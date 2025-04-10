Кто такие «раздолжнители» и могут ли они вам помочь

Если у вас есть долги, особенно проблемные, то вы могли сталкиваться с рекламой услуг «раздолжнителей». Они обещают избавить от кредитов, списать долги или сократить платежи до минимума. Разбираемся, как это работает, насколько это законно и стоит ли обращаться за такой помощью.

Кто такие «раздолжнители»

«Раздолжнители» — это компании или частные специалисты, которые предлагают помощь в решении проблем с долгами. Их услуги могут включать:

юридическое сопровождение споров с кредиторами и коллекторами или защиту от них;

консультации по банкротству;

переговоры с банками о снижении процентов или реструктуризации долга;

поиск лазеек в законах, позволяющих уменьшить сумму задолженности.

«Раздолжнители» работают с банковскими кредитами, микрозаймами, долгами перед коллекторами и даже налоговыми задолженностями.

Чаще всего россияне обращаются к «раздолжнителям» за списанием долгов до 1 миллиона рублей во внесудебном порядке, рассказывает «Рамблеру» арбитражный управляющий Татьяна Пугачёва. Это типичный случай банкротства физлица: по закону о банкротстве вы вправе обратиться с заявлением о признании вас банкротом во Многофункциональный центр (МФЦ) и списать долги на сумму до 1 миллиона рублей без суда.

Как работают «раздолжнители»

«Раздолжнители» работают с разными проблемами. Они могут:

реструктуризировать долги (уменьшить платежи, продлить сроки);

оспорить незаконные начисления (например, проценты или пени сверх закона);

помочь в банкротстве физических лиц.

В таких вопросах «раздолжнители» чаще всего просто оказывают юридические или консультационные услуги. Они также помогают собрать документы для инициирования процедуры банкротства, могут вести переговоры с банками по поводу вашего долга, рассказывает генеральный директор Национальной юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев.

В случае процедуры банкротства «раздолжнители» — это ваши представители, которые оказывают вам юридические услуги по ведению банкротства, уточняет Татьяна Пугачёва.

Насколько это законно

Заключение договора оказания юридических услуг легально, и в этом смысле «раздолжнители» находятся в правовом поле, поясняет Пугачёва. Работа практически с любыми юридическими консультациями уже давно поставлена компаниями или частными лицами на поток и за счёт этого делается механически, считает арбитражный управляющий. Вместо обращения к ним иногда достаточно просто прочитать соответствующую главу в нужном законе, отмечает эксперт.

В общем, можно говорить о том, что “раздолжнители” берут деньги за то, что гражданин мог бы сделать сам: собрать необходимый пакет документов и отнести его в Многофункциональный центр “Мои документы”. Татьяна Пугачёва Арбитражный управляющий

Брать деньги за услуги, без которых вы могли бы справиться сами, скорее легально, чем нет, добавляет Пугачёва. Но рекламу подобного вида услуг в скором времени могут ограничить. В январе этого года депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки в закон «О рекламе», которые запрещают «гарантировать освобождение от исполнения денежных обязательств. В частности, нельзя говорить о том, что обязательства можно не исполнять, обещать освободить от всех долговых обязательств и утверждать, что государством создана система для освобождения от исполнения денежных обязательств. В то же время в рекламе нужно будет рассказывать о возможных негативных последствиях этого механизма.

Когда «раздолжнители» обещают вам списать все долги, предлагают «хитрые» или «секретные» схемы, например поставить «своего» арбитражного управляющего на процедуру банкротства, это тоже выглядит сомнительно, поскольку арбитражный управляющий должен быть независим по отношению к должнику и кредиторам. То есть как минимум не иметь никакого материального интереса в списании долгов, но это не так, поясняет Пугачёва.

Мирзоев добавляет, что есть и другие рискованные или даже нелегальные методы работы:

подделка документов , что может стать причиной для уголовной ответственности;

, что может стать причиной для уголовной ответственности; давление на кредиторов ;

; обещания «стереть все долги» без каких-либо юридических оснований. На практике это возможно только через банкротство, а не «по волшебству»;

без каких-либо юридических оснований. На практике это возможно только через банкротство, а не «по волшебству»; вывод имущества, когда вам предлагают переписать недвижимость или авто на подставных лиц, чтобы избежать взыскания. Это незаконно и может привести к тому, что сделки аннулируют.

Есть и просто мошенники, которые берут деньги, но ничего не делают или усугубляют вашу ситуацию, предупреждает Мирзоев.

Когда и какая польза от «раздолжнителей»

Есть много ситуаций, когда помощь профессионалов действительно может быть полезной.

Консультирование . Если нужно разобраться, есть ли законные основания уменьшить долг. Это может быть реструктуризация, рефинансирование или кредитные каникулы.

. Если нужно разобраться, есть ли законные основания уменьшить долг. Это может быть реструктуризация, рефинансирование или кредитные каникулы. Посредничество . Если есть возможность договориться о реструктуризации с кредитором — банком или микрофинансовой организацией (МФО).

. Если есть возможность договориться о реструктуризации с кредитором — банком или микрофинансовой организацией (МФО). Снижение долговой нагрузки. Если вы действительно не в состоянии платить по кредиту и хотите оформить банкротство.

Зачастую должник, который находится под прессингом кредиторов, в том числе коллекторов, не может сориентироваться и понять, что ему делать в сложившихся обстоятельствах. Его также пугает суд, который будет проводить банкротство. В этом смысле добросовестные “раздолжнители” могут оказать надлежащую юридическую помощь. Татьяна Пугачёва Арбитражный управляющий

Но для этого лучше обращаться не к сомнительным «раздолжнителям», а к проверенным юристам или финансовым консультантам, предупреждает Мирзоев. На сайте Федеральной службы по финансовому оздоровлению (Федресурс) есть официальный список всех лицензированных арбитражных управляющих. Там можно проверить, действительно ли человек имеет право вести такие дела.

Какие риски несут услуги «раздолжнителей»

Если вы решите работать с «раздолжнителями», будьте готовы к следующим ситуациям:

Предоплата . Многие берут деньги вперёд, но не гарантируют результата.

. Многие берут деньги вперёд, но не гарантируют результата. Дополнительные штрафы и пени . Пока вы разбираетесь с долгами по совету «раздолжнителей», ваш долг перед банком или МФО может вырасти.

. Пока вы разбираетесь с долгами по совету «раздолжнителей», ваш долг перед банком или МФО может вырасти. Ухудшение кредитной истории . Даже законное банкротство на время лишит вас возможности брать кредиты в будущем.

. Даже законное банкротство на время лишит вас возможности брать кредиты в будущем. Непрозрачные или незаконные схемы. Если «раздолжнителя» по вашему делу уличат в мошенничестве, то ответственность ляжет и на вас тоже.

Что делать, если есть долги

Попробовать договориться с кредитором. Варианты — реструктуризация, кредитные каникулы, пересмотр условий кредита (рефинансирование). Обратиться к юристу. Лучше потратить деньги на профессионального адвоката, чем на посредников, чья эффективность может оказаться сомнительной. Проверить кредитный договор. Возможно, банк или другой кредитор в какой-то момент не совсем корректно начислил проценты. В первую очередь обратите внимание на ставку: указана ли она в годовых, фиксированная или плавающая, какой способ расчёта процентов: аннуитет (равные платежи) или дифференцированный (платёж уменьшается вместе с долгом). Если что-то окажется не так, можно попробовать достичь соглашения с кредитором о том, чтобы уменьшить долг. Рассмотреть банкротство.

Коротко

«Раздолжнители» — это компании или люди, которые помогают уменьшить или списать долги. Они обычно действуют такими методами, которые есть в правовом поле, поэтому риски взаимодействия с ними невысоки.

Есть «раздолжнители», которые могут навредить. Сигналом к этому может быть то, что вам предлагают списать все долги без последствий. Законных способов избавиться от задолженности немного, и они не работают мгновенно.

Лучше искать решение с помощью профессиональных юристов, а не доверять разным схемам.

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