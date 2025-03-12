Что такое кредитный лимит, и как его увеличить

Кредитная карта — удобный инструмент, который позволяет временно одолжить деньги у банка и использовать их на свои нужды. У каждой кредитки установлен лимит. От чего он зависит и как его изменить, рассказали «Рамблеру» эксперты Банки.ру и УК «Альфа-Капитал».

© Рамблер

Что такое кредитный лимит

Кредитный лимит — максимальная сумма, которую клиент может потратить с кредитной карты. Банки определяют размер кредитного лимита индивидуально для каждого заёмщика.

Что учитывает банк:

Платёжеспособность клиента. У заёмщика должен быть стабильный подтверждаемый доход, достаточный для обслуживания задолженности.

У заёмщика должен быть стабильный подтверждаемый доход, достаточный для обслуживания задолженности. Возраст заёмщика. Молодым и пожилым людям может быть сложнее оформить кредитку или получить по ней большой лимит из-за сравнительно небольших доходов.

Молодым и пожилым людям может быть сложнее оформить кредитку или получить по ней большой лимит из-за сравнительно небольших доходов. Статус клиента и его карты. Тем, у кого есть зарплатный проект, ипотека или премиальная кредитная карта банка, может быть предложен больший лимит.

Тем, у кого есть зарплатный проект, ипотека или премиальная кредитная карта банка, может быть предложен больший лимит. Кредитная история и кредитная нагрузка. Банки проверяют кредитный рейтинг каждого заёмщика через бюро кредитных историй (БКИ), а также выясняют, насколько добросовестно клиент погашает уже имеющиеся долги.

Как правило, можно рассчитывать на лимит в три месячные зарплаты, рассказала «Рамблеру» руководитель отдела развития продуктов УК «Альфа-Капитал» Анна Гондусова.

Как узнать свой кредитный рейтинг

Посмотреть свою кредитную историю и узнать рейтинг можно онлайн на сайте Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Шаг 1. Войдите в личный кабинет. Можно авторизоваться через Госуслуги. Если у вас нет аккаунта на сайте НБКИ, придётся зарегистрироваться и заполнить профиль (Ф. И. О. и паспортные данные).

© nbki.ru

Шаг 2. В разделе «Все услуги» верхнего меню найдите «Кредитная история» и нажмите «Получить бесплатно». Отчёт о кредитах и кредитных заявках в НБКИ можно запросить бесплатно дважды в год.

© nbki.ru

Шаг 3. Отчёт сформируется сразу. Посмотреть его можно во вкладке «История заказов». Откройте файл из столбца «Результат».

Шаг 3. В отчёте содержится информация обо всех ваших кредитных заявках, открытых и закрытых займах, а также о том, как вы выплачивали долги. На первых страницах вы увидите персональный кредитный рейтинг.

© nbki.ru

Чем выше кредитный рейтинг клиента, тем выгоднее могут быть условия по займу и больше максимально доступная сумма. При этом высокий рейтинг ещё не является гарантией одобрения кредита.

Важно: персональный кредитный рейтинг из отчёта НБКИ носит информационный характер. Банк не использует именно это значение при принятии решения о выдаче кредита.

Как узнать кредитный лимит своей кредитной карты

Посмотреть кредитный лимит по уже открытой карте можно через мобильное приложение вашего банка. Расскажем, как это сделать на примере Сбера.

Шаг 1. Откройте приложение Сбербанк Онлайн и выберите кредитную карту, лимит которой хотите узнать. Нажмите «О карте».

© Мобильное приложение Сбера

Шаг 2. Далее выберите «Информация о карте».

© Мобильное приложение Сбера

Шаг 3. Банк покажет вам данные карты. «Кредитный лимит» будет находиться в конце списка.

© Мобильное приложение Сбера

Как увеличить кредитный лимит

Если одобренного лимита по кредитке недостаточно, попросите банк об увеличении. Чтобы повысить вероятность увеличения максимально доступной суммы, следует:

Активно пользоваться кредитной картой и максимально использовать уже одобренную сумму.

Добросовестно обслуживать задолженность и вовремя (а лучше заранее) вносить обязательные платежи.

Перевести зарплату на дебетовую карту банка, где открыта кредитка.

Открыть в том же банке ещё один продукт, например вклад или накопительный счёт.

Закрыть другие кредиты и кредитные карты для снижения общей долговой нагрузки.

Обратиться за повышением максимально доступной суммы по кредитке можно:

в чате поддержки в мобильном приложении банка;

по телефону горячей линии;

прийти лично в одно из отделений кредитной организации.

При подаче заявления на увеличение кредитного лимита банк может запросить у вас дополнительные документы, например справку о доходах с работы.

Важно быть осторожным и адекватно оценивать свои силы: перед запросом на увеличение кредитного лимита стоит убедиться, что впоследствии финансовых возможностей будет достаточно, чтобы его погасить. Эряния Бочкина Аналитик Банки.ру

Окончательное решение остаётся за банком и зависит от его оценки благонадёжности и финансовой стабильности клиента, подчеркнула эксперт.

Рассмотрим, как повысить кредитный лимит на примере кредитной карты Сбера:

Шаг 1. Зайдите в кредитную карту, лимит которой вы хотите повысить. Нажмите «Настройки».

© Мобильное приложение Сбера

Шаг 2. Выберите «Лимит кредитной карты».

© Мобильное приложение Сбера

Шаг 3. Укажите новый кредитный лимит, который хотите получить. Укажите свой среднемесячный доход (учитываются все источники, включая хобби и сдачу квартиры в аренду).

© Мобильное приложение Сбера

Банк также может автоматически увеличить кредитный лимит клиента, если тот вносит регулярные платежи без просрочек, пользуется другими продуктами, получает зарплату на карту банка. В случае автоповышения максимально доступной суммы заёмщику придёт СМС или пуш-уведомление.

От увеличения лимита можно отказаться — сделать это лучше сразу после того, как пришло уведомление о новом лимите. Для этого свяжитесь с банком любым удобным способом: по телефону, через мобильное приложение, посетите офис лично.

С одной стороны, автоповышение лимита кредитки избавляет заёмщика от необходимости самостоятельно обращаться в банк и запрашивать увеличение лимита. С другой — это усложняет для клиента контроль за кредитной нагрузкой и побуждает тратить больше, что в дальнейшем может привести к неспособности погасить долг. Эряния Бочкина Аналитик Банки.ру

Важно: автоматическое повышение кредитного лимита не означает, что долг заёмщика вырос. Увеличилась только максимально доступная сумма на карте. При этом клиент вправе не использовать эти деньги.

Если вы не хотите, чтобы ваш банк автоматически повышал кредитный лимит, установите запрет на это действие.

Как снизить кредитный лимит

Чтобы снизить кредитный лимит, достаточно написать в чат поддержки в мобильном приложении или позвонить в кол-центр. Вы также можете написать заявление на уменьшение кредитного лимита в отделении банка.

Когда сокращение лимита может быть полезным:

Ограничение трат. Расходы проще контролировать, когда на карте находится небольшая сумма.

Расходы проще контролировать, когда на карте находится небольшая сумма. Снижение долговой нагрузки. Даже если вы оформили кредитную карту на чёрный день и ни разу ею не воспользовались, она всё равно учитывается в показателе долговой нагрузки (ПДН). Если ПДН превысит 50% вашего дохода, банк может отказать в выдаче нового займа, например ипотеки или образовательного кредита.

Что такое показатель долговой нагрузки

Важно: если вы уменьшили кредитный лимит, в будущем банк может не одобрить повышение лимита даже до прежнего уровня.

Банк имеет право в одностороннем порядке снизить кредитный лимит. Применить эту меру он может, если клиент не соблюдает условия использования карты либо перестал обслуживать и гасить задолженность, пояснила Эряния Бочкина.

Другие причины снижения кредитного лимита банком:

Заёмщик перестал использовать карту.

Клиент потерял источник постоянного дохода.

Заёмщик оформил ещё один кредитный продукт, из-за чего его кредитная нагрузка возросла.

Банк также может аннулировать кредитный лимит. В таком случае заёмными деньгами больше нельзя будет пользоваться.

Аннулирование кредитного лимита — это крайняя мера для случаев, когда клиент допустил большое количество просрочек по платежам и не предпринимает никаких попыток для погашения долга. Сама карта при этом не блокируется, на неё можно положить собственные средства и использовать в качестве дебетовой. Эряния Бочкина Аналитик Банки.ру

Советы для комфортного использования кредитного лимита

Совет 1. Не запрашивайте увеличение кредитного лимита, если понимаете, что текущее финансовое положение не позволит вернуть возросший долг.

Совет 2. В конце расчётного периода погашайте задолженность целиком, чтобы избежать начисления процентов.

Совет 3. Не используйте кредитный лимит на операции, на которые не распространяется льготный период (снятие наличных, переводы).

Коротко

Кредитный лимит — максимально доступная сумма для расходов по кредитной карте.

Банки устанавливают кредитные лимиты для каждого клиента индивидуально в зависимости от возраста заёмщика, его платёжеспособности, статуса в банке, кредитной истории и показателя кредитной нагрузки. Обычно можно рассчитывать на лимит в три месячные зарплаты.

Проверить свой кредитный рейтинг можно на сайте НБКИ. Два раза в год отчёт можно заказать бесплатно. Чем выше персональный кредитный рейтинг, тем потенциально больше шансов получить одобрение заявки на заём в банке.

Если вы регулярно и вовремя вносите платежи по кредитной карте, активно пользуетесь продуктами банка, являетесь зарплатным клиентом, вам могут автоматически повысить максимально доступную сумму по кредитке. Банк уведомит о повышении лимита по СМС или в пуш-уведомлении. От увеличения лимита можно отказаться.

Вы также можете самостоятельно обратиться в банк за повышением кредитного лимита. При этом учитывайте свою финансовую нагрузку — сможете ли вы гасить увеличившийся долг.

В некоторых ситуациях может быть полезным снизить лимит по кредитке, например, если в планах есть покупка автомобиля в кредит. Банки проверяют общую долговую нагрузку клиента и могут отказать в займе, если посчитают её чрезмерной.

Если вы нарушаете условия использования кредитной карты, банк может в одностороннем порядке снизить или аннулировать кредитный лимит.

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