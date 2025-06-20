Банк России объяснил, как принималось решение по ключевой ставке
Банк России опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки, которое проходило 6 июня 2025 года. Регулятор отметил, что решение о снижении ставки до 20% стало возможным в условиях замедления инфляции и снижения темпов роста внутреннего спроса. Рассказываем, о чём ещё говорится в документе.
Ситуация в экономике и инфляция
- Текущий рост цен в апреле составил 6,2% с сезонной корректировкой в годовом выражении после 8,2% в I квартале 2025 года.
- Мнения участников обсуждения относительно устойчивости снижения инфляционного давления разделились. Те, кто сомневался в его устойчивости, обратили внимание на значительный разброс цен, нехарактерный для периодов устойчивой дезинфляции. Но большинство участников высказали уверенность, что есть предпосылки для возвращения к плановой инфляции в 4% в 2026 году.
- Учитывая реальный рост цен с начала текущего года, к концу 2025 года есть вероятность наблюдать инфляцию по нижней границе апрельского прогноза Банка России — 7–8%.
- Замедление темпов инфляции сдерживали высокие инфляционные ожидания населения. Их причиной участники совещания называют предстоящую в 2025 году индексацию тарифов на жилищно-коммунальные услуги, а также объявление данных об индексациях на ближайшие два года.
- Участники отметили замедление внутреннего спроса. Однако подчеркнули его неоднородность в разных сегментах: так, на товары длительного пользования спрос падал, а в туризме и общественном питании — рос быстрыми темпами.
- Обсуждение коснулось и рынка труда. Участники отметили существенный рост зарплат. Однако опросы, проведённые ЦБ, говорят о более умеренной индексации заработных плат в 2025 году в сравнении с двумя предыдущими годами. Положительным сигналом стало начало сближения темпов роста доходов населения и производительности труда.
Участники дискуссии предполагают, что для достижения планового уровня инфляции в 4% в 2026 году требуются снижение инфляционных ожиданий, сохранение невысоких темпов увеличения внутреннего спроса и сбалансированные темпы роста зарплат и производительности труда.
Денежно-кредитные условия
- С прошлого заседания ставки на денежном рынке и доходности облигаций федерального займа (ОФЗ) сократились. Это связано в первую очередь с ожиданиями участников рынка, которые рассмотрели сигналы возможного снижения ключевой ставки. Динамику снижения продемонстрировали также проценты по депозитам и кредитам.
- Отмечалось, что жёсткость денежно-кредитных условий (ДКУ) практически не поменялась. Однако некоторые участники обсуждения уверены в обратном, что ДКУ смягчились. Они отметили снижение депозитных ставок на фоне роста инфляционных ожиданий.
- Участники обратили внимание на сдержанную кредитную активность. Умеренные темпы роста ипотеки обеспечивались преимущественно льготными кредитами.
- Жёсткая кредитно-денежная политика позволит сохранить такую тенденцию в кредитовании, отметили участники. Это будет способствовать дальнейшему охлаждению спроса и снижению инфляции.
- Рост денежной массы продолжил замедляться. Чтобы вернуться к инфляции в 4% в 2026 году, необходимо, чтобы данная тенденция была устойчивой.
Инфляционные риски
Несмотря на снижение проинфляционных рисков, они всё ещё преобладают, считают участники дискуссии.
Главные проинфляционные факторы:
- Слишком медленное снижение перегрева экономики.
- Рост инфляционных ожиданий населения.
- Ухудшение условий внешней торговли.
- Расширение дефицита бюджета.
Главные дезинфляционные факторы:
- Существенное замедление роста кредитования.
- Снижение геополитической напряжённости.
Решение по ключевой ставке
Участники обсуждения рассматривали два варианта решений:
- оставить ставку ЦБ на уровне 21% и дать умеренно мягкий либо нейтральный сигнал на дальнейшее снижение;
- снизить ставку на 50 или 100 б. п. и дать нейтральный сигнал.
По итогам дискуссии большинство участников согласились, что имеется достаточно данных, подтверждающих положительную динамику в экономике и ведущих к достижению цели по инфляции на уровне 4% в 2026 году. Поэтому было принято решение снизить ключевую ставку до 20% и дать нейтральный сигнал.
Все присутствующие согласились с тем, что для дальнейшего снижения инфляции необходимо поддерживать жёсткие денежно-кредитные условия и в будущем.
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