные условия и в будущем.

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