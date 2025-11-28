Оплата QR-кодом через платформу Сбера стала доступна клиентам 16 банков

К механизму платёжного роуминга Сбера в рамках Multi‑QR присоединились 16 финансовых организаций. Об этом заявил старший вице‑президент и руководитель блока «Транзакционный банкинг» Сбера Дмитрий Малых.

© Kayoko Hayashi/iStock.com

Платёжный роуминг — это сервис, позволяющий клиентам совершать платежи через СБП по QR-коду прямо в мобильном приложении своего банка. Клиенты подключённых к системе организаций теперь смогут оплачивать покупки по QR-коду на более чем 2,1 миллиона торговых терминалов Сбера.

С начала 2025 года к Multi‑QR подключились уже 45 банков. В списке участников — как крупные федеральные, так и региональные кредитные учреждения. Число участников продолжит увеличиваться.

В октябре платформа Multi-QR зафиксировала 23 миллиона активных пользователей в месяц, причём 9 миллионов из них — клиенты партнёрских банков.

