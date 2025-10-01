Как работает тревожная кнопка в приложениях банков

Согласно указанию Банка России, с 1 октября банки обязаны внедрить в свои мобильные приложения специальный функционал, чтобы клиенты могли оперативно сообщать об операциях, совершённых без их участия или под давлением мошенников. Ввести тревожную кнопку должны 13 крупнейших банков страны. Разбираемся, где она находится и как ею воспользоваться.

© Сбер

Новые требования регулятора

Обязанность дополнить приложения тревожной кнопкой против мошенников закреплена в положении ЦБ № 851-П. Она касается банков и иностранных кредитных организаций, оказывающих россиянам платёжные услуги. В зависимости от своего статуса организации обязаны применять усиленный, стандартный или минимальный уровень защиты.

В перечень обязательных мер входят ежегодная проверка сетей на предмет уязвимостей, защита электронных сообщений специальными шифрами, а также строгий контроль за процессом подтверждения личности клиента.

Ключевая функция для клиентов

Главным нововведением для пользователей стало появление в мобильных приложениях банков функционала для приёма заявлений об операциях, совершённых без согласия или под влиянием злоумышленников. Первыми эту функцию обязаны внедрить 13 системно значимых банков.

Это специальная кнопка, с помощью которой клиент может отметить операции как совершённые под воздействием мошенника и получить по ним дополнительные материалы для предоставления в правоохранительные органы, — заявила начальник управления департамента информационной безопасности Банка России Екатерина Желунова.

Воспользовавшись тревожной кнопкой, жертвы обмана смогут получить официальную справку об операции, содержащую полные данные о банке, клиенте, получателе перевода, сумме, валюте и дате проведения платежа. Этот документ станет основанием для обращения в полицию.

Если гражданин уже обратился к правоохранителям, в приложении банка он сможет ответить на официальный запрос банка о факте воздействия мошенников. Это позволит сотрудникам полиции напрямую запрашивать необходимую информацию в Банке России, что ускорит расследование.

Реализация в крупнейших банках

Похожий функционал по борьбе с мошенниками был у некоторых банков ещё до поручения ЦБ. Так, Сбер внедрил сервис «Сообщить о мошенниках» ещё в 2019 году и сейчас лишь модернизировал его. Чтобы пожаловаться на обман, нужно нажать на иконку щита на главной странице приложения и далее выбрать «Сообщить о мошенниках» в разделе «Быстрые действия».

© СберБанк Онлайн

Клиентам Сбера, направившим заявление в полицию, теперь будут приходить СМС или пуш-уведомления со ссылкой на чат в СберБанк Онлайн для получения справки по оспариваемым операциям.

Т-Банк также внедрил этот функционал задолго до распоряжения ЦБ, пояснили «Рамблеру» в пресс-службе кредитной организации. Чтобы заявить о мошенничестве, нужно выбрать операцию в приложении, нажать «Оспорить» и указать, что деньги украли.

© Т-Банк

После нажатия тревожной кнопки доступ к карте и личному кабинету клиента временно блокируется для сохранения денег, пояснили в банке. С клиентом связывается специалист службы мониторинга для уточнения обстоятельств, и при необходимости карту перевыпускают. Клиенты могут написать о случившемся в чат в личном кабинете или позвонить по горячей линии.

Клиентам банка ВТБ также нужно зайти в историю операций, где транзакцию можно пометить как мошенническую. После этого нужно будет ответить на несколько вопросов в чат-боте, чтобы передать данные о случившемся в ЦБ и сформировать справку для полиции, пояснили в пресс-службе банка корреспондентам РИА Новости.

Аналогичным образом нужно действовать и клиентам Газпромбанка. Оспорить операцию они могут в истории платежей и переводов.

© Газпромбанк

В приложении Россельхозбанка функция доступна на главной странице, в ленте актуальных предложений банка. При нажатии на иконку «Сообщить о мошенниках» пользователя переводят на сайт организации и предлагают заполнить анкету.

© Россельхозбанк

Эффективна ли борьба с мошенниками

Борьба с финансовым мошенничеством в России идёт несколько лет. Государство последовательно ужесточает требования к кредитным организациям, внедряет новые защитные механизмы и повышает ответственность за подобные преступления. Это уже позволило выстроить многоуровневую систему защиты, в которую вовлечены Банк России, правоохранительные органы и сами финансовые организации.

Количество утечек информации из компаний финансовой отрасли в России в 2024 году снизилось более чем в три раза — на 68,3%, рассказал «Рамблеру» руководитель группы информационной безопасности ГК InfoWatch Роман Алабин, ссылаясь на исследование компании. По его словам, финансовые организации значительно улучшили ситуацию с информационной безопасностью после всплеска количества утечек информации в 2022–2023 годах.

Однако источником данных для мошенников служат не только банки. Атакам подвергаются и другие организации, имеющие доступ к персональным данным россиян. Предложенная Центробанком мера может быть эффективна для тех клиентов, которые быстро поняли, что их обманули, считает эксперт.

Большая часть утечек информации носит умышленный характер, то есть происходит не из-за хакерских атак, а по причине разглашения данных сотрудниками компаний. Чтобы эффективно противостоять угрозам информационной безопасности, банкам нужно учиться работать не только с техникой, но и с людьми — обучать сотрудников, проводить поведенческий анализ для своевременного выявления групп риска внутри организации. Роман Алабин руководитель группы информационной безопасности ГК InfoWatch

Эффективность новой кнопки напрямую зависит от скорости реакции системы, отметил в беседе с «Известиями» руководитель отдела исследований безопасности банковских систем Positive Technologies Сергей Белов. Ключевой проблемой остаётся практически мгновенный вывод средств злоумышленниками, считает он.

По его предположению, для эффективной борьбы с мошенничеством нужна система, способная автоматически останавливать подозрительные операции. Она должна сама оповещать службу безопасности банка и временно блокировать переводы со счёта клиента на время проверки, считает эксперт.

Эксперт по информационной безопасности Лука Сафонов считает внедрение тревожной кнопки полезной мерой. В беседе с BFM он заявил, что это не только поможет клиентам, которым психологически сложно звонить в банк или полицию, но и станет постоянным напоминанием о рисках мошенничества. Но Сафонов предупреждает и о рисках недобросовестного использования функции клиентами, которые могут попытаться оспорить легальные операции для возврата средств.

Главное

С 1 октября 2025 года вступило в силу требование Банка России об обязательном внедрении в мобильные приложения банков специальной функции — тревожной кнопки для оперативного сообщения о мошеннических операциях.

Основная задача нововведения — предоставить клиентам простой и быстрый способ заявить о несанкционированных транзакциях и получить официальную справку для обращения в правоохранительные органы. Такой документ содержит все детали операции и ускоряет процесс расследования. Крупнейшие банки, включая Сбер, ВТБ и Т-Банк, уже реализовали этот функционал в своих приложениях, разместив его в разделах истории операций или на главном экране.

