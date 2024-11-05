Как оформить кредитный договор, и что в нём должно быть прописано

Спрос на кредитование в России стремительно растёт. Число россиян, взявших кредит и микрозаймы, по итогам первого полугодия 2024 года превысило 50 млн человек, свидетельствуют данные Банка России. Общая задолженность заёмщиков перед банками и иными кредитными организациями за год выросла на 7,7 трлн рублей, до 37,6 трлн рублей.

© «Рамблер»

Продолжает расти доля заёмщиков, имеющих три и более кредита (более 13 млн человек). «Молодеет» портрет заёмщика — все больше кредитов берут люди моложе 35 лет (рост на 8 п.п. за год), а кредитные карты получает всё больше молодежи до 20 лет (рост на 7,8 п.п. за год).

Прежде чем брать кредит, важно разобраться в том, как устроен кредитный договор, как по нему формируются условия и какие проценты необходимо заплатить за использование денежных средств банка.

Что такое кредитный договор

Кредитный договор — это соглашение между кредитором и заёмщиком, по которому каждая из сторон берёт на себя определённые обязательства. Его цель — письменно зафиксировать условия, сроки и размер этих обязательств.

Предметом кредитного договора могут выступать только деньги.

Кредитный договор регулируется статьями Гражданского кодекса, Федеральными законами «О потребительском кредите (займе)» и «О банках и банковской деятельности», указаниями Банка России и другими нормативно-правовыми актами.

Кредитором по такому договору выступает банк или иная кредитная организация, например микрофинансовая организация (МФО).

Заёмщиком — физическое или юридическое лицо.

После заключения договора кредитор предоставляет необходимую заёмщику сумму, за использование которой последний обязан уплатить проценты и другие предусмотренные договором платежи (например, страховку). Вернуть необходимо и саму сумму кредита.

Кредитный договор всегда заключается в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу.

© ЦБ РФ

Кредитный договор: права и обязанности

Кредитный договор заключается только по добровольному согласию обеих сторон.

Согласно статье 821 ГК РФ, кредитор имеет право:

Отказаться выдавать кредит заёмщику в полном объёме или частично, если видит высокий риск, что тот не сможет вернуть запрошенную сумму в срок и в необходимом объёме.

Прописать в договоре условия, при которых он может досрочно потребовать возврат кредита, а также что может без согласия заёмщика передать свои права по договору другой кредитной организации.

Кредитор обязан предоставить полную и точную информацию по всем пунктам договора, разъяснить условия, обеспечить конфиденциальность информации о заключении договора.

Заёмщик имеет право:

отказаться получать кредит полностью или частично, если сочтёт предлагаемые условия невыгодными или неинтересными;

на получение подробной и точной информации, защиту своих интересов, а также досрочное погашение кредита;

бесплатно получать информацию от кредитора о состоянии своего счёта, размере задолженности на интересующую его дату и уплаченных процентах;

на сохранение всех условий кредита, даже если его финансовое положение ухудшилось или он, например, потерял работу. Банк не имеет права в таких случаях менять условия, повышать ставку или требовать немедленной выплаты долга;

подать на финансовую организацию в суд при нарушении условий договора, причём сделать это он может как по своему месту жительства, так и по месту регистрации банка.

Заёмщик обязан:

вернуть полученную по договору денежную сумму и уплатить проценты за пользование ею, а также иные платежи, связанные с предоставлением кредита;

использовать деньги только на цели, прописанные в договоре;

вовремя предоставлять банку актуальную информацию о себе (например, при смене имени, фамилии или места регистрации необходимо направить банку письмо в свободной форме о произошедших изменениях);

предоставить банковским работникам доступ к имуществу, если финансовая организация решит провести проверку. Например, заёмщик обязан показать сотрудникам банка ипотечную квартиру или машину для залога, если банк захочет убедиться в том, что с залоговым имуществом всё в порядке. Чаще всего это происходит перед подписанием кредитного договора или сразу после него.

© Drazen Zigic/freepik.com

Структура кредитного договора

Унифицированной утверждённой структуры кредитного договора нет, но, как правило, стандартный договор включает в себя следующие пункты:

Информацию о банке (реквизиты, юридический адрес, данные о лицензии).

Требования к заёмщикам (возраст, минимальный доход, долговая нагрузка).

Диапазон процентных ставок и сроки предоставления кредита.

Последствия за невыполнение условий договора и последующие санкции.

После того как кредитор и заёмщик обсуждают и согласуют предложение по кредиту, в кредитный договор вписываются условия:

Стороны договора в лице кредитора и заёмщика.

Цель (если есть).

Сумма кредита (предмет договора) и срок возврата.

Валюта кредита.

Годовая процентная ставка по кредиту.

Список прилагаемых документов.

Полная стоимость кредита.

График платежей.

Вид платежей (аннуитетный или дифференцированный).

Способы обеспечения обязательств.

Штрафы и санкции при просрочке.

Механизм досрочного погашения.

Права и обязанности сторон.

Дополнительные услуги и их стоимость.

Кредитный договор считается действительным только после его подписания обеими сторонами.

Основные виды кредитных договоров

Вид кредитного договора зависит от того, какой именно кредит планирует взять заёмщик. Наиболее известными видами кредитов считаются потребительский и ипотечный. Однако классификация кредитов сложнее.

По степени обеспечения кредиты делятся на:

Обеспеченные (есть залоговое имущество или капитал. К этим кредитам относятся ипотека и автокредит).

Необеспеченные (нет залога; к этим кредитам относятся кредиты наличными и кредитные карты).

По цели применения:

Целевой (есть конкретная цель, например строительство жилья, закупка оборудования). При нецелевом использовании денег банк может отказаться дальше кредитовать заёмщика по существующему договору. Ипотека является разновидностью целевого кредита.

Нецелевой (деньги выдаются на общие цели или нужды). Заёмщик использует деньги по своему усмотрению — может потратить на первоначальный взнос по ипотеке, а может — на поездку в отпуск. Потребительский кредит в большинстве случаев является разновидностью нецелевого кредита.

По сроку:

Краткосрочный (до года).

Среднесрочный (от года до пяти лет).

Долгосрочный (более пяти лет).

По субъекту кредитования:

Договор с физическим лицом.

Договор с юридическим лицом.

По характеру выдачи кредита:

Единовременный (деньги выдаются одним платежом).

Кредитная линия (банк определяет лимит кредита, а заёмщик может брать необходимые суммы частями в пределах этого лимита. Такой вид кредита в основном используют юридические лица).

Овердрафт (возможность использовать заёмные средства по банковскому счёту, если закончились собственные).

Отдельно можно выделить ещё одну разновидность кредита — рефинансирование или перекредитование. По нему также заключается отдельный договор. Суть рефинансирования состоит в том, чтобы улучшить текущие условия по кредиту. Это происходит так: клиент берёт новый кредит для закрытия предыдущего. Условия нового кредита должны быть более выгодными, иначе эта процедура теряет смысл.

При рефинансировании можно объединить несколько кредитов в один. Перекредитоваться можно как в том же банке, так и в другом, если финансовая организация готова предложить такую услугу.

© jcomp/freepik.com

Ответственность сторон по кредитному договору

В условиях кредитного договора обязательно включается пункт про ответственность заёмщика перед кредитором. В нем прописываются последствия, которые могут наступить при неисполнении условий.

В этом пункте указываются допустимый срок просрочки, неустойка, порядок действий при недопустимом сроке просрочки.

Здесь также прописывается механизм действий заёмщика, если кредитор неправомерно решил начислить комиссии или платежи либо в одностороннем порядке изменил ставку по кредиту (по умолчанию она не может меняться, если это не оговорено в договоре). Заёмщик в таком случае может претендовать на компенсации или в судебном порядке признать действия банка неправомерными. Сначала следует обратиться в сам банк и попытаться мирно урегулировать вопрос. Зачастую банки заинтересованы в таком исходе.

Если нет, следует обратиться к юристу за консультацией. Затем можно заполнить исковое заявление к банку и подать его в суд либо по месту своей регистрации, либо по месту регистрации банка.

Здесь можно посмотреть образец такого заявления.

Процедура расторжения кредитного договора

Кредитный договор может быть расторгнут двумя путями:

По обоюдному согласию (по соглашению сторон).

В одностороннем порядке (через суд).

Механизм расторжения договора по обоюдному согласию различается в зависимости от того, произошло ли полное погашение задолженности и закончился ли срок договора. Если долг погашен, договор прекращает своё действие автоматически.

Если долг не погашен, то после переговоров с банком и при его согласии стороны могут подписать соглашение сторон о расторжении договора. Однако исполнить обязательства по договору всё равно придётся — либо перед другим банком, либо по механизму, определённому соглашением.

В одностороннем порядке договор расторгается по решению суда после вступления этого решения в законную силу. Обычно такой механизм применяется, если одна из сторон договора грубо нарушает условия и не готова к переговорам и досудебному урегулированию конфликта.

На что обратить внимание