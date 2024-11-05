Кто и на каких условиях может получить льготный автокредит
На программу льготного автокредитования в 2024 году дополнительно выделят 6,5 млрд рублей, будет реализовано более 36 тыс. автомобилей, заявили в Минпромторге.
В текущем году уже реализовано более 82 тыс. автомобилей. Расскажем про условия программы, кто может стать её участником, про процентные ставки и процедуру покупки машины на льготных условиях.
Льготный автокредит — это государственная программа, стимулирующая продажи отечественных автомобилей за счёт помощи некоторым категориям покупателей в оплате первоначального взноса.
Финансовые условия льготного автокредита
Суть программы в том, что государство оплачивает первый взнос при покупке машины, позволяя сэкономить от 20 до 35% стоимости автомобиля:
20% — стандартный размер скидок, доступный во всех регионах.
25% — предоставляется жителям Дальнего Востока.
35% — полагается за покупку электромобиля отечественного производства независимо от того, в каком регионе зарегистрирован покупатель.
Важно: сумма скидки не может превышать 925 тыс. рублей.
Ставка по кредиту устанавливается банком, но не может превышать ключевую ставку Центрального банка более чем на 5%. 25 октября ЦБ повысил ключевую ставку до 21%, то есть теперь ставка по льготному автокредиту может достигать 26%.
Реальная ставка будет зависеть от решения банка в каждом конкретном случае. Узнать её можно только на личной консультации.
Максимальный срок кредитования по льготной программе составляет семь лет. Обычно банки сокращают его до трех-четырех лет с возможностью досрочного погашения.
В большинстве случаев банки требуют при оформлении кредита предоставить первоначальный взнос в размере 10% стоимости авто.
Условия участия в программе
Принять участие в госпрограмме льготного автокредитования могут граждане, соответствующие основным и дополнительным требованиям программы, изложенным в постановлении Правительства № 1834 от 1 ноября 2023 года. По словам Погудина, в этом году список лиц, которые могут претендовать на автокредит с господдержкой, был существенно ограничен.
Что нужно для получения льготного автокредита:
- гражданство России;
- действующее водительское удостоверение;
- отсутствие кредитов на автомобили, оформленных в предыдущем году.
Основанием для получения льготного автокредита является:
- работа в государственной медицинской организации;
- работа в государственной или муниципальной образовательной организации;
- статус мобилизованного, добровольца, военнослужащего по контракту или члена его семьи;
- постоянная или временная регистрация на Дальнем Востоке для семей с ребёнком;
- инвалидность.
В 2023 году в этот список входили ещё семьи с детьми до 18 лет, покупатели первого в жизни автомобиля, владельцы авто старше шести лет, которые сдают его по программе трейд-ин, и пенсионеры.
Требования к автомобилям
В 2024 году для участия в госпрограмме льготного автокредитования автомобили должны быть:
- собраны в России;
- стоимостью в пределах 2 млн рублей (это ограничение не касается электромобилей);
- массой не выше 3,5 т;
- произведены в 2023 году или позже;
- с паспортом транспортного средства (ПТС), выданным после 1 декабря 2023 года;
- присвоено минимум 1600 баллов, что подтверждает российское производство (это требование не относится к электромобилям).
Риски при получении льготного автокредита
Автокредитование несёт в себе потенциальные риски. Эксперт Совкомбанка Никита Кулагин рекомендует обратить внимание на:
- В льготном автокредитовании автомобиль почти всегда находится в залоге у банка, то есть в случае невыплаты займа он может быть изъят.
- Пока автокредит полностью не будет погашен, нельзя менять собственника машины.
- В случае с льготным автокредитом банк может потребовать более широкий пакет страхования, что повышает расходы.
Рекомендации будущим заёмщикам
При выборе и оформлении льготного автокредита Кулагин советует придерживаться нескольких правил, чтобы избежать переплат:
- Внимательно читать условия договора, чтобы не пропустить дополнительные платы к автокредиту или дополнительные услуги.
- Учитывать, что ключевая ставка, вероятно, будет высокой длительный период времени.
- Изучить условия досрочного погашения автокредита. В условиях высоких ставок это может быть более выгодным решением, чем держать заём до конца.
Резюме
В 2024 году в России продолжает действовать программа льготного автокредитования, которая помогает приобрести новые автомобили и электромобили отечественного производства со скидками до 35%.
Получить кредит могут граждане РФ с водительским удостоверением, не имеющие других оформленных в предыдущем году автокредитов, при соблюдении дополнительных требований, связанных с семейным статусом и работой в госучреждениях.
Процентная ставка по кредиту ограничена ставкой Центрального банка плюс 5%, а максимальный срок кредитования составляет семь лет. Автомобили должны быть произведены в России, стоить до 2 млн рублей и соответствовать другим критериям.