Как получать деньги и оплачивать покупки во время процедуры банкротства

Процедура банкротства представляет собой непростой и эмоционально напряжённый период, в который у многих возникают вопросы: не заблокируют ли счета, буду ли я получать зарплату, смогу ли я оплачивать еду и жильё, какие покупки разрешены, а какие нет. Ранее мы рассказывали, как объявить себя банкротом. Теперь детально рассмотрим правила пользования банковскими картами и счетами в ходе процедуры банкротства.

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Что происходит с картами и счетами должника при банкротстве

После признания гражданина банкротом суд вводит реализацию имущества, и все его финансы попадают под контроль финансового управляющего. Карты и банковские счета не блокируются полностью, но операции ограничиваются: средства могут использоваться только в рамках установленного лимита и с разрешения управляющего. Об этом рассказала «Рамблеру» инвестиционный советник, основатель университета инвестиций «Финансология» Юлия Кузнецова.

По закону человеку, находящемуся под процедурой банкротства, выделяется сумма на необходимые расходы. На этапе реструктуризации долга это 50 тысяч рублей. На стадии реализации имущества — размер прожиточного минимума по региону, пояснил доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового Университета Михаил Хачатурян.

Например, в 2025 году прожиточный минимум для трудоспособных граждан в Москве составляет 27,3 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — 21,1 тысячи рублей. Посмотреть прожиточный минимум на 2025 год в регионах РФ можно здесь.

Все деньги сверх лимита направляются на выплаты по долгам. Если у банкрота есть несовершеннолетние дети или иждивенцы, на них дополнительно выделяется сумма в размере прожиточного минимума.

Можно ли увеличить лимит расходов

Должник может подать в суд ходатайство об увеличении суммы выплат, но для этого должны быть веские основания. Например:

Аренда жилья.

Покупка лекарств, которые необходимо принимать регулярно.

Ремонт в квартире в связи с затоплением.

Все аргументы необходимо подкрепить документально: предоставить договор аренды, справку от врача, чеки и квитанции.

Можно ли открывать новые карты и счета во время банкротства

В этот период запрещено открывать новые счета и выпускать карты, включая кредитки, сказала Кузнецова. Исключения возможны только через суд или управляющего, добавила эксперт.

Как получать и тратить деньги во время банкротства

С даты вынесения решения судом о признании гражданина банкротом и введения реструктуризации его долгов все выплаты продолжают приходить на действующие счета должника. Но тратить деньги с них банкрот может только после письменного одобрения финансового управляющего. Чтобы самостоятельно распоряжаться деньгами, можно открыть специальный счёт. Лимит трат по нему составляет 50 тысяч рублей в месяц. Остальные деньги идут на оплату задолженностей.

Если сотрудник получает зарплату наличными, он может оставить себе 50 тысяч рублей. Остальное необходимо передать управляющему.

На этапе реализации имущества все карты, включая зарплатную, попадают под контроль финансового управляющего. Действующие счета должника замораживаются, и открывается специальный счёт, на который приходят все выплаты до окончания банкротства. Каждый месяц до завершения процедуры управляющий выдаёт должнику деньги «на жизнь» в рамках установленного лимита.

Не знаете, как сказать работодателю о новых реквизитах для начисления зарплаты? Финансовый управляющий сам сообщит работодателю о том, что сотрудник проходит банкротство. После такого уведомления компания обязана переводить зарплату на специальный счёт до завершения процедуры.

Важно. Разрешение на каждую покупку во время прохождения процедуры банкротства не требуется, если траты укладываются в лимит, отметила Кузнецова. Крупные расходы возможны только с разрешения управляющего или через суд.

Некоторые доходы во время процедуры банкротства нельзя взыскать по закону. Тратить без ограничений можно:

алименты;

компенсационные выплаты за уход за нетрудоспособными гражданами;

компенсационные выплаты пострадавшим в результате радиационных и техногенных катастроф;

выплаты при потере кормильца;

детские пособия;

материнский капитал;

социальную пенсию по инвалидности.

Когда «разморозят» карты и счета после завершения банкротства

Все финансовые ограничения снимаются в течение 1–5 рабочих дней. Иногда «разморозка» может занять несколько месяцев. Срок зависит от конкретной ситуации.

Банк России рекомендовал банкам самостоятельно следить за этапами банкротства своих клиентов и разблокировать их счета и карты после окончания процедуры. Но часто кредитные организации этого не делают, и счета банкротов остаются заблокированными, отметил Хачатурян. Отслеживать процесс лучше самому, советует эксперт.

Чтобы восстановить контроль над своими деньгами самостоятельно, вам необходимо:

Шаг 1. Получить документ, подтверждающий окончание процедуры банкротства. Запись появится на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Найти себя можно по Ф. И. О.

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Шаг 2. Узнать у банка, что требуется от физлица для разблокировки. У вас могут запросить:

Номер судебного определения.

Копию судебного определения.

Заверенный судом экземпляр определения.

Шаг 3. Собрать документы и направить их в финансовую организацию.

Банки обрабатывают такие запросы за три-пять рабочих дней.

Когда можно будет открывать новые карты после банкротства

Новые дебетовые карты и счета можно открывать сразу после окончания процедуры. Также нет запрета на выпуск кредиток или оформления займов. Но при обращении в банк по такому вопросу человек, прошедший банкротство, следующие 5 лет обязан указывать факт наличия статуса банкрота.

Коротко

Все финансовые активы физлица во время процедуры банкротства контролируются управляющим. Должник может тратить деньги только в рамках установленного судом лимита. Все остальные поступления будут идти на погашение задолженности.

Получать разрешение управляющего на каждую покупку не требуется, если траты укладываются в лимит.

Открывать новые банковские продукты во время банкротства нельзя. Ограничение снимается, как только процедура завершится.

Проверить, на каком этапе сейчас находится процедура банкротства, можно через ЕФРСБ по своими Ф. И. О.

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