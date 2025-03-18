Как вернуть переплаченные МФО деньги

Иногда при возврате долга клиенты микрофинансовых организаций (МФО) переплачивают им — по ошибке или из-за нарушений со стороны кредиторов. В таких случаях они имеют право получить излишне уплаченные деньги обратно. Рассказываем, за что можно вернуть переплату, как это сделать и когда нужно обращаться в суд.

За что можно вернуть переплату

Переплата по займу в микрофинансовой организации может быть вызвана невнимательностью заёмщика, нарушениями со стороны кредитора, техническими ошибками и другими факторами.

Если говорить о нарушениях со стороны МФО, то встречаются следующие ситуации:

Начисление процентов с первого дня. Согласно п. 3.2 Базового стандарта совершения МФО операций на финансовом рынке проценты по займу должны начисляться не с момента его оформления, а со следующего дня. Это не относится к случаям, когда заёмщик закрывает микрокредит в день его получения. При частичном возврате займа в день выдачи проценты с первого дня могут начисляться только на сумму досрочного погашения.

Превышение размера максимальной переплаты. Предельная переплата по договорам сроком действия до 1 года не может превышать 130% от величины займа (п. 24 ст. 5 закона №353-ФЗ). Эта сумма включает проценты, неустойки, плату за дополнительные услуги.

Например, если вы взяли в долг 15 тысяч рублей, назад с вас могут потребовать не больше 34,5 тысячи рублей: 15 тысяч рублей основного долга плюс 19,5 тысячи рублей переплаты.

Начисление процентов за весь срок при досрочном закрытии займа. В соответствии с п. 6 ст. 809 ГК РФ проценты по договору займа должны начисляться только на период фактического использования средств, то есть до дня погашения микрокредита включительно.

Плата за сопутствующие услуги. Сопутствующими считаются услуги, без которых организация не смогла бы заключить или исполнить договор с заёмщиком. Они оказываются в интересах кредитора, поэтому взимать плату за них неправомерно (п. 19 ст. 5 закона №353-ФЗ).

Навязывание дополнительных услуг. МФО могут включать в договор займа дополнительные услуги: CМС-информирование, страхование. Если вы обнаружили это уже после подписания договора, вы можете отказаться от них и вернуть деньги.

Переплата возникает по разным причинам. Это может быть технический сбой, когда из-за проблем с расчётными системами средства на погашение займа не начисляются вовремя или списываются в двойном размере. Также это может быть результатом ошибки клиента при оплате банковским переводом. Достаточно распространены случаи “копеечных” переплат, когда клиенты погашают задолженность, округляя суммы. Андрей Пономарёв генеральный директор онлайн-платформы Webbankir

Ошибки со стороны МФО, связанные с человеческим фактором, практически исключены, говорит директор по устойчивому развитию Summit Group (компания «ДоброЗайм») Амира Васильева. Большинство процессов МФО — от обработки заявки на заём до закрытия договора — автоматизированы.

Какие услуги МФО должны быть бесплатными

МФО не имеют права взимать плату за сопутствующие заключению и исполнению договора займа услуги. К ним относятся:

проверка карты банка;

запрос кредитной истории;

сама выдача займа.

Все эти услуги неотделимы от оформления микрокредита и оказываются в интересах микрофинансовой организации. Если за них взяли деньги, вы можете их вернуть. Для этого обратитесь в МФО с заявлением о возврате. Как действовать при отказе компании, мы расскажем далее.

Отказ от платных услуг МФО

Есть ряд услуг, которые МФО могут предлагать клиентам за дополнительную плату.

Среди них:

СМС-информирование. За рассылку предупреждений о приближении даты платежа, зачислении оплаты, об остатке задолженности МФО взимают в среднем от 50 до 100 рублей в месяц.

За рассылку предупреждений о приближении даты платежа, зачислении оплаты, об остатке задолженности МФО взимают в среднем от 50 до 100 рублей в месяц. Страховка. МФО могут навязывать страхование жизни и здоровья, убеждая заёмщика, что без этого невозможно оформить микрокредит. Стоимость полиса может составлять до 10% от суммы займа и даже больше.

МФО могут навязывать страхование жизни и здоровья, убеждая заёмщика, что без этого невозможно оформить микрокредит. Стоимость полиса может составлять до 10% от суммы займа и даже больше. Консультации. Кредитные организации могут предлагать клиентам платные консультации по улучшению кредитного рейтинга, грамотному погашению долга и т. д.

Раньше переплата часто возникала из-за скрытых комиссий или дополнительных услуг, не связанных с выдачей займа. Это, например, продажа страховки, юридических или медицинских консультаций, плата за СМС-информирование. Сейчас такое случается всё реже. Во-первых, с подобными практиками борется Банк России. Во-вторых, сами компании всё чаще приходят к выводу, что навязывание услуг раздражает клиентов. Андрей Пономарёв генеральный директор онлайн-платформы Webbankir

Если компания навязала вам такие допуслуги, от них можно отказаться и потребовать вернуть деньги в период охлаждения — это 30 суток с даты подписания договора (п. 2.1. ст. 7 закона №353-ФЗ).

Сумма к возврату будет зависеть от того, успели вы воспользоваться услугой или нет:

Если услуга не оказана, деньги должны вернуть полностью.

Если услуга начала действовать, сумму уменьшат на оплату за дни её оказания.

Если услуга оказана полностью, оплату за неё не вернут.

Чтобы отказаться от навязанного сервиса и вернуть деньги, в МФО нужно направить заявление, изложив в нём суть своих требований, основания для их удовлетворения и указав реквизиты для возврата денег. Оплату вам должны перевести в течение 7 дней.

Если период охлаждения завершился, возможность и размер возврата будут зависеть от содержания договора.

Как вернуть переплату

Вернуть деньги можно как в досудебном, так и в судебном порядке — здесь всё зависит от позиции кредитора. Но в любом случае перед подачей иска заёмщик должен попытаться урегулировать ситуацию мирно с самой МФО. Если не получилось — направить жалобу финансовому уполномоченному, в Центробанк или Роспотребнадзор.

Обращение в МФО

Самый простой и оперативный способ решить проблему — обратиться в микрофинансовую организацию и попробовать договориться.

В зависимости от компании сделать это можно разными способами:

подать заявку на возврат через приложение или личный кабинет на сайте;

позвонить в службу поддержки;

заполнить форму для жалоб и обращений на сайте МФО.

Например, клиенты компании Webbankir могут подать заявление на возврат денег через свой личный кабинет. А заёмщикам «ДоброЗайма» нужно обратиться в службу заботы о клиенте — по телефону или через форму для жалоб на сайте.

Большинство МФО заинтересованы в долгосрочных отношениях с клиентами, поэтому предпочитают решить вопрос с переплатой мирно и возвращают деньги.

Если организация отказала в возврате, нужно написать досудебную претензию. Документ составляют в свободной форме.

В претензии указываются:

Ф. И. О. заёмщика;

номер договора займа;

доказательства переплаты;

требования к МФО и их обоснование;

реквизиты для перечисления денег;

адрес для ответа.

Претензию можно отправить заказным письмом или по электронной почте на официальный e-mail МФО. Срок её рассмотрения — до 15 дней, но его могут продлить ещё на 10 дней, если для оценки ситуации компании понадобятся дополнительные данные.

Обращение к финансовому омбудсмену

Если мирно решить вопрос с МФО не удалось, необходимо обращаться к финансовому омбудсмену, который уполномочен защищать права потребителей финансовых услуг. Это обязательный шаг перед обращением в суд. Без этого ваш иск не примут в суде.

Если МФО не ответила или отказала, смело пишите омбудсмену. Обращение к нему бесплатно, и он может помочь в решении проблемы без обращения в суд. Такая обязанность заёмщика предусмотрена законом, и её несоблюдение влечёт возврат поданного иска. Ярослав Земсков адвокат, Адвокатское бюро «БВМП»

Направить обращение финомбудсмену можно через личный кабинет на портале finombudsman.ru или через портал государственных услуг. И в том и в другом случае авторизация происходит через аккаунт на Госуслугах. Если вы не можете подать электронное обращение, его можно оформить на бумаге и отправить почтой.

В тексте жалобы нужно описать ситуацию, привести доказательства переплаты и указать свои пожелания. К обращению нужно приложить:

копию договора займа;

претензию к МФО;

ответ компании (при наличии).

Обращение к финомбудсмену целесообразно, если сумма имущественного требования не превышает 500 тысяч рублей, заёмщику отказали от МФО или он не получил ответа, а с момента нарушения его прав прошло не более трёх лет. Сослан Каиров генеральный директор Miltra law firm

Через финуполномоченного можно возместить свои непосредственные расходы, но не моральный ущерб. Добиться такой выплаты можно только в суде.

В течение 3 суток с момента подачи жалобы вам придёт уведомление о том, будет ли омбудсмен её рассматривать или дело не относится к его компетенции. Предварительно убедиться, что вам не откажут, можно с помощью квалификационного калькулятора на сайте уполномоченного. В случае положительного ответа обращение рассмотрят в течение 15 дней (отсчёт начинается со следующего за получением жалобы дня).

Если МФО проигнорирует решение омбудсмена о возврате переплаты, то по прошествии 30 дней со дня его вынесения вы можете получить у финуполномоченного специальное удостоверение, имеющее силу исполнительного листа, и подать его судебному приставу для принудительного взыскания денег. Ярослав Земсков адвокат, Адвокатское бюро «БВМП»

Жалоба в Центробанк

Одновременно с обращением к финуполномоченному или в случае, если он не рассмотрел вашу жалобу, можно также привлечь к решению проблемы Банк России. Это надзорное ведомство, которое контролирует работу финансовых учреждений, в том числе МФО, и может обязать их вернуть переплату.

Обратиться туда можно через интернет-приёмную ведомства.

Для этого:

Нажмите кнопку «Направить обращение». В разделе «Микрофинансовые организации» выберите «Прочее». Пройдите авторизацию через сайт госуслуг или введите свои данные в форме ниже. Выберите способ получения ответа. Напишите жалобу, приложите к ней ответ МФО.

Срок ответа на обращение — 30 дней, но в некоторых случаях его могут продлить до 60.

Жителям Москвы также доступна запись в общественную приёмную Центробанка.

Жалоба в Роспотребнадзор

Роспотребнадзор — организация, следящая за соблюдением прав потребителей, в том числе в сфере финуслуг. На сайте ведомства можно подать жалобу на действия МФО. Для этого зайдите на страницу «Приём обращений граждан», выберите метод авторизации и следуйте инструкциям.

Рассмотреть жалобу должны в течение 30 дней. Но если сотрудникам ведомства потребуется направить запросы в другие органы власти или компании, срок может увеличиться ещё на 30 дней.

Так как зона ответственности Роспотребнадзора не ограничивается финансовыми услугами, туда поступает много жалоб по самым разным поводам. Из-за этого обращения, поданные в центральный аппарат, могут рассматриваться дольше тех, которые поступают в региональное отделение по месту жительства заявителя.

Судебный порядок возврата переплаты

Если заёмщик недоволен результатом рассмотрения своих жалоб, он может обратиться с иском в суд.

В исковом заявлении указывают:

данные сторон — заёмщика и кредитора;

реквизиты договора займа;

обстоятельства, предшествующие обращению в суд;

суть претензий заёмщика;

требования к МФО;

список прилагаемых документов.

К исковому заявлению нужно приложить все бумаги, которые могут помочь разбирательству: договор займа, квитанции об оплате, переписку с МФО, претензию. Если что-то из этого списка утеряно, заёмщик может повторно получить информацию, обратившись в МФО.

Иски к микрофинансовым организациям можно подать в разные суды: по месту деятельности МФО, месту жительства заёмщика, месту оформления или исполнения договора, пояснил Ярослав Земсков.

Если размер требований не превышает 100 тысяч рублей, документы подаются мировому судье. Более дорогие споры рассматривает районный суд. Иски о защите потребительских прав на сумму до 1 миллиона рублей не облагаются госпошлиной.

Коротко

Переплата по микрокредитам может возникать из-за преднамеренных действий МФО, технических сбоев или невнимательности заёмщика. Чтобы вернуть деньги, для начала нужно обратиться к кредитору. Чаще всего вопрос удаётся решить уже на этом этапе.

Если финансовая организация отказывается сделать возврат, отправьте ей официальную претензию. Срок её рассмотрения — 15 дней.

Если вернуть деньги мирным путём не получилось, пишите жалобу финуполномоченному. Одновременно можно обратиться в Центробанк и Роспотребнадзор.

В суд можно идти, если другие способы разрешения конфликта не помогли. Обратиться туда сразу не получится — для начала нужно попытаться решить проблему самостоятельно.

Микрокредитные организации не имеют права взимать плату за сопутствующие услуги, без которых невозможно предоставить и обслуживать заём.

От любых дополнительных платных услуг можно отказаться в течение 30 дней после оформления кредитного договора. Какую сумму вам вернут, зависит от того, были оказаны эти услуги полностью или нет.

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