Просроченные Visa и Mastercard перестанут работать в России

Просроченные карты Visa и Mastercard хотят вывести из оборота, потому что это небезопасно и противоречит политике Центрального банка, сказал «Рамблеру» юрист Илья Русяев. Он также объяснил, почему их нельзя сделать бессрочными и какие меры стоит принять россиянам.

© Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com

С 1 января 2025 года истекли сертификаты безопасности чипов международных платёжных систем. Продлить их невозможно: после ухода Visa и Mastercard из России отсутствует субъект, уполномоченный продлевать или выпускать новые сертификаты, отметил Русяев.

В настоящее время Национальная система платёжных карт (НСПК) формирует общее мнение рынка по срокам блокировки, чтобы показать его Банку России. Речь идёт не о запрете со стороны регулятора, а о прекращении технической и юридической поддержки технологии для этих карт, пояснил эксперт.

По закону карта как электронное средство платежа требует действующего криптографического обеспечения, гарантирующего подлинность и целостность операций, уточнил юрист. Без актуальных сертификатов выполнять эти функции невозможно. Поэтому использование таких карт противоречит требованиям безопасности Банка России.

Бессрочное использование карт нарушает принципы внутреннего контроля банков. Срок действия устанавливается для ограничения риска компрометации ключей и предотвращения мошенничества. Илья Русяев юрист

После утверждения Банком России сроков НСПК отключит обработку операций по просроченным картам Visa и Mastercard на уровне платёжной инфраструктуры. Изымать пластик не будут, но операции станут невозможны технически и юридически, предупредил эксперт.

Он рекомендует россиянам заранее выпустить карты, обслуживаемые на внутреннем рынке, включая платёжную систему «Мир» или иные действующие продукты.

Ранее директор департамента национальной платёжной системы Банка России Алла Бакина заявила, что регулятор заранее объявит период, после которого обслуживание просроченных карт Visa и Mastercard прекратится.

В каких странах принимают российские карты «Мир»