Созаёмщик и поручитель по кредиту: в чём разница и что важно знать

При оформлении кредита банки часто требуют привлечь дополнительных участников — созаёмщика или поручителя. Это помогает кредиторам снизить риск невозврата долга. Но две эти роли существенно различаются с точки зрения прав, обязанностей и ответственности. Разбираемся, в чём эти различия, чем рискуют созаёмщик и поручитель и на какие нормы закона им стоит обратить внимание.

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Созаёмщик и поручитель: какие у них обязанности

Если по каким-то причинам банки не до конца уверены в надёжности клиента, который хочет оформить кредит, к сделке может привлекаться созаёмщик или поручитель. Их участие даёт кредитору дополнительные гарантии, что долг будет возвращён в срок, — и это то, что объединяет эти роли между собой. А вот отличий у созаёмщика и поручителя гораздо больше.

Созаёмщик — это тот, кто совместно с основным заёмщиком подписывает кредитный договор и наравне с ним участвует в погашении долга. С точки зрения закона он имеет такие же права и обязанности как основной заёмщик. Доходы созаёмщика учитываются при расчёте доступной суммы кредита, что в ряде ситуаций позволяет увеличить лимит займа.

В случае неплатёжеспособности заёмщика созаёмщик должен будет платить за него, а не только за себя до тех пор, пока не погасит весь долг, включая штрафы и пени в случае просрочки. Это является солидарной ответственностью.

В силу п. 2 ст. 322 ГК РФ ответственность по кредиту у созаёмщика солидарная, наравне с основным заёмщиком, если иное не указано в самом договоре. Таким образом, все должники несут равную ответственность перед кредитором, и он вправе потребовать выплаты долга как от всех одновременно, так и от любого из них в отдельности, в полном объёме или в части. Ярослав Земсков адвокат, Адвокатское бюро «БВМП»

Пример солидарной ответственности созаёмщиков. Представим, что трое друзей — Артём, Михаил и Денис — решили открыть совместный бизнес по прокату электросамокатов. Для закупки первой партии они взяли кредит на 5 миллионов рублей, став созаёмщиками. По договору их ответственность перед банком солидарная: если один из партнёров не сможет платить, остальные обязаны покрыть его долю.

Поручитель в отличие от созаёмщика не участвует в погашении долга до тех пор, пока заёмщик справляется с этим сам (ст. 363 ГК РФ). С поручителем заключается договор поручительства, а не кредитования. Уровень его благосостояния не учитывается при расчёте показателя долговой нагрузки заёмщика и доступного ему кредитного лимита. Но ответственность поручителя перед банком может быть как солидарной, так и субсидиарной (дополнительной).

По общему правилу поручитель и заёмщик отвечают солидарно, то есть кредитор может предъявить свои требования как к одному, так и к другому. Однако договором может быть предусмотрена и субсидиарная форма ответственности. В таком случае банк сначала обращается к заёмщику, а поручителя привлекает, только если заёмщик не исполняет свои обязанности или делает это ненадлежащим образом. Юлия Барышева юрист, юридическая компания Enforce Law

Пример ответственности поручителя. Представим, что Алексей и Игорь работают в одной IT-компании. Когда Игорь решил взять кредит на 2 миллиона рублей для обучения за рубежом, банк потребовал поручителя с подтверждённым доходом. Алексей согласился помочь, подписав договор поручительства, в котором была прописана субсидиарная ответственность.

Если Игорь погасит долг самостоятельно, Алексей больше не вспомнит о том, что поручился за приятеля. Но если Игорь не сможет платить, Алексей будет обязан погасить весь остаток долга, а также накопившиеся штрафы и пени.

Правда, чтобы это случилось, речь должна идти не о разовых просрочках, а о полной неспособности вернуть долг. Если бы ответственность Алексея была солидарной, его бы привлекли к платежам при первых же задержках.

Если заёмщик прекратил платежи, кредитор вправе взыскать всю сумму долга с любого из созаёмщиков или поручителей — как полностью с одного, так и частями с нескольких. Банк самостоятельно выбирает, к кому именно обратиться в первую очередь, и не обязан распределять выплаты между всеми поровну.

Поручитель вправе ограничить свою ответственность — для этого в договоре нужно указать максимальную сумму, которую он готов гарантировать. Однако в этом случае потребуется привлечь дополнительных поручителей для покрытия остальной части займа. Такой подход позволяет распределить риски, но усложняет ситуацию для основного заёмщика.

Когда нужны созаёмщики и поручители

При оформлении кредита участие поручителя и созаёмщика необязательно. Однако иногда без дополнительных гарантий заёмщикам не обойтись.

Когда нужен созаёмщик:

При недостаточном доходе основного заёмщика для получения крупного кредита.

Когда имущество приобретается в совместную собственность. Например, если супруги берут ипотеку.

Если титульный заёмщик претендует на сумму больше той, которую банк готов выдать ему одному.

Когда нужен поручитель:

Когда банк требует дополнительного обеспечения по кредиту.

Когда кредитная история заёмщика или другие обстоятельства не позволяют ему получить деньги в одиночку.

Когда привлечение поручителя даёт возможность снизить процентную ставку.

Требования к созаёмщикам и поручителям

Как правило, к созаёмщикам банки предъявляют такие же строгие требования, как и к титульным заёмщикам. Они должны иметь гражданство России, подходящий возраст, подтверждённый доход, хорошую кредитную историю. Для получения ипотеки или автокредита созаёмщик часто должен быть родственником или супругом.

Если речь идёт об оформлении льготной ипотеки, созаёмщик не обязан соответствовать её условиям — достаточно, чтобы им отвечал основной заёмщик.

Некоторые программы льготной ипотеки могут иметь возрастные ограничения, но они обычно применяются к основному заёмщику. В случае семейной ипотеки созаёмщик может быть супругом или другим членом семьи, но основные требования обычно предъявляются к семье в целом. В программе IT-ипотеки основным требованиям должен соответствовать сотрудник IT-компании, а к созаёмщику столь же строгие критерии могут не предъявляться. Филипп Данько генеральный директор, консалтинговая компания O2Consulting

Требования к поручителям у банков, как правило, менее строгие. Обычно их просят предоставить только паспорт, подтверждение трудоустройства и справку о доходах, но если заёмщик хочет получить крупную сумму, проверка может быть более тщательной.

Права созаёмщика и поручителя

В целом созаёмщики имеют больше прав, чем поручители, так как являются стороной кредитного договора. Однако у поручителей есть и преимущества, особенно если дело доходит до суда с основным заёмщиком.

1. Право на кредитное имущество

И созаёмщик, и поручитель могут получить право собственности на купленное в кредит имущество, но не автоматически. Например, при покупке квартиры в ипотеку её регистрируют только на титульного заёмщика — если только это не муж и жена, равные права которых на недвижимость гарантированы законом.

В остальных случаях созаёмщик / поручитель может получить долю в собственности, только если:

значится как покупатель в договоре о приобретении жилья;

заключил с основным заёмщиком соглашение о выделении долей;

подписал соглашение о взаимных обязательствах, по которому он получает долю в жилье, если титульный заёмщик перестаёт погашать кредит.

В последнем случае для придания документу юридической силы потребуется согласие банка. Он может и отказать — из нежелания выделять доли в залоге.

2. Право на информацию о ходе выплат

В этом вопросе созаёмщик имеет преимущество перед поручителем: он в любой момент может получить доступ к графику платежей и сведениям о состоянии долга.

У поручителя такой возможности по умолчанию нет, но это можно предусмотреть в договоре перед подписанием. В общем случае поручителя посвящают в детали погашения кредита только тогда, когда у заёмщика начинаются проблемы.

3. Право влиять на кредитный договор

Будучи стороной такого договора, созаёмщик может участвовать в переговорах с банком об изменении его условий. Например, о реструктуризации кредита, если основной заёмщик не справляется с платежами и просит об этом. Также созаёмщик имеет право голоса при оформлении кредитных каникул.

Мнение поручителя при изменении условий кредитного договора не учитывается, но банк не имеет права изменить размер его финансовых обязательств. Например, если заёмщик попросит у кредитора больше денег, поручитель будет отвечать перед банком только в том объёме, который был оговорён изначально.

Исключение — ситуация, когда поручитель добровольно соглашается с новыми условиями. Если банк пытается изменить условия договора поручительства самовольно, документ может быть аннулирован в судебном порядке.

4. Право на компенсацию убытков

И созаёмщик, и поручитель имеют право потребовать у титульного заёмщика компенсации затрат, которые они понесли при погашении долга за него, но в разном объёме.

Ст. 365 ГК РФ позволяет поручителю не только получить обратно свои деньги, но и претендовать на имущество должника, которое тот передал в залог при оформлении кредита.

Например, если речь идёт о квартире, поручитель вправе продать её, чтобы компенсировать свои убытки. Однако при этом требовать можно только ту сумму, которую поручитель фактически заплатил банку.

Согласно ст. 325 ГК РФ созаёмщик в аналогичной ситуации может требовать назад только ту сумму, которая превысила его долю в солидарном обязательстве. То есть если созаёмщиков двое, вернуть получится лишь 50% уплаченной суммы, если трое — 33% и так далее.

Иной порядок расчётов при погашении кредита в одиночку возможен, если созаёмщики заключают соглашение о разделении финансовой ответственности. Такой документ позволяет делить долг в любой пропорции, но подписать его не всегда реально.

Созаёмщики вправе договориться между собой о разделении обязательств и ответственности по кредитному договору. Но такие условия обязательно подлежат согласованию с банком и оформляются допсоглашением к договору, поскольку предполагают изменение самого кредитного обязательства. Без одобрения банка разделить ответственность невозможно, в том числе и в судебном порядке. Ярослав Земсков адвокат, Адвокатское бюро «БВМП»

Компенсировать затраты созаёмщикам и поручителям не так просто. Обращение в суд может потребовать от них дополнительных расходов и занять много времени. Уверенности, что деньги удастся вернуть, нет — даже при положительном исходе разбирательства.

Рискуют ли созаёмщик и поручитель своей кредитной историей

В кредитной истории (КИ) у созаёмщика совместное обязательство появляется сразу же после оформления. С точки зрения закона это и его долг тоже. Поэтому и просрочка платежей может отразиться в КИ, даже если человек согласился на роль созаёмщика для галочки и по факту не участвует в погашении кредита.

Если основной заёмщик задерживает очередной платёж, информация об этом сразу появится в личном кабинете созаёмщика на сайте или в приложении банка. Он также получит уведомление в СМС или по электронной почте — в зависимости от того, какой канал связи указан в кредитном договоре.

Чтобы не испортить свой кредитный рейтинг, созаёмщик должен как можно скорее погасить долг. В противном случае у него будут проблемы при оформлении следующего кредита.

Кредитная история поручителя не страдает, пока он не начинает погашать долг за заёмщика. Обычно это происходит только при длительной просрочке, когда договориться с основным должником у банка не получается.

Между возникновением проблемы и привлечением поручителя к платежам может пройти несколько месяцев. В таком случае он получает уведомление о размере задолженности, штрафе за просрочку и сроках, в которые нужно сделать платёж.

Если поручитель своевременно выполнит требование, факт просрочки не попадёт в его кредитную историю, но нарушение срока оплаты отразится в ней.

Если ответственность у поручителя субсидиарная, банк сможет требовать от него погашения долга только после того, как докажет, что основной заёмщик:

отказывается платить (например, игнорирует уведомления);

не способен платить (нет доходов, имущества для взыскания).

До этого момента поручитель вправе отказать банку в выплатах.

Можно ли отказаться платить или расторгнуть договор

Созаёмщик подписывает тот же договор, что и основной заёмщик, поэтому он может воспользоваться прописанным там алгоритмом разрешения споров. Но полностью отказаться от обязательств, под которыми стоит его подпись, он не вправе, особенно после начала проблем с выплатами.

Сделать это непросто, даже если просрочек по кредиту нет: вряд ли банк добровольно согласится «отпустить» одного из должников, когда деньги выдавались под возможности и гарантии двух человек. Шанс выйти из договора появляется только в случае рефинансирования кредита или его реструктуризации.

Поручитель в такой ситуации имеет право спорить с кредиторами — например, по поводу штрафов — только тогда, когда обязательства по выплате долга переходят к нему. Он может не соглашаться с требованиями, если основной заёмщик против них не возражает. Однако, если претензии кредитора законны, заплатить в конце концов придётся.

Расторгнуть договор поручительства так же проблематично, как и сам кредитный договор, — для этого нужно согласие банка.

Что нужно учитывать, соглашаясь стать созаёмщиком или поручителем

Прежде чем соглашаться стать созаёмщиком или поручителем, важно тщательно оценить все риски и последствия. Что стоит учесть.

Для созаёмщика:

1. Финансовая нагрузка. Убедитесь, что вы сможете платить по кредиту, если заёмщик не справится.

2. Право на имущество. Если кредит связан с покупкой имущества (например, квартиры в ипотеку), уточните, будете ли вы иметь долю в нём.

3. Кредитная история. Просрочки по кредиту отразятся на вашей КИ, что может затруднить получение займов в будущем.

4. Доверие к заёмщику. Оцените, насколько заёмщик надёжен и способен выполнять обязательства. Созаёмщиками чаще всего становятся ближайшие родственники: братья и сёстры, родители и дети, супруги.

Для поручителя:

1. Финансовые риски. Подумайте, сможете ли вы погасить долг за заёмщика, если это потребуется.

2. Правовые последствия. Изучите условия договора поручительства, уделив особое внимание тому, какая ответственность в нём прописана.

3. Перспективы взыскания денег с заёмщика. Учтите, что, даже если вы погасите долг за заёмщика, возвращать деньги через суд может быть сложно и долго.

4. Доверие к заёмщику. Оцените финансовую стабильность заёмщика, его способность погашать кредит и вероятность, что он попытается переложить ответственность на вас. Поручительство оправданно, если кредит берётся на общие цели.

Коротко

Созаёмщик — это полноценная сторона кредитного договора, и он отвечает за возврат долга наравне с титульным заёмщиком. Его доход влияет на сумму кредита, а долг отражается в его кредитной истории.

Если это предусмотрено договором, созаёмщик может претендовать на долю в имуществе, которое куплено на кредитные деньги.

Поручитель — это гарант, который платит только в случае, если это больше не может делать заёмщик. На сумму кредита доходы поручителя не влияют. В кредитной истории долг появляется только тогда, когда обязательство переходит к нему.

В договоре поручительства можно прописать и солидарную, и субсидиарную ответственность. В последнем случае поручителя привлекают к платежам только после того, как долг не удалось взыскать с заёмщика. Поручитель может давать гарантии не на всю занятую у банка сумму, а на её часть. В таком случае за остаток должен поручиться кто-то ещё.

При оформлении кредитных каникул или реструктуризации долга согласие созаёмщика обязательно, а поручителя — нет.

Когда кредитный договор изменяется, например растёт размер кредита, поручитель имеет право не соглашаться на новые обязательства и отвечать только за первоначально одобренную сумму.

Поручитель, погасивший долг, может взыскать с заёмщика всю уплаченную сумму и даже продать его залоговое имущество. Созаёмщик может вернуть только деньги, которые заплатил сверх своей доли в кредите, если иное не прописано в соглашении между ним и основным заёмщиком.

И созаёмщик, и поручитель рискуют своими финансами, поэтому важно тщательно оценивать риски перед подписанием договора.

Влияет ли поручительство на кредитную историю поручителя