Как самозанятому подтвердить доход при оформлении кредита

Если вы самозанятый, получить кредит для вас — не самая простая задача. По сравнению с наёмными сотрудниками плательщики налога на профессиональный доход чаще получают отказы. Трудности возникают ещё на этапе подтверждения дохода, ведь самозанятые не всегда могут получить справку 2-НДФЛ. Рассказываем, какие документы способны её заменить.

Какая справка отражает доходы самозанятых и почему её принимают не все банки

Налог на профессиональный доход (НПД, или самозанятость) — самый молодой в России налоговый режим. Он появился в 2019 году и до сих пор понятен далеко не всем в деловой среде. В том числе поэтому самозанятому сложнее получить кредит, чем человеку с таким же доходом, но в найме.

Типичная проблема при подаче заявки — подтверждение дохода. По закону самозанятые освобождены от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Его заменяет налог на профессиональный доход — 4% при оказании услуг физлицам и 6% при работе с бизнесом. А если НДФЛ не взимается, то и справку о трудовых доходах получить нельзя.

Официальным подтверждением доходов при самозанятости служит справка по форме КНД 1122036 (о состоянии расчётов по НПД). Самозанятые могут сформировать её в приложении «Мой налог» и в личном кабинете на портале налоговой службы.

Однако в 2019–2021 годах самозанятые активно жаловались в соцсетях, что многие банки не принимали этот документ просто потому, что никогда ранее с ним не сталкивались.

Бланк справки КНД 1122036:

© nalog.gov.ru

Чтобы исправить ситуацию, Банк России в 2020 году рекомендовал коммерческим банкам учитывать эту справку при расчёте долговой нагрузки. Ранее с похожим обращением выступила и Федеральная налоговая служба (ФНС), выполняющая функции выдачи и подтверждения таких документов.

Получить кредит самозанятым стало проще после того, как в 2021 году их приравняли к представителям малого и среднего бизнеса. На готовность банков кредитовать эту категорию людей влияет и рост сегмента. По данным налоговой, к концу 2024 года число самозанятых превысило 12 миллионов человек, а их совокупный доход составил более 5,2 триллиона рублей.

Однако многие банки по-прежнему отказывают выдавать кредиты самозанятым и не признают справки из приложения «Мой налог». На решения кредитных организаций влияют нестабильный доход таких клиентов и отсутствие у них документов с места работы. Государство не может на это повлиять, так как банки имеют право решать, кому выдавать деньги, а кому нет.

Как самозанятому оформить справку о доходах

Справка о доходах самозанятого по своей сути мало отличается от 2-НДФЛ. Она содержит Ф. И. О. предъявителя, его ИНН и паспортные данные, сведения о доходах с помесячной разбивкой и о размере налогов.

Получить её можно через официальные сервисы ФНС:

В личном кабинете на сайте налоговой инспекции.

В приложении «Мой налог».

На оформление справки понадобится не более 5 минут. Мы приведём пошаговую инструкцию для обоих вариантов.

Способ 1: личный кабинет на сайте налоговой

Для оформления справки о доходах авторизуйтесь в личном кабинете самозанятого на сайте ФНС. В правой части экрана войдите во вкладку «Настройки».

© lknpd.nalog.ru

На открывшейся странице выберите вкладку «Справки». В ней вам будет доступно оформление двух документов — справок о доходах и регистрации в качестве самозанятого. Иногда при подтверждении заработка банки просят предоставить оба документа.

Чтобы получить справку, нажмите кнопку «Сформировать» справа от нужного варианта. После этого на ваше устройство автоматически скачается заполненный бланк в формате PDF.

© lknpd.nalog.ru

Способ 2: приложение «Мой налог»

Приложение «Мой налог» — это мобильная версия личного кабинета самозанятого с тем же самым функционалом. Чтобы сформировать справку, войдите в раздел «Прочее» → «Справки» → «Справка о доходах».

© приложение «Мой налог»

После этого вам останется выбрать отчётный год сформировать справку. Файл с готовым документом откроется на экране телефона, и его можно будет сохранить.

Справки по форме ФНС

Кроме сервисов, которые предлагает налоговая, справки позволяют формировать банковские приложения для самозанятых. Экосистемы для плательщиков НПД есть у нескольких крупных банков. В Сбербанке это бесплатный сервис «Своё дело».

Он позволяет зарегистрироваться в качестве самозанятого или продолжать работу, уже имея такой статус. Для этого нужно подключить сервис к приложению «Мой налог».

Базовый функционал экосистемы схож с тем, что предлагает ФНС. Дополнительно в сервисе банка есть расширенная статистика, шаблоны документов, автоматическое выставление чеков и другие полезные опции.

Справки о доходах, полученные через «Своё дело», имеют такую же юридическую силу, как и выданные ФНС. Чтобы получить документ, войдите в «Своё дело» через Сбербанк Онлайн и выберите раздел «Справки» → «О доходах».

© приложение «Сбербанк Онлайн»

Важный нюанс: некоторые банки дают участникам своих экосистем льготные ставки по кредитам. Например, в Сбербанке для работающих с сервисом «Своё дело» они на 2% ниже.

Альтернативные способы подтверждения

Если банк, в котором вы хотите получить кредит, не принимает справку о доходах самозанятых, то это не означает, что вам откажут. Многие кредиторы готовы рассмотреть вместо неё другие подтверждающие документы.

Это могут быть:

Выписка о движении средств по счёту. Этот документ показывает все траты и поступления на карту клиента в конкретном банке. Оформить выписку в большинстве случаев можно онлайн, в редких — только в отделении. Оценивая такие документы, кредиторы смотрят на регулярность поступлений. Договоры с клиентами и акты выполненных работ. Это актуально для тех, кто хочет получить кредит на дальнейшее развитие своего дела. Так вы подтвердите банку свою финансовую стабильность. Справка от работодателя. Если вы не только самозанятый, но ещё и работаете по трудовому или гражданско-правовому договору, то предоставьте банку справку о доходах от работодателя, даже если она отражает меньшую часть поступлений. Так кредитор увидит, что у вас есть регулярный источник дохода.

И ещё один важный момент: чем дольше и стабильнее ваша история как самозанятого, тем выше шансы на одобрение. Минимум 6 месяцев регулярных доходов и налоговых отчислений помогут убедить банк в вашей платёжеспособности. Шансы на успех возрастают, если привлечь созаёмщика, поручителя или предоставить банку залог, например автомобиль или квартиру.

Впрочем, на рынке появляется всё больше кредитных продуктов именно для самозанятых клиентов. Программы, которые учитывают специфику подтверждения ими доходов, уже предлагают ВТБ, Сбербанк, Альфа-Банк и другие крупные организации.

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Коротко

Самозанятые в России уже не сталкиваются с тотальными отказами в кредитах. Но подтверждение доходов по-прежнему может вызывать сложности. Главный документ для этого — справка из приложения «Мой налог» или личного кабинета на сайте ФНС. Она заменяет традиционную справку о доходах от работодателя.

Несмотря на рекомендации ЦБ и ФНС, многие банки всё ещё с осторожностью относятся к таким справкам. Если у вас отказываются принимать такой документ, вы можете сослаться на эти письма из надзорных ведомств.

Если банк всё равно отказывает, попробуйте альтернативные варианты: выписки по расчётному счёту, действующие договоры с клиентами или подтверждение дохода от дополнительной работы по трудовому договору.

Обратите внимание на банковские сервисы для самозанятых, такие как «Своё дело» от Сбербанка. Они не только упрощают получение справок, но и дают доступ к льготным кредитным программам.

Прежде чем подавать заявку, наработайте хотя бы минимальный опыт работы на НПД. Банки в основном рассматривают как потенциальных клиентов самозанятых со стажем от полугода. Если деньги нужны быстрее, то будьте готовы привлечь созаёмщика или поручителя либо предоставить залог.

Помните, что ситуация меняется в пользу самозанятых: с ростом их числа банки всё активнее разрабатывают продукты, учитывающие особенности этого налогового режима.

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