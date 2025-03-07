Чаще всего банки не объясняют причину отказа в предоставлении кредита, но иногда этой причиной может послужить высокий показатель долговой нагрузки (ПДН) заёмщика. Что он означает, как его рассчитать и что делать, если у вас он слишком высокий, — разберём в этой статье.

© Fasai Budkaew/iStock.com, Рамблер

Что такое показатель долговой нагрузки

Показатель долговой нагрузки (ПДН) демонстрирует, какую долю доходов заёмщика занимают платежи по кредитам.

Этот показатель был введён ЦБ РФ в 2019 году и применяется ко всем займам, предоставляемым физическими лицами. С начала 2024 года расчёт показателя стал обязательным после закрепления в законодательстве (№ 601-ФЗ). С этого же момента финансовые учреждения должны уведомлять клиентов, если их ПДН превысил 50%.

Банки также обязаны пересчитывать ПДН, если между датой его первоначального расчёта и фактическим заключением кредитного договора прошло более месяца.

Банки и МФО могут не рассчитывать ПДН, если:

выдают субсидируемые кредиты на образование;

предоставляют займы инвалидам для приобретения протезов, средств передвижения, средств для самообслуживания и других средств реабилитации;

размер платежей по кредиту увеличивается с наступлением события, предусмотренного договором;

снижается размер платежей по кредиту или заёмщику предоставляются кредитные каникулы.

Как рассчитать показатель долговой нагрузки

ПДН рассчитывают по простой формуле:

ПДН = СрмП / СрмД * 100%, где:

СрмП — сумма платежей по всем кредитам и займам клиента, которые он платит каждый месяц;

СрмД — средний размер его месячного дохода.

Рассмотрим пример. Вы хотите взять кредит на сумму 300 тысяч рублей под 20% на 3 года. У вас уже есть ипотека и кредитная карта. Ваш официальный доход составляет 120 тысяч рублей.

Рассчитаем вашу долговую нагрузку, то есть сумму платежей по всем кредитам:

Платёж по новому кредиту составит 11 тысяч 149 рублей.

Кредитные карты в расчёте учитываются двумя способами: либо 5% от кредитного лимита, либо 10% от текущей задолженности. Допустим, у вас долг по кредитке 50 тысяч рублей, тогда банк будет учитывать 10% от этой суммы, то есть 5 тысяч рублей.

Платёж по ипотеке составляет 30 тысяч рублей.

Таким образом, сумма ваших ежемесячных платежей по кредитам, рассчитанная банком, составит (11149 + 30000 + 5000) 46 149 рублей.

Тогда расчёт ПДН будет выглядеть следующим образом:

46149 / 120000 * 100% = 38,4%.

Для расчёта указанных сумм кредитные учреждения вправе использовать следующие виды документов:

Документы для подтверждения дохода заёмщика, включённые в перечень в Указании Банка России. Банк запросит у налоговой с согласия заёмщика справку 6-НДФЛ, у заёмщика — декларацию 3-НДФЛ, справку о доходах и другие.

Полученные данные из бюро кредитных историй.

Дополнительные документы, предоставленные клиентом, которые не фигурируют в перечне ЦБ.

Если банк или МФО при оценке дохода заёмщика опираются на документы, отсутствующие в указанном перечне, они обязаны принимать во внимание наименьшее из двух значений:

Доход, зафиксированный в документе, не включённом в перечень ЦБ.

Средний показатель среднедушевого дохода по региону, где зарегистрирован заёмщик.

Для чего банки рассчитывают ПДН

По данным ЦБ, заёмщики с высоким ПДН чаще допускают просрочки по кредитам, поэтому регулятор решил ограничивать выдачу кредитов таким гражданам. Для этого введены макропруденциальные лимиты, то есть количественное ограничение выдач «ненадёжных» займов.

По данным на второй квартал 2025 года, доля предоставленных потребительских кредитов от квартального объёма выдач не должна превышать:

● Для заёмщиков с ПДН более 50%, но менее 80% — 15%.

● Для заёмщиков с ПДН более 80% — 3%.

Также ЦБ применяет надбавки к коэффициентам риска для кредитов, выданных заёмщикам с высокой долговой нагрузкой. Для таких займов банки должны создавать более высокие резервы по сравнению с остальными.

Большое количество кредитов заемщикам с высоким ПДН приводит к необходимости сильно увеличивать резервы на возможные потери. Это повышает нагрузку на капитал банков. Анна Землянова Главный аналитик Совкомбанка

Например, в банк обратился заёмщик с целью взять кредит на 500 тысяч рублей. Оценка ПДН и полной стоимости кредита выявила, что банк должен применить дополнительную надбавку в размере 500% от выдаваемой суммы. Это значит, что при расчёте резерва будет учитываться не 500 тысяч рублей (сумма кредита), а 500 тысяч рублей + надбавка, то есть:

(500 тысяч рублей + 2,5 миллиона рублей) = 3 миллиона рублей.

Для банков такие кредиты невыгодны, так как они снижают их рентабельность и достаточность капитала (отношение собственных средств банка к суммарному объёму активов). В результате они повышают ставки или вовсе отказывают в выдаче займа.

Таким образом, практика расчёта ПДН имеет как свои плюсы, так и минусы.

Главный минус в том, что заёмщик не сможет привлекать банковское финансирование, поэтому будет обращаться к серым кредиторам, где условия кредитования могут быть крайне невыгодными для человека. Плюс в том, что не получится взвалить на себя избыточную нагрузку, следствием которой, возможно, могло бы быть банкротство. Оно негативно влияет на репутацию человека для дальнейшего взаимодействия с любыми кредиторами. Ольга Горюкова Директор Департамента риск-менеджмента – член Правления АО «Свой Банк»

Какая величина ПДН необходима для одобрения кредита

Нет величины ПДН, которая бы гарантировала одобрение кредита. Но из-за макропруденциальных лимитов банки и другие кредитные организации менее охотно выдают займы клиентам с ПДН более 50%.

Например, если в течение квартала банк выдал 100 тысяч потребительских кредитов и из них 15 тысяч пришлось на заёмщиков с ПДН выше 50%, то он будет отказывать другим клиентам с высокой долговой нагрузкой.

Для кредитных карт, ипотек и других видов кредитов макропруденциальные лимиты могут отличаться. Банк России пересматривает их каждый квартал в зависимости от экономической обстановки.

Как снизить ПДН

Снизить показатель долговой нагрузки можно двумя способами: увеличить доход либо снизить расходы по кредитам.

Если фактический доход увеличить не получается, убедитесь, что вы подали в банк все документы обо всех источниках дохода: зарплате, пенсии, процентам по вкладам, арендным платежам (если человек сдаёт имущество в аренду), получаемым дивидендам, говорит Ольга Горюкова. Это всё может учитываться банком при расчёте ПДН в соответствии с требованиями регулятора.

Чтобы снизить кредитную нагрузку, есть несколько вариантов:

Платить кредит досрочно: уменьшить срок выплаты или уменьшить ежемесячный платёж. Если выбрать уменьшение срока, то вы меньше переплатите по кредиту, но ПДН не снизится. Если выбрать уменьшение ежемесячного платежа, то ПДН станет ниже, но срок выплаты кредита останется прежним.

уменьшить срок выплаты или уменьшить ежемесячный платёж. Если выбрать уменьшение срока, то вы меньше переплатите по кредиту, но ПДН не снизится. Если выбрать уменьшение ежемесячного платежа, то ПДН станет ниже, но срок выплаты кредита останется прежним. Закрыть кредитные карты, которыми вы не пользуетесь. Вместо этого вы можете открыть карту с более низким кредитным лимитом.

которыми вы не пользуетесь. Вместо этого вы можете открыть карту с более низким кредитным лимитом. Рефинансировать кредит. Если ставки на рынке снизились, вы можете открыть новый кредит под более низкий процент и погасить им прошлые займы. Если ставки по новым кредитам такие же, вы можете оформить заём на более длинный срок, чтобы уменьшить ежемесячный платёж. Всё это поможет снизить ваш ПДН.

Коротко

Показатель долговой нагрузки — это показатель, который отражает, сколько процентов от своего дохода заёмщик тратит на обслуживание всех своих кредитов.

Расчет ПДН защищает кредитные организации от ненадёжных кредитов, а заёмщиков — от риска попадания в долговую яму.

Определённой величины ПДН, которая бы гарантировала одобрение кредита, нет, но банки менее охотно выдают займы клиентам с ПДН более 50%.

Рефинансирование или реструктуризация: что выбрать