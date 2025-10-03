Жители СЗФО использовали оплату улыбкой почти 18 миллионов раз

Сбер провел исследование, приуроченное ко дню улыбки, который отмечается 3 октября 2025 года. Согласно полученным данным, сервисом «Оплата улыбкой» в Северо-Западном Федеральном округе (СЗФО) за 9 месяцев текущего года воспользовались около 17,7 миллионов раз. Это в 8 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Лидером по количеству платежей с помощью биометрии в СЗФО стал Санкт-Петербург — около 6 миллионов операций на сумму более 5,2 миллиардов рублей.

Второе место занимает Ленинградская область. Её жители воспользовались сервисом почти 2 миллиона раз и заплатили с его помощью около 1,5 миллиарда рублей.

На текущий момент в СЗФО доступно около 93 тысяч терминалов, поддерживающих оплату улыбкой. Подключить сервис можно через приложение СберБанк Онлайн. Для этого следует сказать виртуальному помощнику «Оплата улыбкой» и далее следовать его подсказкам. Также вы можете настроить оплату биометрией в любом отделении банка.

Напомним, что оплата улыбкой — сервис Сбербанка, позволяющий оплачивать покупки без банковской карты или смартфона. Оплата производится по биометрии, а точнее — по чертам вашего лица. Чтобы совершить платеж, достаточно посмотреть на экран терминала.

