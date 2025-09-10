Кто и на каких условиях может получить льготный автокредит в 2026 году

Программу льготного автокредитования продлили до 2026 года и выделили на неё на 15 миллиардов рублей больше, чем планировали. Расскажем про условия программы, кто может стать её участником, про процентные ставки и процедуру покупки первого автомобиля на льготных условиях.

© «Рамблер»

Льготный автокредит — это государственная программа, стимулирующая продажи отечественных автомобилей за счёт помощи некоторым категориям покупателей в оплате первоначального взноса.

Финансовые условия льготного автокредита

Суть программы в том, что государство субсидирует покупку машины в кредит, позволяя сэкономить от 10 до 35% стоимости автомобиля:

20% — стандартный размер скидки.

10% — скидка, которую могут получить семьи с двумя детьми.

25% — предоставляется жителям Дальнего Востока.

35% — полагается за покупку электромобиля отечественного производства независимо от того, в каком регионе зарегистрирован покупатель.

Важно: сумма скидки не может превышать 925 тысяч рублей.

Ставка по кредиту устанавливается банком, но не может превышать ключевую ставку Центрального банка более чем на 5%.

Реальная ставка будет зависеть от решения банка в каждом конкретном случае. Узнать её можно только на личной консультации.

Условия участия в программе

Принять участие в госпрограмме льготного автокредитования могут граждане, соответствующие основным и дополнительным требованиям программы, изложенным в постановлении правительства № 1834 от 1 ноября 2023 года.

Что нужно для получения льготного автокредита:

гражданство России;

действующее водительское удостоверение;

отсутствие кредитов на автомобили, оформленных в предыдущем году.

Основанием для получения льготного автокредита является:

работа в государственной медицинской организации;

работа в государственной или муниципальной образовательной организации;

статус мобилизованного, добровольца, военнослужащего по контракту или члена его семьи;

наличие ребёнка или детей, не достигших совершеннолетия;

постоянная или временная регистрация на Дальнем Востоке для заявителей из данного региона;

инвалидность;

покупка первого автомобиля;

приобретение электромобиля;

продажа своего автомобиля, возраст которого более 6 лет и находящегося в собственности заёмщика более года, в счёт первого взноса по кредиту.

Участвовать в госпрограмме могут граждане, которые в предыдущем году не оформляли кредит на покупку машины.

Требования к автомобилям

В 2025–2026 годах для участия в госпрограмме льготного автокредитования автомобили должны быть:

собраны в России;

стоимостью в пределах 2 миллионов рублей (это ограничение не касается электромобилей);

массой не выше 3,5 т;

произведены не ранее года, предшествующего году покупки;

присвоено минимум 2000 баллов, что подтверждает российское производство (это требование не относится к электромобилям).

Как участвовать в льготной программе

Чтобы получить господдержку на покупку автомобиля, необходимо:

выбрать авто, соответствующее требованиям Минпромторга;

обратиться в автосалон, который сотрудничает с банком — участником программы;

подать заявку на льготный автокредит, подтвердив льготу;

подписать договор купли-продажи, кредитный договор;

забрать автомобиль.

Перечень необходимых документов зависит от того, к какой категории льготников вы принадлежите:

Семья с детьми : права, документы, подтверждающие наличие детей (свидетельство о рождении или паспорт с отметкой о детях на страницах 16–17). Для жителей Дальневосточного федерального округа — подтверждение регистрации.

: права, документы, подтверждающие наличие детей (свидетельство о рождении или паспорт с отметкой о детях на страницах 16–17). Для жителей Дальневосточного федерального округа — подтверждение регистрации. Медработник : водительские права, документ о работе в медицинской сфере (справка 2-НДФЛ, удостоверение медработника, справка от работодателя).

: водительские права, документ о работе в медицинской сфере (справка 2-НДФЛ, удостоверение медработника, справка от работодателя). Работник образования : водительское удостоверение, документ о работе в образовательной сфере (справка 2-НДФЛ, удостоверение с места работы, справка от работодателя).

: водительское удостоверение, документ о работе в образовательной сфере (справка 2-НДФЛ, удостоверение с места работы, справка от работодателя). Военный : права, справка из воинской части или действующий контракт, удостоверение личности.

: права, справка из воинской части или действующий контракт, удостоверение личности. Родственник военнослужащего : права, свидетельство о браке/рождении, подтверждение совместной с военным регистрации, подтверждение статуса военнослужащего.

: права, свидетельство о браке/рождении, подтверждение совместной с военным регистрации, подтверждение статуса военнослужащего. Инвалид: справка, подтверждающая статус, либо пенсионное удостоверение.

При покупке электромобиля никаких дополнительных документов собирать не нужно. Для получения льготы достаточно иметь водительское удостоверение.

Плюсы и минусы автокредита с господдержкой

Главное преимущество льготного автокредита заключается в существенной финансовой выгоде: часть стоимости машины компенсирует государство. Кредитные обязательства можно погашать согласно графику платежей или полностью погасить долг раньше срока.

Однако льготное автокредитование несёт в себе потенциальные риски. Эксперт Совкомбанка Никита Кулагин рекомендует обратить внимание на следующие моменты:

Автомобиль находится в залоге у банка , то есть в случае невыплаты займа он может быть изъят.

, то есть в случае невыплаты займа он может быть изъят. Пока автокредит полностью не погашен, нельзя менять собственника машины .

. В случае с льготным автокредитом банк может потребовать более широкий пакет страхования , что повышает расходы.

, что повышает расходы. В программе участвуют ограниченное количество банков и только отечественные автомобили . Поэтому у покупателей нет возможности широкого выбора условий кредитной программы и вариантов автотранспортных средств.

. Поэтому у покупателей нет возможности широкого выбора условий кредитной программы и вариантов автотранспортных средств. Госпрограмма действует непостоянно. Ежегодно власти выделяют под неё определённый бюджет, который распределяется между кредитными организациями. Как только банк выбирает свой лимит, он прекращает оформлять кредиты на льготных условиях.

Перед принятием решения о получении льготного автокредита рекомендуется изучить альтернативные варианты финансирования: специальные предложения от автопроизводителей и условия потребительского кредитования. Сравнительный анализ всех доступных опций поможет выбрать максимально выгодный способ приобретения автомобиля.

Рекомендации будущим заёмщикам

При выборе и оформлении льготного автокредита Кулагин советует придерживаться нескольких правил, чтобы избежать переплат:

Внимательно читать условия договора, чтобы не пропустить дополнительные платы к автокредиту или дополнительные услуги. Учитывать, что ключевая ставка, вероятно, будет высокой длительный период времени. Изучить условия досрочного погашения автокредита. В условиях высоких ставок это может быть более выгодным решением, чем держать заём до конца.

Главное

В 2025 году в России продолжает действовать программа льготного автокредитования, которая помогает приобрести новые автомобили и электромобили отечественного производства со скидками до 35%.

Получить кредит могут граждане РФ с водительским удостоверением, не имеющие других оформленных в предыдущем году автокредитов, при соблюдении дополнительных требований, связанных с семейным статусом и работой в госучреждениях.

Процентная ставка по кредиту ограничена ставкой Центрального банка плюс 5%, а максимальный срок кредитования составляет семь лет. Автомобили должны быть произведены в России, стоить до 2 миллионов рублей и соответствовать другим критериям.

Скрытые комиссии при кредитовании: как их распознать и не переплатить