Условия по кредитным картам в Сбере в июне 2025 года

Кредитные карты можно использовать не только для получения беспроцентных займов, но ещё и для накопления бонусов, кешбэка или дополнительного дохода с помощью кредитной карусели. Рассмотрим основные условия по кредитным картам Сбербанка в июне 2025 года.

Карта 120 дней

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Для кого: для всех клиентов Сбербанка.

Льготный период: 120 дней на покупки.

Кредитный лимит: до 1 миллиона рублей.

Процентная ставка:

9,8% в категории «Здоровье»;

49,8% ставка на покупки, снятие наличных и переводы.

Полная стоимость кредита: до 49,8% годовых.

Ежемесячный платёж: 2% от суммы задолженности.

Стоимость выпуска: бесплатно.

Обслуживание: бесплатно.

Снятие наличных и переводы: 3,9% от суммы выдачи или перевода + 390 рублей.

Лимит на выдачу наличных: 500 тысяч рублей.

Неустойка на сумму просроченного платежа: 36% годовых.

Кешбэк: до 10% суммы покупки.

Оповещение об операциях: бесплатно.

Полный список условий по ссылке.

Молодёжная кредитная карта

© sberbank.com

Для кого: для тех, кому от 18 до 23 лет включительно.

Льготный период: 120 дней на покупки.

Кредитный лимит: до 1 миллиона рублей.

Процентная ставка:

9,8% в категории «Здоровье»;

49,8% ставка на покупки, снятие наличных и переводы.

Полная стоимость кредита: до 49,8% годовых.

Ежемесячный платёж: до 10% от основного долга + начисленные проценты и комиссии (при наличии).

Стоимость выпуска: бесплатно.

Обслуживание: бесплатно.

Снятие наличных и переводы: 3,9% от суммы выдачи или перевода + 390 рублей.

Неустойка на сумму просроченного платежа: 36% годовых.

Кешбэк: до 10% суммы покупки.

Оповещение об операциях: бесплатно.

Полный список условий по ссылке.

Кредитная карта Премиум

© sberbank.com

Для кого: для держателей на счёте в Сбере от 10 миллионов рублей.

Льготный период: 120 дней на всё.

Кредитный лимит: до 1 миллиона рублей.

Процентная ставка:

9,8% в категории «Здоровье»;

49,8% ставка на покупки, снятие наличных и переводы.

Полная стоимость кредита: до 49,8% годовых.

Ежемесячный платёж: до 10% от основного долга + начисленные проценты и комиссии (при наличии).

Стоимость выпуска: бесплатно. При оформлении списывается разовая комиссия в размере 50 тысяч рублей. Списание происходит в рамках кредитного лимита и включается в беспроцентный период.

Обслуживание: бесплатно.

Снятие наличных и переводы: до 100 тысяч рублей в месяц — бесплатно, более 100 тысяч рублей — 3,9% от суммы выдачи или перевода.

Неустойка на сумму просроченного платежа: 36% годовых.

Кешбэк: до 10% суммы покупки и скидки до 99% у партнёров программ Sber Private Banking, Новый СберПервый или СберПервый.

Оповещение об операциях: бесплатно.

Особенности: металлическая карта вместо обычного пластика.

Полный список условий по ссылке.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски



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Карта Фикс

© sberbank.com

Для кого: для всех клиентов Сбербанка.

Льготный период: 1 календарный месяц на всё.

Кредитный лимит: до 100 тысяч рублей.

Процентная ставка: 49,8% годовых. Процентная ставка применяется только на сумму основного долга, если не погасить его в течение 5 лет.

Полная стоимость кредита: 49,8% годовых.

Ежемесячный платёж: 40 рублей с каждой 1000 рублей основного долга. Это фиксированный платёж, который применяется вместо начисления процентов. Штраф за неуплату комиссии за задолженность по карте — 500 рублей.

Стоимость выпуска: бесплатно.

Обслуживание: бесплатно.

Снятие наличных и переводы: бесплатно.

Лимит по выдаче наличных в сутки: 500 тысяч рублей.

Неустойка на сумму просроченного платежа: 20% годовых.

Кешбэк: до 10% суммы покупки.

Оповещение об операциях: бесплатно.

Полный список условий по ссылке.

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Рекламодатель: ПАО Сбербанк.

ОГРН: 1027700132195.

Адрес: 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19. www.sberbank.ru.

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