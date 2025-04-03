Как оформить кредитные каникулы

От проблем с финансами из-за увольнения, частичной потери доходов или неожиданных трат не застрахован никто. Но особенно опасно это для тех, кто выплачивает кредиты. Чтобы пережить сложную ситуацию, у заёмщиков в России есть возможность уйти на кредитные каникулы. Разбираемся, как и на каких условиях это можно сделать.

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Кредитные каникулы: что это, в чём отличие от ипотечных

Кредитными каникулами называют период, когда заёмщик получает право временно не обслуживать свой долг перед кредитором. В течение каникул банк не требует внесения ежемесячных платежей, не вводит никаких санкций и не имеет права отобрать имущество клиента.

Главное их отличие от ипотечных каникул в том, что получить передышку может более широкий круг заёмщиков.

Право на кредитные каникулы есть у должников:

по потребительским кредитам;

по займам на покупку автомобиля;

по кредитным картам;

по микрокредитам и займам в МФО, ломбардах, кредитных потребительских кооперативах.

Если у должника сразу несколько обязательств, он вправе однократно воспользоваться льготным периодом по каждому.

Ипотечные каникулы являются целевыми и распространяются только на единственное жильё, купленное с привлечением заёмных денег. Регулирует их другой закон, принятый в 2019 году. Одновременно оформить и кредитные, и ипотечные каникулы нельзя.

Условия предоставления каникул

Уход на каникулы предусматривает отсрочку платежей, но не списание задолженности. Хотя вносить ежемесячные платежи в это время не придётся, проценты на оставшуюся сумму кредита продолжат начисляться. Их придётся погасить либо в конце срока кредитования, либо равномерно по мере выплаты долга.

Для кредиток действуют другие условия: накопленные проценты нужно погасить за 2 года после завершения льготного периода — равными платежами раз в месяц.

Во время каникул проценты по кредитам и картам начисляются по ставке 2/3 от среднего рыночного значения предельной стоимости кредита, но не выше первоначальной ставки. Срок кредитования продлевается на время действия каникул, чтобы по их окончании не выросли ежемесячные платежи. Александр Андропов руководитель налоговой практики, адвокатское бюро «БВМП»

Воспользоваться каникулами можно, если сумма займа вписывается в лимиты программы:

Автокредиты — не более 1,6 миллиона ₽.

Потребкредиты — не более 450 тысяч ₽.

Кредитки — не более 150 тысяч ₽.

В зависимости от состояния экономики установленные лимиты могут меняться. Если ваш долг превышает их, уйти на каникулы не получится, но можно попробовать реструктуризировать или рефинансировать долг.

Закон регулирует и список причин, по которым можно воспользоваться льготным периодом.

Право на каникулы появляется при:

Полной потере заработка.

Падении доходов на 30% и более по сравнению со средним прошлогодним показателем, в том числе из-за болезни или декрета.

Нахождении в зоне чрезвычайной ситуации (ЧС), например наводнения или лесного пожара.

В случае просроченной задолженности заёмщик тоже может обратиться в банк за кредитными каникулами, если способен подтвердить наличие одной из перечисленных причин.

Также повторное оформление каникул возможно, если меняется основание для них: например, если в первый раз у заёмщика упали доходы, а во второй он попал в ЧС.

Продолжительность льготного периода

Впервые кредитные каникулы заработали в пандемию — для поддержки заёмщиков, у которых упали заработки. В 2022 году государство ввело их вновь, чтобы поддержать тех, кто пострадал от санкций. Но в обоих случаях отсрочка платежей распространялась только на кредиты, взятые в определённые сроки.

С 2024 года, после доработки ФЗ № 353 «О потребительском кредите», льготный период сделали бессрочным. Это означает, что ими можно воспользоваться независимо от даты получения кредита. Максимальная продолжительность отсрочки платежей — 6 месяцев.

По завершении этого периода выплата долга возобновляется в обычном режиме. Вернуться к стандартному графику можно, не дожидаясь официального окончания каникул, — достаточно известить об этом банк.

Срок кредита продлят на время действия каникул, поэтому ежемесячные платежи не вырастут. Но во время отсрочки не погашается основной долг, а значит, итоговая переплата всё же увеличится.

Какие документы понадобятся

Заёмщик должен подать кредитору заявление об уходе на каникулы и пакет необходимых документов. Их перечень зависит от причины обращения.

При потере или падении дохода понадобятся:

Для уволенных с работы — трудовая книжка, справка от бывшего работодателя о трудовой деятельности или справка о постановке на учёт в центре занятости.

Для частично потерявших доход — справка 2-НДФЛ (для физлиц), справка из налоговой (для ИП с потребкредитом), справка о расчётах по НПД (для самозанятых).

Для временно нетрудоспособных — больничный и справка по форме 2-НДФЛ.

Для родителей в декрете — свидетельство о рождении ребёнка и справка об отпуске по уходу за ним.

Чаще всего банки просят предоставить документы не за один год, а за два — текущий и предыдущий. Некоторые кредиторы требуют, чтобы бумаги были сделаны не позднее одного месяца до даты подачи заявки.

При попадании в ЧС в банк нужно предоставить:

справку о проживании в зоне происшествия;

справку о признании пострадавшим, ущербе личному имуществу и нарушении условий жизни.

Готовить подобные бумаги должны местные власти. Предоставить их в офис кредитора нужно в срок до 60 дней с даты, когда клиент стал жертвой ЧС.

Кредитные каникулы для военных, которые служат в зоне СВО, и их семей регулируются отдельным законом. После завершения таких каникул заёмщики могут повторно оформить другие по общей программе.

Если кредит оформлен под залог имущества, которое принадлежит не заёмщику, а другому человеку, к пакету документов нужно приложить его письменное согласие на приостановку платежей. То же самое касается случаев, когда в сделке участвует поручитель — срок поручительства автоматически продлят на время льготного периода.

Как подать заявку на каникулы

Алгоритм оформления льготного периода един для всех банков, так как он регулируется законодательством. Однако процедура может отличаться в деталях. Например, способом подачи пакета документов или его составом. Перед написанием заявления стоит уточнить условия в своём банке, чтобы избежать ошибок.

В общем случае процесс будет выглядеть так:

Соберите необходимые документы. Убедитесь, что все справки и подтверждения оформлены так, как требует кредитор. Напишите требование об оформлении каникул. Дождитесь, когда заявку рассмотрят. Обычно это требует до 5 рабочих дней. Получите решение банка и, при одобрении, заключите допсоглашение к основному договору.

Подать заявку можно одним из способов:

через онлайн-банкинг (например, в приложении Сбера достаточно перейти в раздел «Кредиты» → «Финансовые трудности» → «Программы поддержки»);

в офисе кредитора;

по телефону горячей линии.

В заявлении заёмщик может попросить, чтобы каникулы начались не в день его написания, а раньше. Как нам пояснили в пресс-службе ВТБ, конкретный период зависит от типа кредита:

По ипотеке можно выбрать дату обращения или любую другую не позднее 2 месяцев до неё.

По потребкредиту можно указать дату в пределах 1 месяца до момента обращения.

По кредитке каникулы возможны только с момента подачи заявки.

До окончания каникул банк и заёмщик должны утвердить новый график платежей. В нём невыплаченные клиентом проценты будут перенесены на более поздний срок — после выплат по изначальному графику.

Причины отказа в каникулах

Если клиент соответствует всем установленным критериям, банк не может препятствовать оформлению кредитных каникул.

Возможные причины отказа:

Размер обязательства превышает установленные лимиты. Отсутствуют подтверждающие документы о падении заработка или нахождении в зоне ЧС. Заёмщик прошёл процедуру банкротства. Банк уже обратился в суд, и идёт исполнительное производство. Заёмщик уже ушёл на другие каникулы, например как военнообязанный или из-за ЧС, и при этом пытается оформить льготный период из-за снижения дохода.

Как пояснил директор клиентского сервиса и взыскания банка ДОМ.РФ Кирилл Малиновский, отказ также возможен, если в заявке обнаружатся неверные данные или не будет информации в обязательных для заполнения полях. Среди других причин — несоответствие лимитам программы и отсутствие подтверждающих документов.

Каникулы по 353-ФЗ нельзя оформить на кредиты, по которым заёмщик уже получал отсрочку по антикризисным законам 2019 или 2022 годов.

Если заёмщик считает отказ кредитора несправедливым, он может направить ему претензию, а если это не помогло — пожаловаться в Центробанк.

Досрочное погашение кредита на каникулах

Для заёмщика нет ограничений по досрочному погашению долга в льготный период — так он сможет снизить будущую финансовую нагрузку.

Эти платежи идут на уменьшение основного долга, что снижает проценты в будущем. Но есть нюанс: чтобы каникулы продолжались, вносимая вперёд сумма не должна превышать общий размер платежей, которые начислялись бы за это время без каникул. В противном случае они тут же закончатся и банк пересчитает график. Алина Лактионова Директор «ЦПМТ Митра», руководитель практики частных клиентов

Право кредитора прервать каникулы, если клиент внесёт больше денег, чем должен был заплатить за то же время по графику, также закреплено в 353-ФЗ. Такое поведение должника служит для банков сигналом, что его финансовое положение улучшилось, и льготный период больше не нужен.

Пример

Представьте, что вы оформили потребительский кредит на ремонт квартиры и ежемесячно платите банку 40 тысяч рублей. Неожиданно компания, где вы работали, закрылась, и вы потеряли основной источник дохода.

Чтобы не допустить просрочек, вы взяли кредитные каникулы на 6 месяцев. За это время вы должны были бы выплатить 240 тысяч рублей (40 тысяч × 6 месяцев).

Через три месяца вы нашли новую работу и решили частично погашать долг вперёд, чтобы уменьшить будущую финансовую нагрузку. Однако вы не можете досрочно внести больше 240 тысяч рублей за весь период каникул — иначе банк сочтёт, что ваши финансовые трудности позади, и отменит льготный режим.

Полное погашение проблемной задолженности возможно в любой момент без каких-либо штрафов со стороны кредитора.

Может ли отсрочка испортить кредитную историю

Каникулы фиксируются в кредитной истории, но напрямую не ухудшают её, так как кредиторы в этот период не наказывают клиентов за пропущенные платежи.

Согласно ст. 4 ФЗ № 218 «О кредитных каникулах», то, что заёмщик в это время не исполняет свои обязательства, не отображается в КИ как просрочка.

Если на момент оформления каникул заёмщик уже просрочил платежи и накопил пени и штрафы, их рост временно приостанавливается. Но после завершения каникул эти суммы всё равно нужно будет выплатить.

Но, несмотря на законодательную защиту их платёжной репутации, заёмщикам нужно помнить: при подаче новой заявки кредитор может учесть получение отсрочки в прошлом и предложить менее выгодные условия.

Коротко

1. Оформление кредитных каникул позволяет заёмщикам временно прекратить платежи по своим обязательствам, избежав при этом просрочек и штрафов. Оформить их можно, если ваш доход упал минимум на 30% или вы стали жертвой ЧС.

2. Отсрочка доступна тем, кто оформил потребительский, автомобильный заём или кредитку максимум на 450 тысяч рублей, 1,6 миллиона и 150 тысяч соответственно.

3. Каникулы могут длиться до полугода. В это время нет регулярных платежей, но продолжают начисляться проценты. По окончании отсрочки клиент будет гасить долг по новому графику, а неуплаченные суммы нужно будет вернуть позже.

4. Для кредитных карт действует особый порядок: накопившиеся проценты выплачиваются равными платежами в течение 2 лет.

Кредитные каникулы можно оформить по каждому займу один раз по одному основанию.

5. Если в будущем у заёмщика появится другое законное основание для приостановки платежей, он сможет получить ещё один льготный период.

6. Просрочки по кредиту не дают банку право отказывать заёмщикам в каникулах.

7. Каникулы фиксируются в кредитной истории, но не ухудшают её. Однако в будущем кредиторы могут учитывать это при расчёте рисков.

8. Если вам отказывают без законных оснований, сначала нужно направить претензию кредитору, а после можно пожаловаться в Центробанк.

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