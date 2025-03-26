Может ли банк произвольно повысить ставку по выданному кредиту

Большинство заёмщиков считает процентную ставку по кредиту постоянной величиной. Чаще всего это действительно так, но иногда банки всё же могут её повысить, даже если договор уже подписан. Отдельной статистики жалоб по таким случаям не ведётся. В отчётах ЦБ эти данные попадают в раздел жалоб на условия кредитных договоров. В 2024 году таких было около 6 тысяч, или 2,9% от общего числа. Однако редкость проблемы не делает её менее острой для тех, кто с ней столкнулся. Вместе с юристами мы разобрались, когда банки могут менять процентную ставку без согласия клиента, а когда это незаконно и что делать, если кредитор нарушает права заёмщика.

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Что говорит закон

Основное правило, которое регулирует такие ситуации, звучит просто: банк может повысить процентную ставку по ранее оформленному кредиту, если это предусмотрено договором. Если же в договоре закреплена фиксированная ставка, кредитор не вправе внезапно её увеличить без согласия заёмщика.

Это напрямую запрещает ст. 29 ФЗ «О банках и банковской деятельности», которая обязывает кредиторов согласовывать с клиентом все существенные условия кредита до подписания договора. Норма распространяется на все виды кредитов: потребительские, ипотечные, кредитные карты.

Защищены заёмщики и от слишком высокой переплаты. Согласно закону «О потребительском кредите» полная стоимость кредита (ПСК) не может превышать размер среднерыночной ставки более чем на треть. Этот показатель рассчитывает и регулярно публикует на своём сайте Центробанк.

О недопустимости одностороннего отказа от обязательств и произвольного изменения их условий также говорит статья 310 Гражданского кодекса.

Однако из этого правила есть исключения: процентная ставка может быть не только фиксированной, но и переменной (плавающей).

В таком случае её размер привязывают к объективным показателям:

ключевой ставке Центробанка;

ставкам MosPrime, RUSFAR, RUONIA (для кредитов в рублях);

ставке Libor (для валютных кредитов).

При изменении одного из этих показателей банки меняют проценты по привязанным к ним кредитам. Но они не могут сделать это произвольно — только в рамках прописанного в договоре механизма. Они обязаны предупредить клиента об изменениях в течение 7 дней: по СМС, электронной почте, заказным письмом или даже просто разместить на сайте кредитной организации.

При этом доля займов с переменной ставкой, выданных физическим лицам, в России незначительна. Например, по данным ЦБ, перед повышением ключевой ставки в 2022 году невыплаченными оставались примерно 2 тысячи валютных ипотек. Сейчас такие кредиты банки практически не предлагают.

Итак, если в кредитном договоре указана фиксированная ставка, банки не могут повышать её без согласия клиента. Они могут попытаться получить такое согласие, предлагая заключить дополнительное соглашение к договору. В такой ситуации заёмщикам важно понимать, что они имеют право отказаться.

Изменение условий договора возможно только по обоюдному соглашению сторон, если иное не предусмотрено законом и самим этим договором. То есть если в первоначальном кредитном договоре не прописаны право банка на одностороннее увеличение ставки и условия такого увеличения, то требование заключить допсоглашение будет лишь офертой, которую заёмщик вправе не акцептовать. Даниил Черных-Аипов Заместитель председателя коллегии адвокатов «Сулим и партнёры»

Причём любые формы давления, например угрозы досрочно истребовать кредит при отсутствии на то оснований, будут считаться незаконными, отметил эксперт. Если банк прибегает к таким методам, заёмщик может подать жалобу в ЦБ и Роспотребнадзор, добавляет он.

Когда ещё банк может повысить ставку

Помимо плавающей ставки, есть не так много случаев, когда банк имеет право повысить проценты по кредиту без согласия клиента. В каждом из них кредитор обязан предупредить об этом.

Нарушение заёмщиком условий договора

Банк может добиться повышения ставки в судебном порядке, если клиент грубо нарушил условия, на которых ему выдали кредит. По словам юристов, опрошенных «Рамблером», такая практика встречается редко, но в договорах она прописывается.

К серьёзным нарушениям договора относятся:

Нецелевая трата денег. Например, покупка коммерческой недвижимости за счёт жилищного кредита.

Например, покупка коммерческой недвижимости за счёт жилищного кредита. Регулярные просрочки платежей.

Отказ от обязательного страхования ипотечного жилья или несвоевременное продление полиса. По этой причине ставку могут поднять, но не выше максимума для варианта без страховки на момент заключения договора.

или несвоевременное продление полиса. По этой причине ставку могут поднять, но не выше максимума для варианта без страховки на момент заключения договора. Отказ от передачи имущества в залог. Например, машины, купленной на автокредит.

Возврат к базовой ставке

Нередко банки снижают процентную ставку при соблюдении клиентами определённых условий.

Чаще всего льготы дают за:

страхование жизни и здоровья (по закону это необязательно);

получение зарплаты на карту банка-кредитора;

проведение ипотечной сделки через сервисы банка.

Если клиент утрачивает право на скидку — переводит зарплату в другой банк, не продлевает страховку, покупает квартиру другим способом, — ставка вернётся к базовому уровню.

Окончание льготного периода

Иногда повышение процентной ставки спустя какое-то время предусмотрено кредитным договором. Например, так устроены некоторые виды траншевой и субсидированной ипотеки от застройщиков.

По их условиям сначала заёмщик выплачивает кредит по сниженной ставке, а затем, в заранее оговорённый срок, она повышается до базового уровня.

Например, в 2022 году клиент оформил субсидированную ипотеку на квартиру в новостройке под базовые 12%, но по условиям договора в первые три года его ставка была всего 5%. Ещё 7% банку компенсировал застройщик. В 2025 году субсидирование закончилось и ставка для клиента выросла до 12%.

Госпрограммы с возможным повышением ставки

Некоторые программы с господдержкой предусматривают изменение процентной ставки при определённых обстоятельствах.

Льготная ставка сельской ипотеки (0,1–3% в зависимости от региона) в ряде случаев может измениться на базовую — в этой ситуации к ней прибавится размер ключевой ставки ЦБ на момент оформления кредита.

Это возможно, если заёмщик:

Потратил деньги нецелевым образом — например, купил не жильё, а баню.

Просрочил платежи более чем на 90 дней в течение полугода.

Взял кредит на строительство, но не завершил его в течение 2 лет.

Не зарегистрировался в купленном или построенном жилье.

Один из факторов повышения ставки по сельской ипотеке не зависит от действий заёмщиков. Проценты по кредиту могут вырасти, если банк-кредитор перестанет получать субсидирование от Министерства сельского хозяйства, в ведении которого находится программа.

То есть если государство больше не будет компенсировать льготную ставку, она может увеличиться на размер ключевой ставки в момент оформления кредита.

Например, если заёмщик взял сельскую ипотеку в декабре 2024 года под 3%, то после приостановки государственного субсидирования банк имеет право поднять его ставку до: 3 + 21 = 24%, или в 8 раз.

Риск столкнуться с повышением ставки есть и у участников госпрограммы IT-ипотеки под 6%. Если во время выплаты кредита заёмщик уволится из IT-компании, у которой есть аккредитация Минцифры, и в течение 6 месяцев выйдет на работу в другую организацию с таким же статусом, ставку увеличат по формуле:

при покупке квартиры: «ключевая ставка на момент заключения договора + 1,5%»;

при кредитовании ИЖС: «ключевая ставка на момент заключения договора + 2%».

Информацию о месте работы айтишники должны подтверждать каждые полгода до полного погашения ипотеки.

Увеличить ставку банки могут и при повторном оформлении льготной ипотеки. В конце декабря 2023 года появилось правило «одна ипотека с господдержкой в одни руки». Поэтому сейчас заёмщики имеют право воспользоваться только одной льготной программой.

Причём ограничения действуют как в отношении титульного заёмщика, так и в отношении созаёмщиков и поручителей по льготной ипотеке. Если такой кредит оформлен позднее 23 декабря 2023 года, воспользоваться любой госпрограммой в будущем не получится. Исключением является семейная ипотека: её можно оформить повторно, если в семье рождается ещё один ребёнок, а предыдущая ипотека полностью закрыта. Сослан Каиров генеральный директор Miltra law firm

Нельзя, но хочется: скрытые уловки банков

Несмотря на законодательный запрет, иногда банки пытаются найти лазейки, чтобы произвольно менять условия уже заключённых договоров. Это может быть пункт о том, что кредитор имеет право пересматривать ставку постфактум без предупреждения клиента. Такое условие можно оспорить в суде, так как оно ставит заёмщика в заведомо невыгодное положение. Подобные действия прямо противоречат ст. 168, 310, 450 ГК РФ и ст. 16 закона «О защите прав потребителей».

К примеру, в 2012 году арбитражный суд Красноярского края признал правомерным штраф, который местное УФАС наложило на один из банков из-за включения в договор пунктов об одностороннем изменении его условий.

Иногда кредитор рассчитывает на невнимательность заёмщика при подписании договора — использует мелкий шрифт или привязывает согласие на одностороннее повышение ставки к другим действиям. Например, если клиент после этого внёс очередной платёж, значит, он согласен с новыми условиями.

Любое давление на клиента, а тем более введение его в заблуждение, незаконно. Особенно осторожными надо быть с простановкой всяческих галочек в онлайн-приложениях банков: их нужно проверять, так как иногда они уже проставлены заранее. Подписывая договор, важно чётко понимать, на что вы соглашаетесь. Если такого понимания у вас не было, смело жалуйтесь в банк на то, что вас ввели в заблуждение, а потом обращайтесь и в Банк России. Татьяна Сафонова Старший партнёр консалтинговой компании O2Consulting

Однако существуют и более тонкие способы обхода ограничений, которые не вступают в явный конфликт с законодательством или даже вполне ему соответствуют.

Вот несколько распространённых методов:

Размытые формулировки в договоре. Они позволяют менять ставку «по внутренним причинам» или «в связи с внешней конъюнктурой».

Они позволяют менять ставку «по внутренним причинам» или «в связи с внешней конъюнктурой». Фактическое повышение ставки через дополнительные комиссии . Например, за ведение счёта или обслуживание кредита.

. Например, за ведение счёта или обслуживание кредита. Включение в договор пункта, что условия могут меняться. Считается, что заёмщик согласен, если продолжает пользоваться кредитом.

Что делать, если банк необоснованно повысил ставку

Если банк неожиданно повысил ставку по кредиту, то заёмщику нужно перепроверить свой договор. Следует убедиться, что в нём действительно нет пунктов, позволяющих банку так поступить. И что заёмщик случайно не нарушил какое-то из требований кредитора.

Если оснований для повышения ставки в документах нет и финансовая дисциплина соблюдена, с банком можно и нужно спорить.

Возможные шаги:

1. Потребуйте письменное объяснение. Обратитесь в банк с претензией — её можно составить в свободной форме или использовать наш шаблон. Официальный ответ обязаны направить в течение 15 дней с момента регистрации обращения, главное — не забудьте указать адрес. Если кредитор признает ошибку, конфликт будет исчерпан. Если же он будет настаивать на своей правоте, у вас появятся основания для дальнейших действий.

2. Подайте жалобу в ЦБ и Роспотребнадзор. Обратиться в ЦБ можно через интернет-приёмную, а в Москве — записаться на очный приём. ЦБ рассмотрит жалобу и, если банк не прав, направит предписание об устранении нарушений. Необходимые документы:

копия кредитного договора;

копии платёжных документов;

ответ банка на претензию.

Самовольное изменение условий договора со стороны банка является прямым нарушением прав потребителей. Поэтому ведомство должно будет проверить действия банка. Для ускорения процесса лучше обращаться в региональные отделения, приложив к жалобе те же документы, что и для ЦБ.

3. Обратитесь в суд. Если предыдущие шаги не помогли, но вы уверены, что банк поступает не по закону, можно оспорить повышение ставки в суде. Подать иск нужно в течение трёх лет с момента, когда ваши права были нарушены. Иначе жалобу отклонят из-за окончания срока исковой давности.

При обращении в суд стоит учитывать такие статьи расходов, как госпошлина при подаче иска (3 тысячи рублей), почтовые расходы, оплата юридических услуг (составление иска и сопровождение). Также возможны нотариальные расходы, отметил Даниил Черных-Аипов.

Это может быть весьма затратным, однако конечная сумма значительно варьируется в зависимости от сложности дела, региона и расценок конкретных юристов. В случае проигрыша на истца также могут возложить судебные расходы банка, включая затраты на его представителей. Даниил Черных-Аипов Заместитель председателя коллегии адвокатов «Сулим и партнёры»

Если вы не хотите втягиваться в длительные споры или не смогли защитить свои интересы указанными выше способами, выходом может стать рефинансирование проблемного кредита. Это имеет смысл, если на рынке есть более выгодные ставки или у вас есть право на льготную ипотеку, условия которой позволяют перекредитование.

Что учесть, чтобы избежать повышения ставки

Первый и главный совет, который можно дать потенциальным заёмщикам, может показаться банальным: важно внимательно читать кредитный договор перед подписанием, особенно раздел про вид ставки и условия её пересмотра.

Напоминать об этом вынуждает статистика: по данным ЦБ, при дистанционном оформлении кредитов, на которое сейчас приходится около 50% всей выдачи, многие заёмщики либо вообще не читают договор, либо пробегают его поверхностно, особенно общие условия. При этом самым непонятным пунктом люди считают правила изменения платежей при росте переменной ставки.

Что ещё нужно иметь в виду:

Избегайте просрочек платежей. А если столкнулись с финансовыми проблемами, обязательно предупредите банк и найдите приемлемое решение (кредитные каникулы, реструктуризация, рефинансирование).

А если столкнулись с финансовыми проблемами, обязательно предупредите банк и найдите приемлемое решение (кредитные каникулы, реструктуризация, рефинансирование). При оформлении ипотеки не забывайте вовремя продлевать страховку залога и уведомлять об этом кредитора, если этого требует договор.

и уведомлять об этом кредитора, если этого требует договор. Если вы получили скидку за оформление необязательной страховки, но хотите от неё отказаться, убедитесь, что повышение ставки по кредиту не сведёт экономию к нулю.

По возможности сохраняйте статус, благодаря которому получили льготную ставку: оставайтесь зарплатным клиентом, сотрудником аккредитованной IT-организации и так далее.

благодаря которому получили льготную ставку: оставайтесь зарплатным клиентом, сотрудником аккредитованной IT-организации и так далее. Храните все документы и переписку с банком, особенно уведомления о повышении процентов.

Коротко

Банк не может просто так увеличить ставку по уже оформленному кредиту, если она зафиксирована в договоре, — для этого должны быть законные основания.

Изменение ставки возможно, если она изначально была плавающей, а также при нарушении клиентом кредитного договора, условий участия в госпрограмме или утрате им определённого статуса, который давал право на скидку.

Некоторые банки пытаются скрыто повышать ставку через дополнительные комиссии или размытые формулировки в договоре, поэтому важно внимательно изучить его перед подписанием.

Если банк необоснованно поднял проценты, заёмщик может направить туда претензию, пожаловаться в ЦБ и Роспотребнадзор или обратиться в суд.

Чтобы избежать проблем, важно не допускать просрочек, следить за обязательными страховыми полисами и сохранять статус, дающий право на льготную ставку.