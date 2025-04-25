ЦБ сохранил ключевую ставку 21%: как это скажется на ваших финансах

Банк России четвёртое заседание подряд сохраняет ключевую ставку на уровне 21%. Регулятор отмечает, что дальнейшие решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Но в этот раз в тексте релиза не говорится, что ЦБ не исключает дальнейшего ужесточения кредитно-денежной политики. Рассказываем, как решение регулятора повлияет на кредиты и вклады для населения, а также что прогнозируют эксперты по дальнейшей траектории «ключа».

© Shatokhina Natalia/news.ru/www.globallookpress.com; Рамблер

Сохранение ключевой ставки: причины

Рост цен в первом квартале 2025 года снизился до 8,3%, в среднем с 12,9% в предыдущем квартале. Базовая инфляция составила 8,9%, указывается в пресс-релизе ЦБ.

Инфляционные ожидания населения, бизнеса и участников финансового рынка при этом не особенно изменились. Они также сохраняются на повышенном уровне, что препятствует быстрому замедлению роста цен. Регулятор ожидает, что инфляционное давление в ближайшие месяцы всё же снизится. Этому способствуют охлаждение кредитования и высокая сберегательная активность. Однако на заседании 25 апреля снизить ключевую ставку оказалось невозможным.

Банк России будет поддерживать такую жёсткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Это означает продолжительный период проведения жёсткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий, — подчёркивается в релизе.

Решение сохранить ставку на прежнем уровне принято, потому что первая половина года ещё не прошла, говорит кандидат экономических наук, доцент Российского государственного университета социальных технологий Инна Литвиненко. В период майских праздников обычно повышается интерес к иностранной валюте, что может спровоцировать рост курса доллара к рублю. Государство старается его поддерживать в диапазоне до 96 рублей за доллар, из этого рассчитывается бюджет. Поэтому подводить итоги экономической ситуации в стране можно будет лишь в конце полугодия, пояснила экономист.

Среди других причин решения регулятора Литвиненко называет неясную ситуацию с экспортными и импортными ограничениями. Спрос на валютную выручку стимулируют тарифные войны США и Китая. Важное место среди геополитических причин играет и урегулирование украинского конфликта.

Для смены курса денежно-кредитной политики нужна уверенность в том, что основные факторы, влияющие на инфляцию, надёжно и стабильно поспособствуют её замедлению, указывает главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Владимир Малиновский.

Однако пока такой однозначной динамики не наблюдается: в марте возобновился рост объёмов корпоративного кредитования, инфляционные ожидания населения вновь повысились, возросла волатильность на глобальных рынках. Этих факторов, пожалуй, недостаточно для повышения ключевой ставки в будущем, однако и её снижению общая ситуация пока не способствует, — полагает собеседник «Рамблера».

Что происходит с инфляцией: эксперты оптимистичны

Российская экономика к весне 2025 года оказалась в точке перегиба, полагают в рейтинговом агентстве «Эксперт РА». В стране значительно замедлились экономическая активность и темпы перегрева экономики. Кредитная активность и острота кадрового голода при этом снизились.

Эксперты ожидают, что к концу года инфляция снизится до 6,5%, что оптимистичнее ожиданий ЦБ (регулятор полагает, что в 2025 году она замедлится до 7–8%). Скорость и траектория замедления роста цен определят дальнейшую политику Центробанка.

Выбор регулятора зависит от оценок успешности собственных усилий по охлаждению экономики и недопущению полноценной заморозки, то есть рецессии, — указывают в агентстве.

К снижению инфляции до целевого показателя Центробанк движется планомерно и последовательно, стараясь избегать шоков, полагает Инна Литвиненко. Если динамика будет положительной, уже в июне регулятор сможет перейти к циклу снижения ключевой ставки.

Влияние на кредиты: сильного снижения не будет

По данным Банки.ру, с 21 марта по 21 апреля 2025 года средняя ставка по необеспеченным потребительским кредитам снизилась с 30 до 29,1% годовых, а полная стоимость кредитов — с 31,2 до 29,9%.

Однако в более широкой перспективе (с декабря 2024 по апрель 2025 года) стоимость кредитования выросла. По потребительским кредитам она увеличилась с 28,3 до 29%. Автокредиты продемонстрировали рост с 27 до 27,8%.

Ипотека, в свою очередь, показала незначительное снижение — с 24,6 до 24,3%. На фоне сохраняющихся высоких ставок и ограниченного объёма господдержки «Эксперт РА» прогнозирует сжатие ипотечных выдач на 30%.

Ипотечный портфель при этом увеличится по итогам года на 5%. Этому поспособствует сокращение объёма досрочных погашений на фоне высоких ставок по вкладам. Размещение свободных средств на депозитах для многих заёмщиков становится более выгодной стратегией, чем досрочное погашение ипотеки. Особенно это касается займов, выданных по льготным программам.

Такая модель поведения позволяет населению сохранять доступ к дешёвым заёмным ресурсам и одновременно извлекать выгоду из привлекательных условий по сбережениям, — указывают эксперты.

Снижение ключевой ставки даст возможности банкам пересмотреть свои подходы к формированию процентной политики и начать корректировать ставки по кредитам и депозитам в сторону снижения, считает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.

Однако резкого удешевления кредитных продуктов в тарифах банков ожидать не стоит — ощутимо доступнее для массового заёмщика они не станут, поскольку для этого шаг снижения ставки должен быть внушительным — как минимум на 2–3% в моменте, — отмечает собеседница «Рамблера».

По её словам, на условия по кредитам и ипотеке, помимо ключевой ставки, влияют макропруденциальные требования. Однако даже в случае сохранения ключевой ставки многие кредитные организации могут начать превентивно корректировать свои тарифы, чтобы сделать свои продукты конкурентоспособными и привлекать потребительский спрос.

Вклады остаются выгодными

Интерес к годовым вкладам в последнее время стабилизировался. Такие депозиты остаются наиболее популярными у вкладчиков. Банки реагируют на запрос населения, продолжая предлагать выгодные условия. Однако на фоне ожиданий перед заседанием по ключевой ставке 7 из 10 крупнейших банков России снизили ставки по депозитам. Средняя доходность сегодня составляет около 19%. Такие ставки, например, предлагают ВТБ и Т-Банк.

В то же время доходность у Газпромбанка для вкладов на 367 дней составляет 21%. Для депозитов на 181 день ставка чуть ниже — 20,8%.

МТС Банк предлагает доходность в 21% для вкладов на срок 120, 150, 181, 271 и 367 дней. Особым бонусом становится ежемесячная капитализация. Это значит, что заработанные проценты по истечении срока будут добавляться к вашему вкладу. А в новом месяце они будут рассчитываться уже по увеличенной сумме.

Сбербанк, входящий в число системно значимых банков, предлагает ставку 20%. Сумма вклада при этом должна начинаться от 100 тысяч рублей. Срок размещения средств — от 1 месяца.

Тенденция падения ставок во вкладах и по кредитам может сохраниться, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Он рекомендует не затягивать с размещением средств на высокодоходных депозитах. А вот с кредитами стоит повременить, поскольку в будущем они могут стать доступнее.

Как ключевая ставка сказалась на облигациях

Инвесторы заранее заложили вероятность сохранения ключевой ставки на текущем заседании, напоминает Владимир Малиновский.

В настоящий момент мы пока предпочитаем воздерживаться от существенного увеличения дюрации облигационного портфеля, предлагаем ориентироваться на бумаги срочностью до 3–4 лет, — указывает аналитик.

Провал индекса гособлигаций с прошлого заседания сделал покупку ОФЗ привлекательнее (в общей сумме их цена потеряла 4%, на пике провал достигал 7%), напоминает Михаил Зельцер.

Сейчас сохраняются отличные возможности зафиксировать высокую доходность надолго и под перспективу монетарного разворота. На годовом треке бонды могут дать больше банковских вкладов и свыше +30%. Выделяем выпуски ОФЗ 26230, 26246, 26247, 26248, — подчёркивает эксперт.

Когда ждать снижения ставки: прогноз экспертов

В рамках базового сценария ЦБ в 2025 году средняя ключевая ставка будет находиться в диапазоне 19,5–21,5% годовых. К следующему году её планируется снизить до 13–14%.

С прогнозом регулятора согласны и эксперты, опрошенные «Рамблером». Базовый прогноз «Финама», предполагающий начало снижения в июне-июле с выходом на 16% к концу года, фактически совпал с нижней границей ожиданий Центробанка.

Новый макропрогноз, по словам руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольги Беленькой, незначительно отличается от февральского. Она подтверждает возможное снижение ключевой ставки до уровня в 13–14% с последующим возвращением к нейтральному уровню в 7,5–8,5%.

Почему банки снижают ставки по кредитам перед заседанием ЦБ