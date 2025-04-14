Личный опыт: как я установил самозапрет на кредиты и попытался открыть кредитную карту
Самозапрет на кредиты — это добровольная мера, чтобы уберечь себя от появления новых долгов и мошенников. Механизм заработал с 1 марта, и уже более 8 миллионов россиян установили его себе, в том числе автор «Рамблера» Михаил Тегин. В этой статье он расскажет, как проходил процесс установки самозапрета и как после этого банк отказал ему в выдаче кредитной карты.
Что такое самозапрет на кредиты
Самозапрет на кредиты работает как официальная блокировка на оформление займов — по сути, добровольное ограничение. Он не позволит банкам и микрофинансовым организациям (МФО) выдавать вам кредиты. Если вы забудете про самозапрет и попробуете оформить займ, вам должны отказать.
Зачем это нужно
- Защита от мошенников. Если кто-то попробует взять кредит на ваше имя, система этого не допустит.
- Финансовая дисциплина. Чем меньше долгов, тем лучше для личного или семейного бюджета. Если у вас есть склонность к необдуманным займам или импульсивным покупкам, то вы можете обезопасить себя и от них.
- Подготовка к финансовой цели. Если вы копите на покупку квартиры, машины или нового бизнеса, самозапрет поможет не отвлекаться на лишние кредиты и траты.
- Психологический барьер. Несмотря на возможность снятия самозапрета, его наличие может подтолкнуть к размышлению: действительно вам необходим новый займ или можно обойтись без него.
Самозапрет на кредиты: для чего и когда оформить
Как я установил самозапрет
На главной странице портала госуслуг я выбрал «Самозапрет на кредиты».
В новом окне робот Макс рассказал, что означает установка самозапрета. И спросил меня, что интересует: условия, виды, проверка статуса.
Я выбрал «Установить запрет», вошёл в личный кабинет (это можно сделать на первом этапе). Затем потребовалось проверить персональные данные (паспорт, ИНН).
Далее мне предложили выбор, какой вид запрета установить: полный или частичный. Я решил, что установлю полный запрет.
После того как я выбрал тип подписи, на экране появилось сообщение: «Заявление готово к отправке». Я ввёл пароль подтверждения и нажал кнопку «Отправить заявление».
На странице появилось уведомление о том, когда начнёт действовать самозапрет — на следующий день после того, как вам придёт в личный кабинет сообщение о получении ответственным ведомством заявления.
Уведомление появилось в личном кабинете почти моментально. Вместе с ним пришли ещё четыре уведомления от Бюро кредитных историй (БКИ).
В документах от БКИ сообщалось, что в моей кредитной истории теперь есть запись о запрете для банков и микрофинансовых организаций (МФО) выдавать мне займы.
От каждого бюро уведомления однотипные.
Я поставил 5 звёзд за выполнение услуги. Процесс оформления самозапрета занял всего пару минут. На каждом этапе мне давал пояснения Робот Макс. Плюс услуга бесплатная.
Как я проверил работу самозапрета
По закону самозапрет должен заработать уже на следующий день. Согласно презентации Банка России, если ваше заявление на установку ограничения поступило в БКИ до 22:00 мск, то сведения о запрете включаются в кредитную историю в тот же день. Если после 22:00, то запрет начнёт действовать уже на следующий день.
Я подавал заявление примерно в 16:50 мск и решил удостовериться в действии запрета только на следующий день. В 10:40 я проверил свою кредитную историю на сайте Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Бюро за две минуты подготовило мне 100-страничный отчёт о моих кредитах и заявках. Но я не смог найти в документе запись о запрете на выдачу, хотя формировал его несколько раз в разное время. По закону БКИ обязано поставить отметку в кредитную историю, но не уточняется, где именно она должна быть.
Обращение в НБКИ помогло разобраться. Сотрудник рассказал, что вместо отметки в информационной части отчёта о кредитной истории предусмотрен целый раздел/страница. Он называется «Сведения о запрете (снятии запрета) на заключение договоров потребительского займа (кредита)». Я нашел такую страницу и в своем отчёте.
Позднее я решил оформить кредитную карту, чтобы проверить, как заработал самозапрет. Я заполнил онлайн-заявку на сайте Т-банка. Через пару секунд появилось сообщение, что банк не может одобрить карту. Пояснений при этом не было.
Я решил проверить приложение кредитной организации. В нём было уведомление, где говорилось, что в оформлении кредитки отказано из-за установленного самозапрета.
Коротко
Самозапрет на кредиты работает как официальная блокировка на оформление займов — по сути, добровольное ограничение. Он нужен для защиты от мошенников и улучшения финансовой дисциплины.
Установить его довольно легко и быстро — примерно так же оперативно, как подать заявку на сам кредит в приложении банка.
Задачу упрощают подсказки на «Госуслугах»: вам объясняют, какой шаг за каким следует и почему. Тексты написаны простым языком, в отличие от законов или даже условий кредитного договора. Важные моменты выделены жирным шрифтом или специальным цветом.
Банк приостановил перевод денег из-за подозрений в мошенничестве: почему и что с этим делать