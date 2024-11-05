Кто и на каких условиях может получить льготный автокредит

На программу льготного автокредитования в 2024 году дополнительно выделят 6,5 млрд рублей, будет реализовано более 36 тыс. автомобилей, заявили в Минпромторге.

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В текущем году уже реализовано более 82 тыс. автомобилей. Расскажем про условия программы, кто может стать её участником, про процентные ставки и процедуру покупки машины на льготных условиях.

Льготный автокредит — это государственная программа, стимулирующая продажи отечественных автомобилей за счёт помощи некоторым категориям покупателей в оплате первоначального взноса.

Финансовые условия льготного автокредита

Суть программы в том, что государство оплачивает первый взнос при покупке машины, позволяя сэкономить от 20 до 35% стоимости автомобиля:

20% — стандартный размер скидок, доступный во всех регионах.

25% — предоставляется жителям Дальнего Востока.

35% — полагается за покупку электромобиля отечественного производства независимо от того, в каком регионе зарегистрирован покупатель.

Важно: сумма скидки не может превышать 925 тыс. рублей.

Ставка по кредиту устанавливается банком, но не может превышать ключевую ставку Центрального банка более чем на 5%. 25 октября ЦБ повысил ключевую ставку до 21%, то есть теперь ставка по льготному автокредиту может достигать 26%.

Реальная ставка будет зависеть от решения банка в каждом конкретном случае. Узнать её можно только на личной консультации.

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Максимальный срок кредитования по льготной программе составляет семь лет. Обычно банки сокращают его до трех-четырех лет с возможностью досрочного погашения.

В большинстве случаев банки требуют при оформлении кредита предоставить первоначальный взнос в размере 10% стоимости авто.

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Условия участия в программе

Принять участие в госпрограмме льготного автокредитования могут граждане, соответствующие основным и дополнительным требованиям программы, изложенным в постановлении Правительства № 1834 от 1 ноября 2023 года. По словам Погудина, в этом году список лиц, которые могут претендовать на автокредит с господдержкой, был существенно ограничен.

Что нужно для получения льготного автокредита:

гражданство России;

действующее водительское удостоверение;

отсутствие кредитов на автомобили, оформленных в предыдущем году.

Основанием для получения льготного автокредита является:

работа в государственной медицинской организации;

работа в государственной или муниципальной образовательной организации;

статус мобилизованного, добровольца, военнослужащего по контракту или члена его семьи;

постоянная или временная регистрация на Дальнем Востоке для семей с ребёнком;

инвалидность.

В 2023 году в этот список входили ещё семьи с детьми до 18 лет, покупатели первого в жизни автомобиля, владельцы авто старше шести лет, которые сдают его по программе трейд-ин, и пенсионеры.

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Требования к автомобилям

В 2024 году для участия в госпрограмме льготного автокредитования автомобили должны быть:

собраны в России;

стоимостью в пределах 2 млн рублей (это ограничение не касается электромобилей);

массой не выше 3,5 т;

произведены в 2023 году или позже;

с паспортом транспортного средства (ПТС), выданным после 1 декабря 2023 года;

присвоено минимум 1600 баллов, что подтверждает российское производство (это требование не относится к электромобилям).

Риски при получении льготного автокредита

Автокредитование несёт в себе потенциальные риски. Эксперт Совкомбанка Никита Кулагин рекомендует обратить внимание на:

В льготном автокредитовании автомобиль почти всегда находится в залоге у банка, то есть в случае невыплаты займа он может быть изъят. Пока автокредит полностью не будет погашен, нельзя менять собственника машины. В случае с льготным автокредитом банк может потребовать более широкий пакет страхования, что повышает расходы.

Рекомендации будущим заёмщикам

При выборе и оформлении льготного автокредита Кулагин советует придерживаться нескольких правил, чтобы избежать переплат:

Внимательно читать условия договора, чтобы не пропустить дополнительные платы к автокредиту или дополнительные услуги. Учитывать, что ключевая ставка, вероятно, будет высокой длительный период времени. Изучить условия досрочного погашения автокредита. В условиях высоких ставок это может быть более выгодным решением, чем держать заём до конца.

Резюме

В 2024 году в России продолжает действовать программа льготного автокредитования, которая помогает приобрести новые автомобили и электромобили отечественного производства со скидками до 35%.

Получить кредит могут граждане РФ с водительским удостоверением, не имеющие других оформленных в предыдущем году автокредитов, при соблюдении дополнительных требований, связанных с семейным статусом и работой в госучреждениях.

Процентная ставка по кредиту ограничена ставкой Центрального банка плюс 5%, а максимальный срок кредитования составляет семь лет. Автомобили должны быть произведены в России, стоить до 2 млн рублей и соответствовать другим критериям.