Условия по кредитным картам в Сбере в июне 2025 года
Кредитные карты можно использовать не только для получения беспроцентных займов, но ещё и для накопления бонусов, кешбэка или дополнительного дохода с помощью кредитной карусели. Рассмотрим основные условия по кредитным картам Сбербанка в июне 2025 года.
Карта 120 дней
Для кого: для всех клиентов Сбербанка.
Льготный период: 120 дней на покупки.
Кредитный лимит: до 1 миллиона рублей.
Процентная ставка:
- 9,8% в категории «Здоровье»;
- 49,8% ставка на покупки, снятие наличных и переводы.
Полная стоимость кредита: до 49,8% годовых.
Ежемесячный платёж: 2% от суммы задолженности.
Стоимость выпуска: бесплатно.
Обслуживание: бесплатно.
Снятие наличных и переводы: 3,9% от суммы выдачи или перевода + 390 рублей.
Лимит на выдачу наличных: 500 тысяч рублей.
Неустойка на сумму просроченного платежа: 36% годовых.
Кешбэк: до 10% суммы покупки.
Оповещение об операциях: бесплатно.
Полный список условий по ссылке.
Молодёжная кредитная карта
Для кого: для тех, кому от 18 до 23 лет включительно.
Льготный период: 120 дней на покупки.
Кредитный лимит: до 1 миллиона рублей.
Процентная ставка:
- 9,8% в категории «Здоровье»;
- 49,8% ставка на покупки, снятие наличных и переводы.
Полная стоимость кредита: до 49,8% годовых.
Ежемесячный платёж: до 10% от основного долга + начисленные проценты и комиссии (при наличии).
Стоимость выпуска: бесплатно.
Обслуживание: бесплатно.
Снятие наличных и переводы: 3,9% от суммы выдачи или перевода + 390 рублей.
Неустойка на сумму просроченного платежа: 36% годовых.
Кешбэк: до 10% суммы покупки.
Оповещение об операциях: бесплатно.
Полный список условий по ссылке.
Кредитная карта Премиум
Для кого: для держателей на счёте в Сбере от 10 миллионов рублей.
Льготный период: 120 дней на всё.
Кредитный лимит: до 1 миллиона рублей.
Процентная ставка:
- 9,8% в категории «Здоровье»;
- 49,8% ставка на покупки, снятие наличных и переводы.
Полная стоимость кредита: до 49,8% годовых.
Ежемесячный платёж: до 10% от основного долга + начисленные проценты и комиссии (при наличии).
Стоимость выпуска: бесплатно. При оформлении списывается разовая комиссия в размере 50 тысяч рублей. Списание происходит в рамках кредитного лимита и включается в беспроцентный период.
Обслуживание: бесплатно.
Снятие наличных и переводы: до 100 тысяч рублей в месяц — бесплатно, более 100 тысяч рублей — 3,9% от суммы выдачи или перевода.
Неустойка на сумму просроченного платежа: 36% годовых.
Кешбэк: до 10% суммы покупки и скидки до 99% у партнёров программ Sber Private Banking, Новый СберПервый или СберПервый.
Оповещение об операциях: бесплатно.
Особенности: металлическая карта вместо обычного пластика.
Полный список условий по ссылке.
Карта Фикс
Для кого: для всех клиентов Сбербанка.
Льготный период: 1 календарный месяц на всё.
Кредитный лимит: до 100 тысяч рублей.
Процентная ставка: 49,8% годовых. Процентная ставка применяется только на сумму основного долга, если не погасить его в течение 5 лет.
Полная стоимость кредита: 49,8% годовых.
Ежемесячный платёж: 40 рублей с каждой 1000 рублей основного долга. Это фиксированный платёж, который применяется вместо начисления процентов. Штраф за неуплату комиссии за задолженность по карте — 500 рублей.
Стоимость выпуска: бесплатно.
Обслуживание: бесплатно.
Снятие наличных и переводы: бесплатно.
Лимит по выдаче наличных в сутки: 500 тысяч рублей.
Неустойка на сумму просроченного платежа: 20% годовых.
Кешбэк: до 10% суммы покупки.
Оповещение об операциях: бесплатно.
Полный список условий по ссылке.
Как получить кредит по уже совершённым покупкам в Сбере
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