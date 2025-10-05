Как получить зарплату в цифровых рублях и чем это выгодно

Пилотный эксперимент по оплате цифровыми рублями набирает обороты — с валютой провели уже более 100 тысяч операций. Первую зарплату в цифровых рублях получил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Вы тоже можете получать зарплату в цифровых рублях, подав специальное заявление. Рассказываем, какие преимущества и недостатки есть у зарплаты в «цифре», какой алгоритм действий для её оформления.

Как получить зарплату в цифровых рублях

В июле президент России Владимир Путин подписал закон о массовом внедрении цифрового рубля. В сентябре получателем первой зарплаты в цифровых рублях стал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Средства поступили парламентарию на цифровой кошелёк через платформу Банка России. Депутат успешно перевёл деньги двум благотворительным фондам и совершил оплату заказа в кафе.

В Минфине подчеркнули, что процесс выдачи зарплаты в цифровых рублях останется добровольным — начислять средства таким способом можно лишь с согласия сотрудника. Сегодня подобная практика находится в тестовом режиме. Её повсеместное внедрение ожидается в 2026 году.

Впрочем, алгоритм действий уже известен. Как рассказали «Рамблеру» эксперты, для работника получение зарплаты в цифровых рублях будет проходить так: компания перечисляет средства через банк, подключённый к платформе ЦБ, деньги зачисляются на цифровой кошелёк.

Открыть кошелёк можно через мобильное приложение банка, участвующего в проекте. Для этого нужно авторизоваться на Госуслугах и получить электронную подпись. Работодатель со своей стороны тоже откроет кошелёк на платформе Банка России, который фактически становится отдельным счётом.

Открытие кошелька добровольно и требует личного участия гражданина. Автоматическое открытие не предусмотрено ни для всех россиян, ни для отдельных категорий граждан.

Если человеку не нужна эта опция, он просто продолжит получать зарплату обычным способом. С октября 2025-го некоторые бюджетники начнут получать возможность перейти на цифровой рубль, а массово это станет доступно с 2026 года. Ходжа Кава Старший преподаватель кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова

Плюсы и минусы получения зарплаты в новой валюте

Получение заработной платы в цифровом рубле имеет свои преимущества. Среди них член Совета МРО «Деловая Россия» Андрей Глушкин выделяет скорость зачисления средств.

Благодаря встроенным механизмам защиты и уникальным цифровым идентификаторам уровень безопасности переводов повышается. Для бизнеса использование цифрового рубля может означать снижение транзакционных издержек, а для граждан — упрощение операций даже там, где традиционная банковская инфраструктура развита слабо. Андрей Глушкин член Совета МРО «Деловая Россия»

Транзакции для физических лиц будут полностью бесплатными, без банковских лимитов и ограничений, уточняет Ходжа Кава. Кошелёк будет работать через любой банк, благодаря чему не нужно переводить деньги и терять на этом проценты.

К очевидным плюсам использования цифрового рубля в качестве валюты для получения зарплаты инвестиционный советник реестра ЦБ, президент Ассоциации инвестиционных советников Юлия Кузнецова относит высокую прозрачность и надёжность.

Расчёты проходят напрямую через систему Банка России, исключая посредников, что снижает риски задержек и технических сбоев.

Выгодна выдача зарплат в цифровом рубле и для государства, уточняет собеседница «Рамблера». С помощью новой валюты можно эффективнее контролировать целевые выплаты, что повышает защищённость работников. Это же относится к социальным пособиям, таким как пенсии.

Ещё один плюс — возможность расплачиваться без интернета, что может выручить в отдалённых населённых пунктах или при проблемах со связью, считает Ходжа Кава.

Однако есть и сложности, с которыми придётся столкнуться при получении зарплат в «цифре». Пока участие в проекте ограничено банками и организациями, подключёнными к платформе в пилотном режиме, что сдерживает масштабирование, предупреждает Андрей Глушкин. Поэтому гражданин может столкнуться с тем, что его банк не поддерживает работу в цифровом рубле. Но большинство банков дают другие преимущества при переводе зарплаты к ним.

Компаниям при переходе на новый механизм потребуется доработать бухгалтерские системы и синхронизироваться с платформой ЦБ, дополняет Юлия Кузнецова. Сотрудникам придётся освоить новый инструмент, поскольку пока цифровой рубль воспринимается скорее как эксперимент, а не как привычный платёжный способ.

Стоит учитывать и вероятность технических сбоев, предупреждает Ходжа Кава. При возникновении проблем с платформой ЦБ, банковским сервисом или интернет-провайдером человек может временно лишиться доступа к деньгам.

Беспокоит людей и вопрос приватности, дополняет Кава. Все транзакции будут отслеживаться, поэтому не будет анонимности. Если происхождение денег вызовет вопросы у системы, средства могут временно заморозить, даже если они получены легально.

Цифровая инфраструктура пока что не готова к массовому запуску цифрового рубля, считает Кава. Принимать валюту могут далеко не везде, а магазины и маркетплейсы просят отсрочку до 2027 года.

Пилот с зарплатами — важный шаг, но массовый переход возможен только после того, как экосистема цифрового рубля станет по-настоящему удобной и привычной для людей и бизнеса. Юлия Кузнецова Инвестиционный советник реестра ЦБ

Что нужно знать о вводе цифрового рубля в России

Сам по себе цифровой рубль является третьей формой национальной валюты наряду с наличными (банкноты и монеты) и безналичными (средства на счёте в банке) деньгами. Один цифровой рубль равен одному наличному и одному безналичному рублю.

Оператором платформы цифрового рубля выступает Банк России. Каждый цифровой рубль будет обладать уникальным идентификатором, подобно номеру на бумажной купюре. Это позволит Центробанку отслеживать путь средств, что поможет в борьбе с отмыванием денег и незаконными финансовыми схемами.

Открытие цифрового кошелька, предназначенного для операций с цифровым рублем, позволит:

пополнять его с любого счёта банка — участника платформы цифрового рубля;

переводить средства на цифровые кошельки других граждан;

оплачивать товары и услуги;

конвертировать цифровые рубли в безналичные.

В настоящий момент в эксперименте с цифровым рублём участвуют 17 банков. В их числе — Альфа-Банк, «ДОМ.РФ», «Инго», ВТБ, ГПБ, Ак Барс Банк, МТС-Банк, ПСБ, Совкомбанк, Сбер, Т-Банк, Россельхозбанк и другие. Хотят подключиться к эксперименту еще 26 кредитных организаций.

В июне 2025 года доступ к цифровому рублю был в 1,5 тысячи населённых пунктов. В общей сложности открыто 2,5 тысячи кошельков. В то же время с валютой провели 100 тысяч операций.

Планы на развитие цифрового рубля:

На 1 сентября 2026 года намечено массовое внедрение цифрового рубля. К этому сроку возможность платить данным видом валюты клиентам предложат банки, признанные значимыми на рынке финансовых услуг, и компании с выручкой за предыдущий год свыше 120 миллионов рублей, являющиеся их клиентами.

намечено массовое внедрение цифрового рубля. К этому сроку возможность платить данным видом валюты клиентам предложат банки, признанные значимыми на рынке финансовых услуг, и компании с выручкой за предыдущий год свыше являющиеся их клиентами. С 1 сентября 2027 года по плану Банка России к оплате цифровым рублём подключатся все банки с универсальной лицензией и компании с выручкой свыше 30 миллионов рублей в год .

по плану Банка России к оплате цифровым рублём подключатся все банки с универсальной лицензией и компании с выручкой . С 1 сентября 2028 года проводить операции с валютой смогут банки с базовой лицензией и компании с годовой выручкой от 20 миллионов до 30 миллионов рублей.

Главное

Выдача зарплаты в цифровых рублях даёт заметные преимущества по скорости, автоматизации и издержкам. Встроенные механизмы защиты и уникальный цифровой идентификатор повышают уровень безопасности переводов между цифровыми кошельками.

Новая валюта даёт возможность государству эффективнее контролировать целевые выплаты, что повышает уровень защищённости работников.

Плюсом также является возможность расплачиваться без интернета, что особенно актуально в небольших населённых пунктах и при проблемах со связью.

Но одновременно с этим выдача зарплаты в цифровых рублях порождает вопросы приватности, технологической устойчивости и принятия сотрудниками. Потребуется время, прежде чем население окажется готово к массовому использованию новой валюты.

