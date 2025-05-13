Сколько нужно зарабатывать для покупки «однушки» в ипотеку в Москве в 2025 году

Недвижимость в Москве пользуется большим спросом: сюда едут за лучшей жизнью, хорошей работой и возможностями. Однако покупка квартиры в столичном регионе доступна немногим. Рассчитали, сколько нужно зарабатывать, чтобы взять в ипотеку недорогую «однушку».

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Сколько стоит недорогая недвижимость в Москве

По словам независимого эксперта по недвижимости Никиты Журавлёва, в I квартале 2025 года на столичном рынке бюджетных новостроек сложилась беспрецедентная ситуация: в продажу не поступил ни один новый объект.

Это укладывается в общий тренд падения объёмов ввода новостроек. По данным компании «Метриум», предложение готового жилья сократилось на 16,4% по сравнению с IV кварталом 2024 года. Из-за дефицита вариантов цены на жильё в большинстве районов продолжили расти, даже несмотря на дорогую ипотеку.

Динамика изменения средней цены за 1 квадратный метр в округах с самым недорогим жильём в Москве:

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Согласно данным bnMAP.pro за апрель 2025 года, дешевле всего «квадрат» жилья стоит в Троицком административном округе (ТАО). Однокомнатная квартира площадью 37 квадратных метров обойдётся здесь в среднем в 6,8 миллиона рублей (37 × 184,3).

Если проанализировать объявления о продаже, можно найти однокомнатные квартиры стоимостью около 6,5 миллиона рублей. Такие предложения встречаются в Новой Москве, Зеленоградском автономном округе.

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В мае 2025 года самые дешёвые варианты в Москве стоят от 6,5–7 миллионов рублей. Речь идёт, как правило, об однокомнатных квартирах площадью около 25 квадратных метров, в новых районах Новой Москвы, а также в районах старой Москвы за пределами или у границы МКАД — например, Перово, Южное Медведково, Бирюлёво. Екатерина Носова Генеральный директор агентства недвижимости «Genesis Group»

Сколько надо зарабатывать, чтобы одобрили ипотеку

Чтобы рассчитать, какой доход нужен для получения ипотеки в Москве, будем исходить из актуальных рыночных условий:

Средний срок ипотечного кредита в январе —феврале 2025 года — 22 года, следует из данных аналитического исследования Объединенного кредитного бюро.

Стоимость квартиры — 6,5 миллиона рублей.

Рассчитаем ипотеку по программе Сбербанка «Вторичное жильё». Базовая ставка продукта составляет 27,5% годовых. Первоначальный взнос — от 20,1%. В наших расчётах это 1,3 миллиона рублей (для оплаты можно использовать материнский капитал).

Подставив эти данные в ипотечный калькулятор «Рамблера», мы узнаем, что ежемесячный платёж в таком случае составит 119,3 тысячи рублей.

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Чтобы банк одобрил ипотеку, кредитная нагрузка на заёмщика должна составлять не более 50% от величины его доходов. Соответственно, получить жилищный кредит на бюджетную квартиру в Москве можно при заработке не менее 239 тысяч рублей в месяц.

Но не стоит забывать, что на рынке действуют льготные программы, которые позволяют взять ипотеку на более привлекательных условиях.

Из льготных программ в Москве сохранились военная и семейная ипотека. Последняя подходит для семей с детьми до 6 лет включительно и служит основным драйвером потребительской активности. Официальная ставка по ней — всего 6%, однако из-за банковских комиссий показатель вырастает в среднем в два раза. Руслан Сырцов Управляющий директор компании «Метриум»

Рассчитаем, сколько нужно зарабатывать, чтобы взять квартиру по семейной ипотеке. Все данные останутся прежними, изменится только ставка. По программе Сбербанка полная стоимость кредита семейной ипотеки составляет от 6,302 до 25,134%. В расчётах будем использовать ставку 12%.

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В таком случае платёж по семейной ипотеке составит 56 тысяч рублей, а для одобрения кредита необходимо зарабатывать не менее 112 тысяч рублей.

Средние зарплаты в Москве

Согласно данным Мосстата, средний уровень зарплаты в Москве на февраль 2025 года — 159 697 рублей. Однако в разных отраслях показатели сильно отличаются: от 67 637 до 260 783 рублей.

Позволить себе коммерческую ипотеку могут лишь представители профессий, связанных с разработкой программного обеспечения.

Что касается семейной ипотеки, она доступна представителям более широкого круга профессий. Вот некоторые из отраслей, в которых средняя зарплата выше 112 тысяч рублей:

производство лекарств;

строительство;

производство электроники и техники;

производство автотранспортных средств;

оптовая и розничная торговля;

научные исследования и разработки.

Недотягивают до порогового значения доходы представителей 8 из 48 отраслей, представленных в документе Мосстата. Среди них: ремонт компьютеров, деятельность ресторанов, гостиниц, полиграфия.

Коротко

Чтобы взять рыночную ипотеку на покупку недорогой «однушки» в Москве, нужно зарабатывать не менее 239 тысяч рублей в месяц.

Если у вас есть дети до 7 лет включительно, вы можете оформить семейную ипотеку. Для этого банку нужно показать доход от 112 тысяч рублей.

Даже несмотря на высокий уровень средней зарплаты в Москве, взять ипотеку по рыночным ставкам могут немногие. Семейная программа доступна более широкому кругу заёмщиков.

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