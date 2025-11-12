Эксперты оценили последствия блокировки переводов себе по СБП

Мошенники всё чаще уговаривают россиян переводить крупные суммы самим себе через Систему быстрых платежей (СБП), чтобы затем похитить средства, когда они собраны на одном счёте. Для защиты клиентов Банк России планирует включить такие переводы в перечень признаков мошеннических операций, сообщил директор департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров в интервью РИА Новости.

© Александр Кряжев/РИА Новости

По словам Уварова, злоумышленники убеждают человека перевести на одну карту деньги со всех имеющихся счетов в других банках. Получив доступ к ней, они быстро выводят все накопления. Мошенникам легче похитить средства, когда они находятся на одном счёте, особенно если им удалось получить прямой доступ к нему, пояснил эксперт.

При этом Уваров уточнил, что банки будут учитывать такие переводы как потенциально опасные, если в тот же день клиент попытается отправить деньги другому человеку, которому ранее не переводил средства в течение полугода. Это позволит системам безопасности быстрее выявлять подозрительные операции и блокировать их до завершения транзакции.

Приказ с обновлённым перечнем признаков мошеннических переводов Банк России опубликует в ближайшее время. После этого банки будут обязаны приостанавливать подозрительные операции и проводить дополнительную проверку клиента. Они должны убедиться в том, что перевод совершается без давления со стороны злоумышленников.

Нововведение может негативно повлиять на удобство использования сервиса быстрых платежей, так как будет требоваться дополнительное подтверждение транзакции, считает руководитель управления противодействия мошенничеству АО «Свой Банк» Сергей Игошин. Но это снизит вероятность кражи средств с помощью социальной инженерии, уверен эксперт.

Дискомфорт будет минимальным, если ЦБ не включит в перечень потенциально опасных действий ещё и переводы по номеру карты или счёта, полагает кандидат экономических наук Ольга Горюкова. При совершении добровольного перевода клиентом, даже если операция окажется под подозрением, он всё равно сможет отправить средства по банковским реквизитам.

В противном случае граждане могут столкнуться с более серьёзными проблемами:

Допустим, вы хотите купить квартиру и договорились произвести оплату продавцу с одного банковского счёта. Но перевести ему аккумулированные там деньги может быть проблематично: ваша транзакция может рассматриваться как платёж с признаками мошенничества, хотя это не соответствует действительности, — приводит пример Горюкова.

Оценить степень возможных неудобств в полной мере получится только после публикации Центробанком новых критериев мошеннических транзакций и начала их активного применения банками, отметил Игошин.

Действующий сейчас перечень признаков мошеннических переводов был обновлён в июле 2024 года и включает шесть пунктов.

Банки обязаны заблокировать транзакцию, если:

счёт получателя попал в базу данных ЦБ о мошеннических счетах;

операция нетипична для клиента по сумме, периодичности, времени и месту совершения;

перевод совершается с устройства, которое ранее использовалось злоумышленниками;

банки уже замечали мошеннические операции, связанные со счётом получателя;

на получателя средств возбуждено уголовное дело;

есть данные от сторонних организаций (например, сотовых операторов), указывающие на мошенничество.

Но с прошлого года появились новые способы обмана, поэтому регулятор решил дополнить существующие критерии. Некоторые из них будут аналогичны тем, которые действуют с сентября этого года для противодействия мошенничеству при снятии наличных в банкоматах.

