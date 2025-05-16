Кредиты: учимся отличать плохие долги от хороших

Кредиты давно стали частью повседневной жизни. Кто-то берёт в ипотеку квартиру, кто-то — в рассрочку технику, а кто-то пользуется кредиткой, чтобы не тратить всё с зарплаты сразу. Но не все кредиты одинаково удобны и выгодны. Существуют долги, которые помогают двигаться вперёд, а есть те, что постепенно затягивают в финансовую яму. И чем раньше человек научится отличать одни от других, тем увереннее он будет чувствовать себя. СберСова разобралась, как отличить плохие долги от хороших.

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Что такое хорошие и плохие долги

Не каждый кредит — это ошибка. Иногда он помогает получить то, что действительно необходимо. В таких случаях кредит становится полезным инструментом. Его и называют хорошим долгом.

Плохие долги — это кредиты, которые не приносят реальной пользы и мешают финансовой стабильности. Они возникают, когда хочется что-то прямо сейчас, и часто оформляются без чёткого плана, просто потому, что их одобрили.

Примеры хороших долгов

Ипотека на жильё по разумной ставке. Если ипотека взята на дом или квартиру с понятным ежемесячным платежом — это инвестиция в будущее.

Почему это хорошо: жильё остаётся с вами, вы платите за своё, а не за аренду. При этом стоимость недвижимости со временем увеличивается.

Кредит на образование. Человек берёт кредит, чтобы окончить курсы программирования или получить второе высшее в перспективной сфере. Если после этого он находит работу с доходом выше, чем до учёбы, кредит оправдан.

Почему это хорошо: такой кредит открывает возможности для роста дохода и карьерного развития.

Кредит на запуск бизнеса. Предприниматель берёт кредит, чтобы купить оборудование, закупить материалы или арендовать офис. У него есть бизнес-план, расчёты, подушка безопасности. Да, риск существует, как и потенциал дохода.

Почему это хорошо: при грамотном подходе он даст старт проекту, который может приносить прибыль долгие годы.

Автокредит на машину для работы. Такси, доставка, выездной ремонт, торговля — если автомобиль нужен для заработка, кредит может быть оправдан.

Почему это хорошо: машина — не просто расход, а средство для получения дохода.

Примеры плохих долгов

Кредит на новый смартфон, когда старый работает. Приобретение новой версии смартфона в кредит — импульсивная покупка с переплатой.

Почему это плохо: вещь теряет в цене быстрее, чем вы её оплачиваете, а пользы — почти никакой.

Постоянный минус на кредитке. Если человек всё время живёт с отрицательным балансом по кредитке и платит минимальные платежи, долг растёт как снежный ком.

Почему это плохо: ставка по окончании беспроцентного периода может быть высокой и вы платите в основном проценты, а не основной долг. Легко попасть в замкнутый круг.

Подарки, праздники и мероприятия. Свадьба, юбилей, Новый год, день рождения ребёнка — всё это важно, но не повод влезать в долги.

Почему это плохо: праздник закончится, а платежи останутся на месяцы или даже годы.

Текущие бытовые расходы. Если вы берёте кредит, чтобы оплатить жилищно-коммунальные услуги, купить продукты или дотянуть до зарплаты, проблема уже не в нехватке денег, а в балансе доходов и расходов.

Почему это плохо: со временем такой способ держаться на плаву приведёт к банкротству. Чтобы этого не случилось, нужен пересмотр бюджета, а не ещё одна кредитка. Иначе легко попасть в финансовую яму.

На что обратить внимание при оформлении кредита

Вроде бы всё просто — достаточно получить одобрение, взять деньги и платить по графику. Но нередко проблемы с погашением долга прячутся за мелким шрифтом. Что важно изучить до подписания договора:

Процентная ставка. Желательно, чтобы она была ниже рыночной и без условий вроде покупки страховки или оформления дополнительной карты.

Пример: в рекламе ставка от 6,5%, а в договоре — 6,5% при покупке страховки жизни, имущества, оформлении карты, внесении 30% досрочного платежа в первые 2 месяца. Без этого — 22,5%.

Срок кредита и итоговая переплата. Хорошо, когда платежи не приводят к жёсткой экономии, но и не растянуты на долгие годы, а итоговая переплата не слишком высока.

Пример: кредит на 300 тысяч рублей на 7 лет под 21% — переплата более 270 тысяч рублей. Кредит на ту же сумму на 3 года под 16% — переплата около 75 тысяч рублей.

Комиссии и скрытые платежи. Хорошо, если нет никаких дополнительных платных услуг, а все платежи прописаны в графике.

Пример: комиссия за обслуживание счёта, платные СМС, страховка имущества, которую вы не просили, и дополнительные платёжные пакеты могут забирать из бюджета несколько тысяч рублей в год.

Как не попасть в долговую яму: советы

Кредит — это не враг, если с ним обращаться правильно. А вот беспечное отношение к займам может стать причиной проблем с бюджетом. Как держать ситуацию под контролем:

Платёж по кредитам — не более 30% от дохода. Если все ежемесячные выплаты по долгам (включая ипотеку, кредитку, рассрочку) укладываются в 30% вашего стабильного дохода — это считается безопасным уровнем нагрузки.

Если все ежемесячные выплаты по долгам (включая ипотеку, кредитку, рассрочку) укладываются в 30% вашего стабильного дохода — это считается безопасным уровнем нагрузки. Не берите кредит импульсивно. Лучше взять паузу и спокойно пересчитать, действительно ли вещь вам нужна.

Лучше взять паузу и спокойно пересчитать, действительно ли вещь вам нужна. Учитывайте все расходы по кредиту, а не только процент. Иногда низкая ставка скрывает дополнительные расходы — страховки, комиссии, платные СМС. Всегда считайте общую переплату, а не только цифру в рекламе.

Иногда низкая ставка скрывает дополнительные расходы — страховки, комиссии, платные СМС. Всегда считайте общую переплату, а не только цифру в рекламе. Не гасите один долг другим. Перекидывание долга с карты на карту — не выход, если нет чёткого плана погашения. Лучше рассмотреть рефинансирование или обратиться к банку за реструктуризацией.

Перекидывание долга с карты на карту — не выход, если нет чёткого плана погашения. Лучше рассмотреть рефинансирование или обратиться к банку за реструктуризацией. Держите небольшой резерв. Финансовая подушка хотя бы на 2–3 месяца поможет не влезать в долг при первом же форс-мажоре.

Кредит сам по себе неплохой инструмент. Он может быть полезным, когда помогает решать важные задачи. Но если он становится способом залатать дыры в бюджете или гоняться за сиюминутными желаниями, это уже тревожный сигнал.

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