5 нетривиальных причин, из-за которых могут отказать в кредите

Помимо известных всем причин отказа в кредитовании вроде маленькой зарплаты или испорченной кредитной истории существуют менее очевидные, но не менее значимые стоп-факторы. Вместе с финансовым аналитиком и юристом мы составили топ-5 нетривиальных поводов, по которым потенциальные заёмщики рискуют не получить одобрение.

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Отсутствие кредитной истории

Парадоксально, но пустая кредитная история (КИ) может стать причиной отказа в получении займа. Если информации о клиенте нет ни в одном бюро кредитных историй (БКИ), банки попросту не смогут оценить его платёжную дисциплину и свои риски. Значит, с высокой вероятностью решат отказать в выдаче займа.

С такой проблемой часто сталкиваются молодые заёмщики, которые пытаются оформить первый в своей жизни кредит. Нередко банки отказывают им просто из осторожности, особенно если речь идёт о крупной сумме.

В таких случаях рекомендуется начать с небольших займов или кредитных карт, чтобы сформировать положительную КИ. Выплатив пару таких кредитов, заёмщик сможет подать заявку на существенную сумму.

Главное — обращаться за своими первыми кредитами именно в банки, а не в микрофинансовые организации (МФО). Можно также оформить товарный кредит в магазине, но кредитором тоже должен выступать банк.

Взять кредит, не имея записей в кредитной истории, крайне сложно: здесь всё будет зависеть исключительно от готовности банка выдавать более рискованные займы. Зачастую в таких ситуациях более лояльны маленькие банки. Но условия по кредиту будут значительно хуже, чем если бы данные о заёмщике уже хранились в БКИ. Валерия Голикова Финансовый эксперт, член комитета по финансовым рынкам ВОО «Деловая Россия»

Иногда банки соглашаются работать с заёмщиками без истории, если те готовы предоставить залог или поручительство либо являются их зарплатными клиентами.

Долги за коммунальные услуги и другие обязательные платежи

Банки обращают внимание не только на кредитные обязательства заёмщика, но и на его дисциплину при оплате других счетов. Долги за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), сотовую связь или по алиментам могут негативно сказаться на решении о выдаче кредита.

Если споры по таким долгам дошли до стадии судебного разбирательства и потом задолженность взыскивается через службу судебных приставов. Эта информация попадает в кредитную историю ответчика и становится сигналом для банка о его ненадёжности.

Согласно статье 4 закона № 218 «О кредитных историях» сведения передают в БКИ в течение 10 дней после того, как судебное решение вступило в силу.

Неоплаченные штрафы ГИБДД в кредитной истории не отображаются, поэтому не влияют на неё напрямую. Однако при оценке клиента банки могут заглянуть не только в его КИ, но и в базу данных судебных приставов.

Если у потенциального заёмщика есть сомнения по поводу долгов, перед подачей заявки в банк ему лучше проверить свою КИ и погасить все задолженности. Запросить свою историю можно на сайте ЦБ или на госуслугах. Также стоит оплатить и не попавшие туда долги — на случай, если банк решит проверить другие источники.

Важно помнить, что информация из кредитной истории не обновляется моментально, — для этого требуется время. По закону сведения о погашении долга должны направить в бюро кредитных историй в течение 3 дней. Однако запись о том, что у вас были проблемы, будет доступна кредиторам.

Удаление информации о долгах из кредитной истории зависит от их типа и статуса. Закрытые кредиты и ипотеки в соответствии с законодательством остаются там на протяжении нескольких лет после погашения. Штрафы или задолженности по ЖКУ удаляются из отчётов после закрытия судебных производств, но также могут оставаться на заметке в течение нескольких лет. Екатерина Кутузова Адвокат, Адыгейская республиканская коллегия адвокатов

Вы слишком быстро возвращаете кредиты

Банки не очень жалуют заёмщиков, которые слишком быстро погашают взятые кредиты. Единичные случаи оперативного возврата не влияют на перспективы клиента. Но систематическое досрочное погашение может привести к отказам в последующих заявках.

Причина — упущенный заработок. Основной доход кредитор получает не от самого займа, а от процентов по нему. Если человек погашает кредит досрочно, прибыль банка существенно снижается.

Чётких критериев, по которым таких клиентов отсеивают, не существует. Но если заёмщик регулярно закрывает кредиты досрочно, это делает его менее привлекательным клиентом. Банки могут рассматривать таких заёмщиков как непостоянных и склонных к импульсивным финансовым решениям.

Пара досрочно погашенных кредитов внимание банка не привлечёт, а вот 10 досрочных погашений могут натолкнуть его на подозрения в махинациях — например, в попытке улучшить кредитный рейтинг, чтобы получить большую сумму и потом не возвращать её. Валерия Голикова Финансовый эксперт, член комитета по финансовым рынкам ВОО «Деловая Россия»

Сложно дать конкретные советы о том, как действовать, если вы подозреваете, что причина отказов заключается в быстром возврате прежних кредитов. Здесь важно помнить: решения банков будут скорее субъективными. Поэтому, столкнувшись с отказами, не стоит терять надежду: в конце концов вы найдёте банк, который согласится с вами сотрудничать.

Открытые кредитки или непогашенные микрозаймы

Сами по себе наличие кредитной карты и опыт взаимодействия с МФО не являются причинами для отказа в кредитовании, но могут снизить шансы заёмщика на одобрение.

Оба этих фактора влияют на оценку платёжеспособности клиента. Важная часть этой процедуры — вычисление показателя долговой нагрузки (ПДН). Так называют соотношение регулярных выплат по кредитам и дохода человека.

Что такое показатель долговой нагрузки

Нормальным считается ПДН не выше 0,5, который свидетельствует, что на обслуживание долгов у заёмщика уходит меньше половины доходов. Если ПДН окажется выше, кредитор может не выдать ещё один заём — из опасения, что клиент не справится с дополнительной финансовой нагрузкой.

Соответственно, чем меньше у клиента долгов на момент обращения за кредитом, тем выше его шансы на одобрение. Непогашенные микрозаймы и кредитные карты с большим лимитом, наоборот, будут ухудшать ситуацию.

Поэтому перед тем, как подать заявку на крупную сумму, погасите все мелкие займы и закройте кредитки, которыми не пользуетесь. Необязательно закрывать все кредитные карты.

Стоит учесть, что микрозаймы отрицательно влияют на КИ, даже если вы погасили их вовремя. Обращения в МФО банки расценивают как признак финансовых проблем.

Ошибки или намеренный обман в документах

Информация, которую клиент указывает в кредитной заявке и других документах, может существенно повлиять на решение банка. Если заёмщик предоставляет неверные сведения о себе, своём доходе или месте работы, это снижает доверие кредитора и может привести к отказу.

Предоставление неверных сведений чаще всего происходит по ошибке, из-за невнимательности. Однако некоторые клиенты искажают данные намеренно, опасаясь, что им не выдадут кредит, исходя из реальных данных. Это большая ошибка, потому что кредитор легко может проверить любую информацию о заёмщике — даже ту, о которой он умолчал.

Банки почти всегда делают «прозвон» клиента — звонят контактным лицам, которых он указал в анкете. Сказанное ими сопоставляется со словами самого потенциального заёмщика и тем, что написано в заявке. Звонят кредиторы и на рабочий номер. Но благодаря тому, что им доступны выписки со счёта Пенсионного фонда России (ПФР), необходимость заказывать документы у работодателя отпадает. Как и вероятность подлога подобных документов. Валерия Голикова Финансовый эксперт, член комитета по финансовым рынкам ВОО «Деловая Россия»

Ещё одним стоп-фактором для кредитора является частая смена заёмщиком личных данных: номера телефона, места жительства, имени или фамилии. Если не оговорить всё это заранее, служба безопасности банка может заподозрить, что перед ними, возможно, мошенник, который не собирается возвращать полученные деньги.

Поэтому при подаче заявки на кредит заёмщику важно быть откровенным и правдиво отвечать на все вопросы. Попытка скрыть или исказить какую-то информацию существенно снизит шансы на одобрение займа.

Коротко

Выдавая кредит, банки оценивают заёмщиков по множеству параметров, и иногда причиной отказа становятся факторы, о которых мало кто задумывается.

Если вам отказали в кредите, важно проверить не только свою кредитную историю, но и такие моменты, как уровень долговой нагрузки, наличие непогашенных микрозаймов, открытых кредиток, неоплаченных штрафов, коммунальных услуг, долгов по алиментам.

Если ранее вы не брали кредитов, то для начала стоит оформить и погасить пару небольших банковских займов.

Снизить привлекательность вас как заёмщика могут и частые досрочные погашения кредитов.

Чтобы повысить шансы на одобрение, не стоит злоупотреблять микрозаймами и сохранять кредитки, которыми вы не пользуетесь.

Банки тщательно проверяют каждого заёмщика, поэтому не пытайтесь указывать в заявках неверные данные и внимательно проверяйте их на предмет случайных ошибок.

Как повысить свои шансы на получение кредита