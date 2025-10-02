График выплаты пенсий в октябре 2025 года

В октябре в России нет государственных праздников, поэтому пенсионные выплаты придут по стандартному графику. Если день начисления пенсии выпадет на выходной, деньги поступят заранее. Рассказываем, в какие даты придёт пенсия в октябре в зависимости от вашего региона.

Когда придёт пенсия в октябре

Пенсии в России выплачиваются в период с 3-го по 25-е число. В выходные и праздники выплаты не приходят. В октябре 2025 года государственных праздников нет, выходными будут 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 и 26-е числа. Если вы обычно получаете пенсию в одну из этих дат, в октябре деньги поступят в пятницу перед соответствующими выходными.

Допустим, ваша пенсия всегда приходит 11-го числа. В октябре этот день выпал на субботу. Значит, выплата поступит в пятницу — 10-го числа. В ноябре 11-е число будет во вторник, пенсия придёт по стандартному графику.

Чтобы снизить нагрузку на финансовую и банковскую системы, Социальный фонд (СФР) установил разные даты начисления пенсионных выплат для регионов.

Если вы получаете пенсию на карту, в октябре выплата придёт:

Вологодская область: 10, 15 или 21-го числа.

Воронежская область: с 6-го по 24-е число.

Краснодарский край: с 13-го числа.

Красноярский край: 15-го или 21-го числа.

Москва: с 3-го по 18-е число.

Нижегородская область: с 6-го по 24-е число.

Новосибирская область: 10-го и 21-го числа.

Омская область: 9, 16 или 21-го числа.

Пермский край: 8, 15 или 23-го числа.

Ростовская область: 10, 16 или 23-го числа.

Самарская область: 14, 17 или 23-го числа.

Санкт-Петербург: 3, 13, 17, 20 или 27-го числа.

Свердловская область: с 3-го по 27-е число.

Татарстан: с 13-го по 22-е число.

Пенсия наличными по почте или курьером приходит в период с 3 по 25 октября.

Не нашли свой регион в списке или хотите уточнить дату выплаты пенсии наличными? Вы можете узнать день начисления пенсионных выплат через сайт Социального фонда. Убедитесь, что зашли на региональную страницу СФР — ваш регион виден справа сверху страницы. Пролистайте страницу вниз до раздела «Информация для жителей региона» и нажмите на «Гражданам». Вам нужен раздел с названием «Порядок выплаты и доставки пенсий». Формулировка может отличаться в зависимости от регионального сайта СФР. Откроется страница, где будет указан стандартный график начисления пенсии для вашего региона.

© sfr.gov.ru

Уточнить, когда поступят деньги, можно также по телефону 8-800-10-000-01. Это номер единого контакт-центра Соцфонда для взаимодействия с гражданами.

Получать пенсию на карту или наличными: что выгоднее.

Кому в октябре придёт повышенная пенсия

С 1 октября выросли пенсии отдельных категорий россиян.

Выплаты военным пенсионерам и бывшим сотрудникам силовых ведомств проиндексировали на 7,6%.

Надбавка к пенсии россиянам старше 80 лет выросла до 10 221,7 рубля.

Повышенная пенсия придёт уже в этом месяце. Подавать документы для перерасчёта не нужно, он произойдёт автоматически.

Если произошла ошибка и вам начислили пенсию без надбавки, обратитесь в Социальный фонд с заявлением о перерасчёте.

Это можно сделать:

Через Госуслуги.

Лично в отделении СФР.

Лично в МФЦ.

К заявлению нужно приложить:

Копию паспорта.

Копию СНИЛС.

Документ о назначении пенсии.

Выписку с пенсионного счёта или справку из СФР для доказательства, что ваша пенсия не была проиндексирована.

Главное

В октябре пенсия будет приходить по стандартному графику. Если день начисления выплаты выпадает на субботу или воскресенье, деньги придут в пятницу перед выходными.

Узнать точные даты начисления пенсии по своему региону можно на сайте Социального фонда или по телефону 8-800-10-000-01.

Военные пенсионеры, бывшие сотрудники силовых ведомств и россияне старше 80 лет начнут получать повышенную пенсию уже в октябре. Надбавка пересчитается автоматически и придёт вместе с пенсией.

Что должен знать каждый пенсионер, получающий пенсию на карту.