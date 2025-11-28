Как удалить себя из чёрного списка Банка России

Ваши банковские карты и счета внезапно заблокировали? Возможно, вы попали в чёрный список Банка России. Это может произойти из-за технической ошибки или подозрения в мошенничестве. Рассказываем, как удалить себя из чёрного списка ЦБ и вернуть доступ к своим деньгам.

© 9dreamstudio/iStock.com

Почему вы можете попасть в чёрный список

Чёрный список Банка России — база данных клиентов, подозреваемых в мошенничестве и нарушении закона. Перечень формируется на основе данных, передаваемых кредитными организациями в ЦБ в рамках закона об отмывании доходов 115-ФЗ.

Попадание в базу происходит автоматически, когда банк фиксирует операцию или поведение, подпадающее под категории «сомнительных», рассказала «Рамблеру» экономист, инвестиционный советник реестра ЦБ Юлия Кузнецова.

За что можно попасть в чёрный список ЦБ:

Вывод или снятие средств со счёта сразу после зачисления денег.

Частые переводы физлицам, особенно без чёткого назначения платежа.

Перевод средств человеку или компании, которые ранее попали в чёрный список.

Использование счетов для транзита средств: после поступления на карту деньги сразу переводятся другому человеку.

Нетипичная сумма или время транзакции для финансового профиля клиента.

Отказ предоставить банку данные по запросу.

Критерии оценки финансового поведения физлиц и порядок формирования чёрного списка регулирует положение ЦБ РФ № 764-П, отметила руководитель практики финансового права и рынка ценных бумаг адвокатского бюро «А–ПРО» Мария Карпачева.

С января 2026 года Банк России расширит список признаков мошенничества. К нему добавятся переводы между своими счетами через Систему быстрых платежей (СБП) свыше 200 тысяч рублей и некоторые операции с цифровым рублём.

Если человек попал в чёрный список, банки видят его как рискового клиента и начинают отказывать в операциях, блокировать существующие счета и карты, не открывать новые счета. Это не наказание, а регулятивная мера против сомнительных операций. Мария Карпачева Руководитель практики финансового права и рынка ценных бумаг адвокатского бюро «А-ПРО»

Как проверить, есть ли вы в чёрном списке

Узнать, есть ли вы в перечне подозрительных клиентов, можно через Госуслуги.

Войдите в личный кабинет на Госуслугах. В верхнем меню выберите «Ведомства» → «Банк России» → «Получение информации о наличии сведений о лице в базе данных».

© gosuslugi.ru

Заявление формируется автоматически. Перед его отправкой проверьте свои данные:

дата рождения;

СНИЛС;

ИНН;

паспортные данные.

Дождитесь ответа. Оказание услуги может занять до 7 дней. Редактору «Рамблера» выписка пришла за пару минут.

Выписка появится в разделе «Заявления». Чтобы посмотреть результат проверки, скачайте прикреплённый архив.

© Рамблер

Важно. Заморозка счетов и карт даже в одном из банков обычно уже служит сигналом о попадании в чёрный список.

Как удалить себя из чёрного списка: инструкция

Обратитесь в свой банк

Шаг 1. Запросите у банка, подавшего данные о вашей подозрительной деятельности в ЦБ, выписку о причинах блокировки или отказа в операции.

Шаг 2. Подайте заявку на пересмотр решения. Приложите к нему документы, подтверждающие легальность происхождения средств. Это могут быть:

налоговые декларации;

финансовая отчётность;

акты оказанных услуг;

пояснение экономического смысла операций.

Точный список документов можно уточнить у самого банка.

Банк обязан рассмотреть запрос. После этого он принимает решение — изменить код риска и разблокировать счета или оставить всё без изменения. Юлия Кузнецова Экономист, инвестиционный советник

Обратитесь в Банк России

Если ваш банк отказал, подайте обращение в Банк России через интернет-приёмную на сайте регулятора. Сначала авторизуйтесь через Госуслуги.

В теме обращения укажите «Информационная безопасность», тип проблемы — «Исключить данные из базы данных Банка России о случаях и попытках совершения операций без согласия клиента».

Заполните информацию о себе:

Выберите статус: физлицо или индивидуальный предприниматель.

Поля с Ф. И. О., датой рождения и номером СНИЛС заполнятся автоматически по данным из личного кабинета на Госуслугах. Проверьте их.

Введите номер телефона и электронную почту, если хотите получить ответ на неё.

Опишите причину обращения:

Подробно изложите ситуацию в поле для ввода текста.

Укажите полное наименование или БИК банка, от которого вы узнали о попадании в чёрный список ЦБ.

Перечислите реквизиты заблокированных банковских счетов, карт, электронных кошельков.

Заполните серию и номер паспорта, ИНН.

Напишите, каким по вашему мнению было бы справедливое решение по вопросу.

Загрузите файлы, подтверждающие легальность ваших операций.

Важно. От полноты и корректности вашей заявки зависят скорость ответа и результат рассмотрения.

После проверки данных Банк России примет решение в течение 15 рабочих дней. Если решение будет в вашу пользу, вас исключат из чёрного списка и банк разблокирует счета.

Что делать, если вы получили отказ

Часто первая и вторая попытка обжаловать блокировку заканчиваются отказом в исключении из чёрного списка, рассказала «Рамблеру» советник уголовно-правовой практики адвокатского бюро «Соколов, Трусов и Партнёры» Мария Бакакина.

Распространённая ошибка — незнание, за что вас добавили в чёрный список, говорит эксперт. Чтобы не терять время, лучше сразу обращайтесь за помощью к специалистам, рекомендует Бакакина. Добиться исключения из чёрного списка возможно, но для этого нужно проанализировать ситуацию и подготовиться, уверена она.

Однако даже правильно составленное обращение и представленные доказательства не гарантируют исключения из чёрного списка, предупредила Карпачева.

Ещё один способ обжаловать блокировку карт и счетов по 115-ФЗ — обратиться в суд. Основанием для иска может выступить неправомерность действий ЦБ или банка. По постановлению суда запись о физическом лице в чёрном списке должна быть удалена.

Главное

Чёрный список Банка России представляет собой базу данных компаний и физлиц с подозрительной активностью по банковским счетам. Вас могут внести в этот перечень за нетипичную для вас операцию. Например, за решение обналичить крупную сумму или совершить перевод в ночное время.

Если вам заблокировали карты и счета, вероятно, вы уже попали в чёрный список. Проверить это можно через Госуслуги.

Оспорить включение в чёрный список можно через банк, который сообщил в ЦБ о подозрительных операциях по вашим счетам. Если банк отказал, направьте обращение в комиссию при Банке России.

Если обращения в банк и ЦБ не привели к разблокировке счетов, подайте иск в суд. Основание — неправомерность действий банка или ЦБ РФ.

