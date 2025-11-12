Зачем открывать электронный кошелёк

Электронный кошелёк — это цифровая замена бумажнику. Им можно пользоваться без открытия классического счёта в банке — деньги хранятся у оператора платёжной системы. Рассказываем, какие бывают виды электронных кошельков, зачем их открывать и какими сервисами можно пользоваться для этого в России в 2025 году.

© TStudious/iStock.com

Что такое электронный кошелёк

Электронный кошелёк — сервис, позволяющий хранить деньги, оплачивать покупки, а также совершать другие операции без необходимости открывать классический банковский счёт. Средства на таком кошельке хранятся не в банке, а у оператора платёжной системы, пояснила «Рамблеру» экономист, эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе.

В России такие кошельки регулируются как электронное средство платежа, сказала аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Эряния Бочкина. По закону их могут открывать только операторы электронных денежных средств с лицензией ЦБ.

Главное отличие от обычного банковского счёта: электронные кошельки пока не входят в систему страхования вкладов. Если оператор обанкротится, государство не вернёт деньги. При отзыве лицензии или банкротстве банка клиенту вернут до 1,4 миллиона рублей.

Опрошенные «Рамблером» эксперты назвали ключевые преимущества и недостатки электронных кошельков:

Плюсы:

быстрая регистрация, можно открыть за 5 минут;

оплата без раскрытия данных карты;

кешбэк и бонусы у популярных сервисов;

мультивалютные счета у идентифицированных пользователей.

Минусы:

нет страховки денег, как по вкладам;

нет процентов на остаток;

комиссии за пополнение, вывод средств и переводы.

Виды электронных кошельков

Кошельки различаются по глубине идентификации. Они бывают анонимные и именные, с частичной или полной идентификацией. От вида кошелька зависят функционал и лимиты на операции. Рассмотрим каждый вариант подробнее.

Анонимный кошелёк. Самый простой вариант, который можно открыть по номеру телефона или электронной почте. Такие кошельки подходят для мелких покупок из-за минимальных лимитов и ограниченного функционала, отметила Гогаладзе.

Условия:

Остаток на счёте не может превышать 15 тысяч рублей .

. Переводы другим пользователям недоступны.

Снять наличные нельзя.

Именной кошелёк. Это стандартный электронный кошелёк, для открытия которого понадобится указать паспортные данные.

Условия:

Лимиты до 100–600 тысяч рублей в зависимости от оператора.

в зависимости от оператора. Можно пополнять счёт с банковских карт, переводить деньги на другие кошельки и даже выпускать физическую карту.

Можно снимать наличные, но, как правило, с комиссией.

Идентифицированный или персонифицированный кошелёк. Открывает все функции системы. Для его получения нужно пройти полную идентификацию через Госуслуги или в офисе оператора, уточнила Гогаладзе.

Условия:

Лимит средств может достигать 500–600 тысяч рублей , а в некоторых сервисах и выше.

, а в некоторых сервисах и выше. Поддерживает мультивалютные операции, переводы без ограничений, снятие наличных и выпуск как виртуальной, так и пластиковой карты.

Как пользоваться электронным кошельком

Как открыть электронный кошелёк

Электронный кошелёк открывается за несколько минут. Необходимо выбрать оператора, ввести номер телефона и почту. Если нужны больший лимит или карта, нужно пройти идентификацию через Госуслуги или в офисе.

Важно. Перед открытием электронного кошелька убедитесь, что его оператор есть в реестре ЦБ. Изучите, сколько стоят пополнение, перевод, вывод, конвертация валют в разных электронных кошельках, какой уровень идентификации необходим для планируемых вами операций.

Самые крупные сервисы, работающие в России в 2025 году:

ЮMoney. Один из самых известных сервисов. Есть три уровня — от анонимного до идентифицированного. К продвинутым кошелькам можно выпустить карту, оплачивать покупки и снимать наличные. Идентифицированным пользователям доступна мультивалютность. Кошелёк удобен для маркетплейсов и оплаты услуг.

Один из самых известных сервисов. Есть три уровня — от анонимного до идентифицированного. К продвинутым кошелькам можно выпустить карту, оплачивать покупки и снимать наличные. Идентифицированным пользователям доступна мультивалютность. Кошелёк удобен для маркетплейсов и оплаты услуг. Ozon Банк (Ozon Карта). Три статуса: анонимный, расширенный и максимальный. После идентификации можно выпускать виртуальную или пластиковую карту, снимать до 100 тысяч рублей в день, уплачивать налоги и штрафы.

Три статуса: анонимный, расширенный и максимальный. После идентификации можно выпускать виртуальную или пластиковую карту, снимать до 100 тысяч рублей в день, уплачивать налоги и штрафы. Wildberries Bank. Начальный кошелёк с лимитом до 15 тысяч рублей на покупку. После загрузки паспорта становится полноценным банковским счётом с начислением до 15% годовых на остаток.

Начальный кошелёк с лимитом до 15 тысяч рублей на покупку. После загрузки паспорта становится полноценным банковским счётом с начислением до 15% годовых на остаток. VK Pay. Интегрирован в приложение «ВКонтакте». При покупках от 20 рублей начисляются баллы, которыми можно частично оплатить следующие покупки.

Как пополнить электронный кошелёк

Доступные способы пополнения зависят от вида кошелька. Пополнить анонимный электронный кошелёк можно только переводом с банковской карты. Вносить деньги на именные и идентифицированные кошельки можно как переводом, в том числе по СБП, так и наличными через банкоматы, салоны мобильной связи, в отделениях банков.

Как платить через электронный кошелёк

Алгоритмы оплаты различаются в зависимости от вида операции. Если вам нужно совершить платёж из самого кошелька, зайдите в приложение, выберите опцию «Переводы» и далее укажите реквизиты. Так вы можете перевести деньги другому человеку, уплатить налог или штраф.

Средства на электронном кошельке также можно использовать для оплаты товаров и услуг на сторонних сервисах. Для этого в момент выбора способа платежа укажите «Электронный кошелёк» и выберите свой из списка. Подтвердите операцию кодом из СМС или пуш-уведомления.

Виртуальную карту электронного кошелька можно привязать к одному из сервисов бесконтактных платежей (Mir Pay, СберПэй, СБПэй) и расплачиваться в магазинах телефоном. Некоторые кошельки позволяют выпустить пластиковую карту.

Бесконтактная оплата смартфоном: все NFC-сервисы в 2025 году

Три причины открыть электронный кошелёк

Повысить безопасность покупок в интернете. Пополняете кошелёк на нужную сумму и платите без привязки к основной карте. Если данные украдут, ваши банковские счета не пострадают. Разделить бюджет. Выделите месячную сумму на онлайн-расходы и переведите её на кошелёк. Используйте только эти средства, запретите себе задействовать основные накопления. Получать дополнительные бонусы и кешбэк. Сервисы могут проводить акции и предлагать повышенные скидки и кешбэк за оплату покупок через собственные электронные кошельки.

Главное

Электронный кошелёк позволяет оплачивать товары и услуги онлайн, а также совершать другие операции с деньгами, не открывая счёт в банке. Деньги в таком кошельке хранятся у оператора платёжной системы.

Функционал электронного кошелька зависит от его вида. Больше всего ограничений у анонимного кошелька: запрет на снятие наличных, лимит на остаток не выше 15 тысяч рублей. Зато его можно открыть просто по номеру телефона или электронной почте. Именные и идентифицированные кошельки имеют лимиты до 600 тысяч рублей и позволяют снимать наличные. К некоторым можно выпустить виртуальную или пластиковую карту.

В отличие от банковского счёта, деньги в электронном кошельке не защищены системой страхования вкладов.

Как не лишиться кешбэка: главные правила