Эксперт рассказала, что делать с кредитами, если остались без работы

По данным Банка России, на начало 2025 года у 50,1 миллиона россиян был оформлен хотя бы один кредит. Это примерно третья часть всего населения страны. В любой момент заёмщик может остаться без источника дохода. Экономист Анна Анисимова рассказала «Рамблеру», какие шаги предпринять, чтобы справиться с кредитной нагрузкой при потере работы, и как избежать серьёзных финансовых проблем.

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Что делать, если стало нечем платить за кредит

Сразу обратитесь в банк. Почти все крупные кредиторы предлагают инструменты, которые могут временно облегчить долговую нагрузку. Это могут быть:

Кредитные каникулы. Банк разрешает временно не вносить платежи по кредиту или сокращает их размер. Обычно срок кредитных каникул составляет 1–6 месяцев. При этом проценты по кредиту продолжают начисляться. Это хороший выбор для тех, кто уверен, что сможет найти работу в течение ближайших месяцев, отметила Анисимова.

Банк разрешает временно не вносить платежи по кредиту или сокращает их размер. Обычно срок кредитных каникул составляет 1–6 месяцев. При этом проценты по кредиту продолжают начисляться. Это хороший выбор для тех, кто уверен, что сможет найти работу в течение ближайших месяцев, отметила Анисимова. Реструктуризация долга. Банк меняет условия кредита для клиента, который оказался в сложной финансовой ситуации: снижает процентную ставку, увеличивает срок кредита для уменьшения ежемесячных платежей, списывает часть долга.

Банк меняет условия кредита для клиента, который оказался в сложной финансовой ситуации: снижает процентную ставку, увеличивает срок кредита для уменьшения ежемесячных платежей, списывает часть долга. Рефинансирование — банк объединяет несколько кредитов заёмщика в один с более мягкими условиями. Такой вариант особенно актуален для тех, кто ещё не допустил просрочек: банки более охотно рефинансируют дисциплинированных заёмщиков, подчеркнула Анисимова.

Что делать, если ситуация с долгами по кредитам уже вышла из-под контроля

Если кредитные каникулы, реструктуризация и рефинансирование долга не помогли вашей финансовой ситуации и сумма долга продолжает активно расти, имеет смысл проконсультироваться с юристом по вопросу банкротства, рекомендовала Анна Анисимова.

Иногда наиболее разумным выходом становится инициатива по признанию себя банкротом. Да, это небыстро и имеет последствия для будущего кредитного рейтинга. Но для тех, чьи долги стали неподъёмными, это законная процедура, позволяющая начать с чистого листа. Анна Анисимова Экономист, директор сервиса Купец CRM

Как объявить себя банкротом и какие могут быть последствия

Две самые опасные ошибки должников по кредитам

Занимать деньги у микрофинансовых организаций, чтобы гасить ими банковские кредиты. Это путь в долговую яму. Игнорировать звонки банка и коллекторов. Контакт можно и нужно выстраивать цивилизованно, особенно если вы можете предоставить документы о потере работы.

Скрываться, надеясь на авось, — худшее решение. Обратиться в банк стоит даже в случае, если кажется, что вам откажут. Позиция клиента, идущего на контакт, оценивается иначе, чем позиция молчаливого должника. Анна Анисимова Экономист, директор сервиса Купец CRM

Страховка по кредиту от потери работы

Чтобы избежать ситуации, когда из-за потери работы стало нечем платить за кредит, можно заранее оформить страховой полис от недобровольной потери работы. Надёжнее всего заключать такие договоры с крупными банками и их аффилированными страховщиками, поскольку их процедуры отлажены и проверены практикой, рекомендует Анисимова.

Например, полис «Страхование от недобровольной потери работы» предлагает «СберСтрахование». Условия программы предусматривают срок действия полиса — 1 год, выплаты начинаются с 15-го дня после увольнения и продолжаются до 6 месяцев без работы. Максимальная страховая сумма составляет 244 тысячи рублей, а размер ежедневной выплаты равен 1/180 от общей страховой суммы. Выплату возможно получать ежемесячно или единовременно — всю сумму сразу после трудоустройства на новую работу или спустя 194 дня безработицы.

Как выбрать страховку кредита от увольнения

Главный ориентир — перечень страховых случаев. Если в нём нет увольнения по инициативе работодателя, смысла в полисе немного, сказала Анна Анисимова.

Важно оценить условия для выплаты:

Нужно ли вставать на учёт в центр занятости.

Сколько времени потребуется для получения компенсации.

Есть ли период ожидания.

Следует уточнить, какие исключения могут привести к отказу в выплате. Увольнение по собственному желанию, нарушение дисциплины, увольнение по соглашению сторон — частые лазейки, через которые страховщики отказываются платить, отметила экономист.

Не помешает изучить отзывы и практику выплат — кто действительно платит, а кто только обещает.

Страховка кредита от потери работы — реальный инструмент, который может сыграть решающую роль в трудный момент. Однако оформить первый попавшийся полис — всё равно что подписать пустой лист бумаги. Если есть возможность, сравните предложения от разных компаний, а не берите тот, который вам вручили вместе с кредитным договором. Анна Анисимова Экономист, директор сервиса Купец CRM

Коротко

Если вы остались без источников дохода и с кредитами — первым делом свяжитесь со своим банком и сообщите о временных финансовых проблемах. Вам могут одобрить кредитные каникулы, предложить реструктурировать или рефинансировать долг. Это позволит снизить нагрузку на ваш бюджет на время поиска новой работы.

Если ситуация вышла из-под контроля и накопился внушительный долг, то рассмотрите вариант прохождения процедуры банкротства. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом.

Две самые опасные ошибки должника — скрываться от банка и закрывать долги по кредитам с помощью займов у микрофинансовых организаций.

Можно избежать сценария, когда вам нечем платить по кредитам из-за потери работы, если заранее купить страховку от увольнения. Лучше выбирать программы от крупных банков и их аффилированных страховщиков.

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