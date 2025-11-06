Клиентом Сбера теперь можно стать в онлайн-режиме

Сбер первым в России дал клиентам возможность подписать договор при оформлении карты через систему «Госключ», сообщает пресс-служба кредитной организации.

© shurkin_son/iStock.com

До сих пор договор банковского обслуживания (ДБО) можно было оформить только в бумажном виде. Теперь клиенты Сбера могут заказать продукт на сайте, подписать заявление с помощью усиленной неквалифицированной электронной подписи (УНЭП) и выбрать способ получения карты.

УНЭП — самый популярный и удобный инструмент для удалённого подписания официальных документов. Электронная подпись соответствует всем требованиям законодательства. УНЭП используют уже около 20 миллионов россиян.

«Мы стремимся сделать обслуживание наших клиентов максимально удобным и современным. Электронное подписание договора банковского обслуживания с использованием “Госключа” и УНЭП — это шаг к полному отказу от бумаги и новым стандартам дистанционного взаимодействия клиента с банком», — отметил директор дивизиона развития цифрового профиля клиента Сбера Антон Золотухин.

