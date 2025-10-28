Как безопаснее всего платить в магазинах

Россияне всё активнее используют безналичную оплату в магазинах: на её долю в розничном обороте по итогам 2024 года пришлось 85,8% всех платежей. Самым популярным платёжным средством остаются карты. При этом растёт интерес к таким инструментам, как оплата по QR-коду и биометрии. «Рамблер» поинтересовался у экспертов, как безопаснее всего расплачиваться в магазинах и о каких особенностях каждого способа оплаты нужно знать.

Особенности разных способов оплаты

Оплачивать товары в магазине можно как наличными деньгами, так и безналичными способами. Если требуется, эти варианты можно совмещать.

Наличные деньги

Плюсы:

Независимость от интернета . Оплатить покупку наличными можно в любое время — вне зависимости от того, в сети вы или нет.

. Оплатить покупку наличными можно в любое время — вне зависимости от того, в сети вы или нет. Возможность контролировать свои расходы . Деньги в кошельке материальны, поэтому их легче распределять и контролировать траты.

. Деньги в кошельке материальны, поэтому их легче распределять и контролировать траты. Отсутствие блокировок. Платёж по карте могут заблокировать, посчитав подозрительным. При оплате наличными такого риска нет.

Минусы:

Трудности с получением сдачи . Объём наличной выручки в магазинах сокращается. Поэтому у продавцов появляются проблемы со сдачей.

. Объём наличной выручки в магазинах сокращается. Поэтому у продавцов появляются проблемы со сдачей. Риск кражи или потери денег. При утере или краже карты её можно быстро заблокировать и сохранить свои деньги. При использовании наличных такой возможности нет.

Наличные остаются надёжным и анонимным вариантом оплаты покупок. Их имеет смысл использовать в местах, где нет терминалов, или если вы не хотите оставлять цифровой след. Олег Абелев Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст»

Банковская карта

Одно из основных преимуществ карты — удобство. Карта не занимает много места, позволяет не носить с собой банкноты и не ждать, пока продавец посчитает и выдаст сдачу.

Дополнительный плюс, которым пользуются владельцы банковских карт, — участие в программах лояльности банков. Оно позволяет получать за покупки кешбэк, баллы, скидки. Ольга Дайнеко эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф»

При краже или утере карты её можно оперативно заблокировать через мобильное приложение банка или позвонив в техподдержку, чтобы деньгами не воспользовался кто-то другой. Однако владельцы карт могут столкнуться с другим риском — компрометацией данных. Если реквизиты карты попадут к мошенникам, те могут снять с неё деньги.

Оплата через NFC

Технология NFC позволяет вместо карты расплачиваться телефоном. Данные карты при этом способе оплаты передаются в виде одноразового токена, в зашифрованном виде. Это обеспечивает безопасность платёжного инструмента.

На основе технологии NFC работают платёжные стикеры и другие аксессуары — кольца, браслеты и брелоки со встроенным чипом. NFC работает на очень коротком расстоянии, что предотвращает случайное взаимодействие с платёжным терминалом. Мери Валишвили доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова

NFC не предоставляет непосредственного доступа к данным банковской карты. С этой точки зрения оплата телефоном безопаснее, чем картой. Однако во избежание неприятностей рекомендуется отключать функцию NFC после каждой оплаты. Это защитит на случай, если вы потеряете телефон или его украдут.

Бесконтактная оплата смартфоном: все NFC-сервисы в 2025 году

Оплата по QR-коду

Это могут быть QR-коды на платёжном терминале, распечатанные на стикере, а также QR-коды Системы быстрых платежей (СБП), расположенные у касс в торговой точке.

При использовании кодов СБП нужно учитывать, что кешбэк и бонусы по программе лояльности банков в большинстве случаев не начисляется. Однако определённые привилегии предоставляет сама система «Мир», говорит Дайнеко. Перечень доступных бонусов от СБП можно найти на платформе платёжной системы.

Основной риск такой оплаты состоит в том, что злоумышленники могут заменить настоящий QR-код продавца на поддельный. При сканировании такого кода пользователь рискует установить вредоносное ПО или загрузить вирус, который может собирать личные данные или информацию для входа в личный кабинет банка. Мери Валишвили доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова

Почему в магазинах просят оплатить по QR-коду и выгодно ли это покупателю

Оплата биометрией

При оплате система считывает характеристики лица владельца счёта. Технология позволяет хранить биометрические данные, привязанные к счёту в виде цифрового кода. Оплата доступна в терминалах с камерой и экраном. Для этого не нужны ни телефон, ни карта.

О рисках, связанных с оплатой биометрией, рассказывает Мери Валишвили:

Существует угроза утечки биометрических данных, и, в отличие от пароля, такие данные невозможно сменить. Если биометрические данные скомпрометированы, восстановить доступ к различным связанным сервисам может быть сложно.

Тем не менее эксперт оценивает возможность реализации этих рисков как крайне низкую.

Оплата улыбкой: как работает сервис и как его подключить

Какие правила безопасности нужно соблюдать

Риски при безналичной оплате могут быть связаны с доступом к данным, уязвимостью мобильных устройств, но чаще всего — с действиями самих пользователей, говорит Валишвили. Чтобы их снизить, соблюдайте правила безопасности:

Оплачивайте покупки бесконтактным способом в знакомых местах . Если платёжный терминал или QR-код вызывает сомнения, откажитесь от покупки.

. Если платёжный терминал или QR-код вызывает сомнения, откажитесь от покупки. Настройте лимиты по бесконтактной оплате в банковском приложении . Даже если преступники доберутся до данных вашей карты, они не смогут снять с неё все деньги.

. Даже если преступники доберутся до данных вашей карты, они не смогут снять с неё все деньги. Отключайте NFC, когда не пользуетесь им . Включайте функцию непосредственно перед оплатой.

. Включайте функцию непосредственно перед оплатой. Используйте биометрические данные для входа в банковское приложение . Они надёжнее, чем простые пароли.

. Они надёжнее, чем простые пароли. Никому не передавайте данные карты. При оплате в магазине следите за тем, чтобы их не было видно.

Главное

Наличными можно расплачиваться где угодно, вне зависимости от интернета. Однако этот способ считается наименее безопасным — купюры легко украсть или потерять.

Безналичная оплата — удобный и достаточно безопасный способ расчётов. Однако при неосторожном обращении с персональными данными деньги с карты могут украсть.

Расплачиваясь телефоном, биометрией или картой, нужно соблюдать правила безопасности: устанавливать лимиты, отключать NFC, не платить в подозрительных местах, использовать биометрию для входа в приложения.

Когда лучше отказаться от оплаты банковской картой