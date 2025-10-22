Когда лучше отказаться от оплаты банковской картой

Банковская карта — удобное платёжное средство, ставшее привычным для многих россиян. Картой можно расплатиться практически везде: в магазинах, в транспорте, в салонах красоты и на маркетплейсах. Однако в некоторых случаях этот способ оплаты лучше не использовать. Рассказываем, когда не нужно пользоваться банковской картой.

Совершать покупки в сомнительных онлайн-магазинах

Перед введением банковских данных на сайте онлайн-магазина важно внимательно проверять магазин на надёжность, говорит эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко. При оплате переходите только на проверенные официальные сайты компаний, рекомендует эксперт.

Небезопасно для оплаты товаров или услуг переходить по подозрительным ссылкам. Это могут быть предложения, поступившие через СМС-рассылку, сообщения в соцсетях и мессенджерах, письма по электронной почте. Высок риск, что сайт, на который вы попадёте по ссылке, окажется мошенническим. Ольга Дайнеко эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф»

Признаки недобросовестных продавцов и поддельных интернет-магазинов:

Адрес сайта . Поддельные магазины, которые маскируются под площадки известных брендов, часто используют похожие на оригинал адреса, с небольшими расхождениями.

. Поддельные магазины, которые маскируются под площадки известных брендов, часто используют похожие на оригинал адреса, с небольшими расхождениями. Дизайн . На создание качественного сайта с большим количеством карточек товаров нужно много времени и средств. Если сайт состоит из нескольких страниц, не имеет подробного описания товаров, хороших фото — это признак того, что его создавали на скорую руку с недобросовестными целями.

. На создание качественного сайта с большим количеством карточек товаров нужно много времени и средств. Если сайт состоит из нескольких страниц, не имеет подробного описания товаров, хороших фото — это признак того, что его создавали на скорую руку с недобросовестными целями. Срок регистрации домена . Поддельные сайты быстро открываются и закрываются. Поэтому, если домен был зарегистрирован недавно, это повод насторожиться.

. Поддельные сайты быстро открываются и закрываются. Поэтому, если домен был зарегистрирован недавно, это повод насторожиться. Способы оплаты . Добросовестные продавцы предлагают пользователям разные способы оплаты: картой на сайте, наличными курьеру, оплату при самовывозе. Если магазин предоставляет только один вариант расчётов, это может говорить о том, что вы столкнулись с мошенниками.

. Добросовестные продавцы предлагают пользователям разные способы оплаты: картой на сайте, наличными курьеру, оплату при самовывозе. Если магазин предоставляет только один вариант расчётов, это может говорить о том, что вы столкнулись с мошенниками. Отзывы. Если у компании много негативных отзывов, лучше поищите другого продавца.

Главными признаками сайтов-клонов являются неверный адрес, замаскированный под оригинальный. Стоит обратить внимание на отличие в одной или нескольких буквах, дополнительные цифры и символы в домене, одновременное использование кириллицы и латиницы в адресе. Такие сайты мошеннические, они списывают деньги без предоставления товара. Василий Кутьин директор по аналитике Инго Банка

Важно: оплачивая покупки на сомнительных сайтах, вы рискуете внести предоплату и остаться без товара, заплатить деньги и получить совсем не то, что ожидали, либо передать личные данные мошенникам и потерять все средства, находящиеся на вашем банковском счёте.

Использовать карты в общественных Wi-Fi-сетях

Общественные Wi-Fi-сети позволяют подключаться всем желающим. Этим пользуются злоумышленники, которые перехватывают данные входящих в сеть пользователей.

При использовании в публичных сетях банковских приложений и внесении платёжной информации есть риск, что сведения попадут в руки мошенников. Поэтому, если вам нужно совершить перевод или платёж, пользуйтесь мобильным интернетом.

Оплачивать товары и услуги переводом с карты

Продавцы в небольших торговых точках и на рынках часто вместо оплаты по терминалу предлагают покупателям перевести деньги на карту. Однако совершать оплату таким способом эксперты не рекомендуют.

В такой ситуации вас могут втянуть в преступную схему, предостерегает руководитель юридической практики аудиторско-консалтинговой группы «Юникон» Вячеслав Высоцкий. Если далее ваши деньги попадут в цепочку противозаконных операций, придётся доказывать свою непричастность.

При оплате переводом вы не сможете доказать факт покупки, добавляет эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина Дмитрий Григориади.

С точки зрения банка и закона это не покупка, а ваш добровольный перевод средств физическому лицу. Вы не сможете воспользоваться процедурой «опротестование операции», которую предоставляют платёжные системы в случае неполучения товара. Вернуть деньги можно будет только через суд, доказывая факт мошенничества. Дмитрий Григориади эксперт Института экономики роста им. П.А. Столыпина

Почему нельзя соглашаться на оплату покупок переводом

Не нарушать правила безопасности

Об основных правилах безопасного использования банковских карт «Рамблеру» рассказал Дмитрий Григориади:

Не держите все деньги на одной карте , которой везде расплачиваетесь. Заведите отдельную карту (виртуальную или дебетовую) специально для интернет-покупок. Пополняйте её ровно на сумму покупки непосредственно перед оплатой.

, которой везде расплачиваетесь. Заведите отдельную карту (виртуальную или дебетовую) специально для интернет-покупок. Пополняйте её ровно на сумму покупки непосредственно перед оплатой. Подключите СМС/Push-уведомления . Если придёт уведомление о списании, которого вы не совершали, у вас будет 24 часа, чтобы подать в банк заявление о несанкционированной операции.

. Если придёт уведомление о списании, которого вы не совершали, у вас будет 24 часа, чтобы подать в банк заявление о несанкционированной операции. Установите лимиты . В любом банковском приложении можно установить суточные или месячные лимиты на интернет-покупки или снятие наличных. Это не панацея, но барьер для мошенников, которые не смогут снять с карты больше установленного лимита.

. В любом банковском приложении можно установить суточные или месячные лимиты на интернет-покупки или снятие наличных. Это не панацея, но барьер для мошенников, которые не смогут снять с карты больше установленного лимита. Различайте «оплату» и «перевод» . Если вы покупаете товар, это должна быть оплата (эквайринг), где вы вводите данные на защищённой странице (часто с логотипом банка) и подтверждаете операцию (3D-Secure). Никогда не соглашайтесь на перевод (P2P) за товар.

. Если вы покупаете товар, это должна быть оплата (эквайринг), где вы вводите данные на защищённой странице (часто с логотипом банка) и подтверждаете операцию (3D-Secure). Никогда не соглашайтесь на перевод (P2P) за товар. Если деньги с карты украли, сразу звоните в банк и блокируйте карту. В течение 24 часов с момента списания подайте в банк письменное заявление о несогласии с операцией.

Главное

Существуют ситуации, когда лучше отказаться от оплаты банковской картой из соображений безопасности.

Не стоит пользоваться картой на незнакомых непроверенных сайтах, переходить по подозрительным ссылкам на оплату из почты и мессенджеров, использовать онлайн-банкинг в общественных Wi-Fi-сетях.

Не соглашайтесь платить за товары и услуги переводом с карты. Так вы не сможете доказать факт покупки, а ваши деньги могут использовать на незаконную деятельность.

При использовании карты соблюдайте правила безопасности: не храните в одном месте все сбережения, установите лимиты, настройте уведомления.

