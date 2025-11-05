Как не лишиться кешбэка: главные правила

Кешбэк позволяет возвращать часть средств, потраченных на покупку и при правильном использовании может сэкономить вам несколько тысяч рублей в месяц. Разбираемся, как правильно пользоваться банковскими картами, чтобы не лишиться этой выгоды.

© golubovy/iStock.com

Что такое кешбэк

Кешбэк — это процент с покупки, который банк возвращает клиенту при оплате его банковской картой. Этот процент выплачивается из комиссии, которую банковская организация получает, когда клиенты платят её картой.

Кешбэк бывает нескольких видов:

Бонусами. Многие банки начисляют кешбэк бонусами, которые потом можно обменять на рубли или потратить у компаний — партнёров банков. Например, такую систему применяет СберБанк: за каждую покупку клиентам начисляются бонусы Спасибо, которые можно обменять на рубли или использовать для оплаты продуктов у компаний-партнёров.

Рублями. Другие банки начисляют кешбэк сразу рублями. Например, Альфа-Банк, Газпромбанк, Т-Банк, ВТБ и другие. Для клиентов такая система удобнее, но не всегда выгоднее, поскольку возврат денежных средств зачастую меньше, чем при начислении бонусов.

Милями. Помимо обычных дебетовых карт, существуют специальные карты для путешественников. По ним кешбэк начисляется в виде миль — специальных бонусов, которые можно потратить только на оплату туров, ж/д и авиабилетов, бронирование отелей или экскурсий. Такие карты выпускают СберБанк, Т-Банк, Альфа-Банк, Газпромбанк и другие.

Дебетовые карты для путешествий: сравниваем лучшие предложения

Как не потерять кешбэк при оплате

Кешбэк входит в программы лояльности банков. Поэтому для его начисления нужно соблюдать условия. Одни носят общий характер, другие применяются в конкретных ситуациях.

Внимательно ознакомьтесь с правилами начисления кешбэка

Обычно условия начисления кешбэка публикуются на официальных сайтах кредитных организаций и доступны клиентам в мобильных приложениях в соответствующем разделе («Кешбэк», «Программы лояльности»).

© СберБанк Онлайн, Т-Банк, Альфа-Банк

Особое внимание следует обратить на пункты, содержащие перечень ситуаций, исключающих начисление кешбэка.

Например, Т-Банк не начисляет кешбэк за переводы, пополнения, погашения кредитов, оплату страховых услуг и за покупки в определённых категориях, даже если вы выбрали начисление бонусов за все покупки. К таким категориям относятся азартные игры, ЖКХ, уплата штрафов, алиментов и некоторые другие.

Категория определяется с помощью МСС-кода — специального числового кода, присваивается торговым точкам и компаниям для классификации их деятельности. Список МСС-кодов, по которым не начисляется кешбэк, прописан в правилах программы лояльности банка.

МСС-код: что это такое и для чего его знать покупателю

Также важно ознакомиться с ограничениями по максимальному размеру кешбэка.

Например, максимальный размер кешбэка по дебетовой карте Альфа-Банка составляет 5 тысяч рублей в месяц. При достижении установленного лимита на последующие покупки кешбэк начисляться не будет.

Выбирайте категории кешбэка каждый месяц

Не каждый банк автоматически осуществляет начисление кешбэка. Зачастую данную услугу предварительно необходимо активировать, выбрав соответствующие категории в начале расчётного периода. Если игнорировать выбор категорий, то банк будет начислять вознаграждение по минимальной ставке или не будет вовсе.

Так, например, Т-Банк раньше начислял 1% на все покупки, пока клиент не выбирал категории повышенного кешбэка. С 2022 года этот порядок изменился, и теперь 1% на все покупки стал отдельной категорией кешбэка, и, чтобы его активировать, нужно выбрать эту категорию в начале месяца.

© Т-банк

Не пользуйтесь оплатой по QR-коду или СБП

При оплате с помощью Системы быстрых платежей (СПБ) кешбэк чаще всего не начисляется. Переводы через СБП менее затратны, и банки получают за них низкую комиссию. Поэтому выплачивать процент с таких операций кредитным организациям невыгодно. Стоит учитывать это особенно в тех случаях, когда оплачиваете дорогие покупки.

Не используйте банковские карты маркетплейсов

Сегодня многие маркетплейсы имеют собственные банки и нередко предоставляют покупателям выгодные скидки на продукцию при расчёте картами своей платёжной системы, минуя сторонние кредитные организации.

В этом случае нужно сравнивать размер скидки и размер потенциального кешбэка. Если кешбэк больше скидки, то оплачивать картой маркетплейса будет невыгодно.

© wildberries.ru

Проверяйте MCC-код перед покупкой

Некоторые торговые точки могут иметь МСС-код, который отличается от их деятельности. Например, оплата в ресторане может пройти по категории «Фастфуд», а оплата автозапчастей — в категории «Автосервисы».

Банк может не начислить кешбэк, если установленная категория расходования отличается от той, которая предусмотрена программой лояльности. Чтобы этого избежать, перед крупной покупкой лучше уточнить МСС-код магазина. Это можно сделать несколькими способами:

У представителя магазина.

Провести оплату картой на небольшую сумму и посмотреть код в приложении банка.

Провести оплату картой, на которой нет денег, и проверить код в приложении.

© Т-банк

Если МСС-код торговой точки соответствует категориям, предусматривающим начисление кешбэка, можно осуществлять крупную покупку именно там. Подобный подход применим лишь при наличии аналогичных предложений в иных торговых точках и приобретении дорогостоящих товаров. При совершении мелких покупок или при отсутствии выбора продавца проверка кода окажется бесполезной процедурой.

Главное

Для получения кешбэка нужно соблюдать ряд правил.

Не пользуйтесь оплатой по СБП, так как банки не начисляют кешбэк в этом случае.

Проверяйте МСС-код, чтобы быть уверенным, что он относится к той категории, за которую банк начислит деньги или бонусы.

Проверяйте выгоду при использовании карт маркетплейсов перед покупкой через их платформу.

Внимательно изучайте правила программ лояльности банков, чтобы знать, в каких случаях банк может не начислить вам кешбэк.

Почему нельзя соглашаться на оплату покупок переводом