Маркетплейсы с рассрочкой: особенности и сравнение условий

Многие онлайн-магазины предлагают покупателям приобрести товары с оплатой частями. Однако за внешне привлекательными условиями могут скрываться комиссии и большие неустойки за нарушение сроков выплат. Рассказываем, как работает рассрочка от маркетплейсов, и сравниваем условия известных торговых площадок.

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Как работает рассрочка на маркетплейсах

Рассрочка на маркетплейсах может быть предоставлена в виде кредитования от банков и микрофинансовых организаций (МФО) или в виде некредитных BNPL-продуктов. И те и другие сервисы часто включают определённый беспроцентный период, в течение которого покупатель может выплатить долг без переплаты. Их основным отличием является процедура оформления.

BNPL — аббревиатура от «Buy Now, Pay Later», что в переводе значит «покупай сейчас, оплачивай позже». Сервис предоставляют провайдеры услуг, которыми часто выступают сами торговые компании или их партнёрские организации.

BNPL-рассрочка работает так:

Покупатель проходит авторизацию на торговой площадке и наполняет корзину. При оформлении заказа он выбирает оплату частями и указывает банковскую карту, с которой будут списывать деньги. С карты списывают первый платёж, после чего клиент получает свои покупки. Остаток стоимости товаров списывается равными частями через равные промежутки времени. Чаще всего — тремя платежами каждые две недели.

Процедура кредитования несколько сложнее. Чтобы ею воспользоваться, покупатель заполняет анкету. Её проверяет кредитная организация. По результатам анализа клиенту одобряют определённый кредитный лимит, в рамках которого он может совершать покупки в долг. Информация о получении такой рассрочки, в отличие от BNPL-сервисов, отражается в кредитной истории.

Вне зависимости от способа оформления рассрочки клиент получает график платежей, по которому погашает задолженность. Для этого он должен обеспечить наличие денег на привязанной к сервису карте в указанные даты. В случае просрочек кредитор начисляет неустойку.

Условия популярных сервисов рассрочки

Прежде чем разбить платёж на части, уточните период рассрочки, периодичность выплат, наличие переплаты. Каждый сервис предлагает свои условия.

«Плати частями» от Сбера

«Плати частями» — BNPL-сервис, запущенный Сбербанком. Он позволяет получить рассрочку на площадках Купер, Мегамаркет, Еаптека — всего в 120 магазинах. Доступен гражданам России в возрасте от 18 до 70 лет.

Условия:

Сумма покупки — от 2 тысяч до 150 тысяч рублей.

Период рассрочки — 2, 4 или 6 месяцев.

Периодичность оплаты — раз в 2 недели или раз в месяц.

или раз в месяц. Штраф за просрочку — 5% от суммы просрочки. Списывается, если задержать платёж более чем на трое суток с даты оплаты по графику.

Частями можно оплатить любые покупки: электронику, бытовую технику, мебель или продукты. Со всеми условиями, периодичностью и размером выплат вы ознакомитесь до оформления услуги. Первый платёж спишется при покупке. Остальные — по графику. За несколько дней до очередного платежа вам поступит СМС-напоминание.

Отслеживать параметры рассрочки можно в личном кабинете на сайте или в приложении «Плати частями». В них отражаются даты списания платежей, а также доступна возможность привязать другую карту для оплаты.

Как оформить в маркетплейсе Купер:

Шаг 1. Войдите на сайт или в приложение маркетплейса, выберите понравившиеся товары и откройте свою корзину. Под итоговой суммой покупки на сайте вы увидите сервис «Оплата частями», с разбивкой платежей по датам. В приложении будет указано «Этот заказ можно оплатить частями».

© kuper.ru

Шаг 2. Нажмите на кнопку «К оформлению». В разделе «Способ оплаты» выберите «Частями». Нажмите «Оформить».

© kuper.ru

Шаг 3. Укажите период, на который вы хотите получить рассрочку.

© platichastyami.ru

Шаг 4. Внесите первый платёж и получите свой товар. Оставшиеся платежи спишутся по графику.

Рассрочка на Ozon

Рассрочку на Ozon предоставляет Ozon Банк. Сервис относится к услугам кредитования. Чтобы покупать товары с оплатой частями, сначала нужно подать заявку и дождаться одобрения кредитного лимита. Оплачивать товары в рассрочку на Ozon можно картой любой кредитной организации. Информацию по задолженности можно отслеживать в личном кабинете на сайте и в приложении маркетплейса, в разделе «Рассрочка».

Условия:

Кредитный лимит — до 500 тысяч рублей. Определяется индивидуально, зависит от вашего уровня доходов и кредитного рейтинга.

Определяется индивидуально, зависит от вашего уровня доходов и кредитного рейтинга. Процентная ставка — от 0 до 69%. Проценты не начисляются, если вернуть долг в течение 5 недель.

Проценты не начисляются, если вернуть долг в течение 5 недель. Период рассрочки — до 6 месяцев.

Периодичность оплаты — раз в месяц.

Штраф за просрочку — 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки.

Воспользоваться сервисом могут совершеннолетние граждане РФ в возрасте до 70 лет, имеющие доход, достаточный для выплаты займа.

Как оформить:

Шаг 1. Откройте сайт или приложение маркетплейса. Положите товары в корзину и перейдите к оформлению покупки. В разделе «Способ оплаты» нажмите «Ozon Рассрочка».

© ozon.ru

Шаг 2. Ознакомьтесь с предлагаемыми условиями. Система отображает длительность льготного периода, а также переплату, если вы не вернёте задолженность в беспроцентный срок. Если вас всё устраивает, нажмите «Подключить рассрочку».

© ozon.ru

Шаг 3. Заполните анкету. Укажите желаемый лимит, персональные данные, размер вашего ежемесячного дохода и другую информацию, запрашиваемую системой. Загрузите селфи с паспортом в руках и фото страниц с пропиской.

Шаг 4. Привяжите банковскую карту, с которой будут списываться платежи.

Шаг 5. Дождитесь одобрения. Кредитная организация рассматривает заявления в течение 5–15 минут. В случае положительного решения вы увидите сумму одобренного лимита.

Шаг 6. Завершите оформление покупки. Для этого нажмите «Оформить заказ» и введите код из СМС для подтверждения оплаты товаров при помощи рассрочки.

Сплит на Яндекс Маркете

Маркетплейс Яндекс Маркет предлагает свой сервис оплаты частями — Яндекс Сплит. Его особенности:

Сумма рассрочки — до 150 тысяч рублей , устанавливается индивидуально.

, устанавливается индивидуально. Период рассрочки — 2, 4 или 6 месяцев.

Периодичность оплаты — раз в 2 недели или раз в месяц.

или раз в месяц. Штраф — договором не предусмотрен.

Яндекс также предлагает клиентам улучшенный сплит. Он позволяет увеличить срок кредитования до 24 месяцев, а лимит — до 1 миллиона рублей. Но этот продукт уже является кредитным, его предоставляет Яндекс Банк. Стоимость кредита — от 14 до 48%.

Чтобы подключить суперсплит, необходимо открыть бесплатную цифровую карту сплита, пройдя авторизацию через портал «Госуслуги». Это кредитная карта, с которой можно делить оплату при покупках в любых магазинах.

Как оформить на сайте Яндекс Маркет:

Шаг 1. Положите товары в корзину и нажмите «Перейти к оформлению».

.

Шаг 2. Выберите продолжительность рассрочки и нажмите «Оформить сплит».

© market.yandex.ru

Шаг 3. Укажите карту для списания платежей. Оплатите первый взнос, подтвердив операцию кодом из СМС.

Шаг 4. Заберите приобретённые товары. Оформить оплату частями можно и в приложении. Для этого в процессе оформления заказа откройте раздел «Сплит» (он расположен над кнопкой «Оплатить картой») и выберите нужный срок рассрочки.

Оплата частями на Wildberries

Маркетплейс Wildberries предоставляет рассрочку на следующих условиях:

Сумма рассрочки — устанавливается индивидуально.

Период рассрочки — 10 месяцев.

Периодичность оплаты — раз в 2 недели.

Штраф за нарушение графика платежей — 5% от суммы просрочки.

Wildberries не предоставляет пользователям беспроцентный период. За использование рассрочки предусмотрена комиссия. Её размер можно узнать при оформлении заказа.

Как оформить:

Шаг 1. Выберите товары на сайте или в приложении маркетплейса и перейдите к оформлению покупки.

Шаг 2. Переведите бегунок в разделе «Частями» в активный режим.

© wildberries.ru

Шаг 3. Укажите, когда списать первую оплату: сразу или при получении товаров.

Шаг 4. Завершите оформление заказа.

Плюсы и минусы рассрочки

Рассрочка — сервис, который позволяет приобрести нужные вещи без необходимости копить на покупку. Помимо этого, он имеет и другие плюсы:

возможность совершить нужную покупку в любой момент, не дожидаясь подорожания товаров;

отсутствие процентов при выполнении определённых условий сервисов рассрочки (не везде);

скорость и лёгкость оформления;

равномерная нагрузка на бюджет.

Однако оплата частями — это инструмент, который повышает риск спонтанных покупок и может привести к неоправданному увеличению долговой нагрузки. Если не расплатиться с сервисом рассрочки в течение льготного срока, вам придётся оплачивать повышенную комиссию, а за просрочку платежа часто предусмотрены штрафы.

Коротко

Рассрочка позволяет клиентам приобретать товары, а затем расплачиваться за них частями. Её предоставляют банки, МФО и BNPL-сервисы.

BNPL-сервисы позволяют подключить оплату частями сразу же в процессе оформления заказа. Данные о ней не передают в кредитную историю.

Рассрочка от банков и МФО является кредитным продуктом и влияет на ваш кредитный рейтинг.

BNPL-сервисы предлагают маркетплейсы Купер, Яндекс Маркет и Wildberries. Платформа Ozon предоставляет рассрочку в виде кредитования от Ozon Банка.

Купер и Яндекс Маркет позволяют клиентам выбрать срок погашения долга — 2, 4 или 6 месяцев. В зависимости от него рассчитывается комиссия. На Wildberries самостоятельно установить срок и повлиять на размер переплаты нельзя.

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