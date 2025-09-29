Что делать, если банк заблокировал счёт по 115-ФЗ

Блокировка счёта или карты банком — неприятная ситуация, с которой может столкнуться любой клиент. Причина чаще всего в применении закона № 115-ФЗ о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма. По требованию государства банки отслеживают все транзакции клиентов и могут приостановить обслуживание при малейшем подозрении на нарушение закона. Разбираемся, какие операции вызывают такие подозрения, какие ограничения вправе ввести банк и как восстановить доступ к своим деньгам.

О чём закон

Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов» 115-ФЗ, или «антиотмывочный» закон, действует с 2001 года. Его цель — предотвратить легализацию незаконных доходов и финансирования терроризма. Он обязывает банки выявлять подозрительные операции клиентов и сообщать о них в Росфинмониторинг.

Действие закона распространяется на всех участников финансового оборота: физлиц, индивидуальных предпринимателей, организации и самозанятых. Если банк пропустит подозрительный платёж без проверки, его привлекут к ответственности.

С 1 июня 2025 года в него внесены поправки, которые существенно расширяют полномочия Росфинмониторинга. Теперь ведомство вправе приостанавливать банковские операции физлиц (переводы, платежи, снятие наличных), если есть подозрение на отмывание доходов.

Основной фокус нововведений направлен на противодействие так называемым дропперам — людям, которые предоставляют мошенникам доступ к своим банковским счетам и картам для перевода и обналичивания похищенных денег.

Речь идёт не о полной, а о частичной блокировке в пределах суммы, которая вызвала подозрения. Остальные средства на счёте остаются доступными для использования. Однако, если клиент откажется пояснить происхождение денег или подпадёт под подозрение несколько раз, санкции будут жёстче — вплоть до закрытия счёта.

Какие операции подпадают под подозрение

Основания для проверки операций определил Банк России. Наиболее пристальное внимание уделяется транзакциям, которые выглядят нетипично для финансового профиля клиента.

Критерии, которые могут вызвать вопросы у банка, включают:

Транзитные операции : средства зачисляются на счёт и почти мгновенно выводятся.

: средства зачисляются на счёт и почти мгновенно выводятся. Массовые переводы физлицам : более 10 получателей в сутки или свыше 50 в месяц, а также многочисленные операции с одним контрагентом.

: более 10 получателей в сутки или свыше 50 в месяц, а также многочисленные операции с одним контрагентом. Крупные суммы : единовременные переводы свыше 600 тысяч рублей, а также ежедневные операции более 100 тысяч рублей или месячные — свыше 1 миллиона рублей.

: единовременные переводы свыше 600 тысяч рублей, а также ежедневные операции более 100 тысяч рублей или месячные — свыше 1 миллиона рублей. Отсутствие повседневных трат : если счёт используется исключительно для переводов, без оплаты товаров, услуг ЖКХ или других мелких расходов.

: если счёт используется исключительно для переводов, без оплаты товаров, услуг ЖКХ или других мелких расходов. Взаимодействие с сомнительными контрагентами: переводы лицам или компаниям, попавшим в поле зрения контролирующих органов, например включены в список экстремистов.

Банки могут самостоятельно дополнять перечень критериев, если это не противоречит указаниям регулятора. Это значит, что под ограничения может попасть практически каждый, особенно если совершит ранее нетипичную для себя операцию.

Какие ограничения может наложить банк

В зависимости от серьёзности подозрений банк принимает различные меры. При проверке того, не стал ли сам клиент жертвой мошенников, операция блокируется на время выяснения обстоятельств, после чего средства размораживаются.

Если проверка указывает на возможные нарушения со стороны владельца счёта, последствия серьёзнее:

Ограничение дистанционного обслуживания. Картой нельзя будет расплатиться в магазине или онлайн, перевести деньги или снять наличные. Полная блокировка счёта. Применяется в крайних случаях при наличии веских оснований — например, если клиент уклоняется от объяснений с банком. Расторжение договора. Банк может в одностороннем порядке закрыть счёт. Остаток средств в таком случае переведут в другую кредитную организацию по выбору клиента.

Для применения любой из этих мер банку не нужно получать решение суда. Такими полномочиями кредитные организации наделяет 115-ФЗ, так как это их прямая обязанность по противодействию отмыванию доходов.

Что делать для разблокировки счёта

Обычно при ограничении операций банк оперативно информирует клиента о решении с помощью СМС, пуш-уведомления или звонка. Главная задача клиента после блокировки — доказать легальность происхождения средств и экономический смысл операции. Для этого нужно предоставить подтверждающие документы.

Взаимодействие с организацией можно разделить на два последовательных шага.

Шаг 1. Получение информации

Свяжитесь со службой поддержки банка или посетите отделение, чтобы узнать точный перечень требуемых документов и сроки их предоставления (обычно от 5 до 30 дней).

Это могут быть бумаги:

Подтверждающие источник доходов : справка 2-НДФЛ, выписки по счетам из других банков, декларация 3-НДФЛ для ИП.

: справка 2-НДФЛ, выписки по счетам из других банков, декларация 3-НДФЛ для ИП. Объясняющие конкретную операцию : договор купли-продажи, договор займа, акт выполненных работ, счета на оплату.

: договор купли-продажи, договор займа, акт выполненных работ, счета на оплату. Раскрывающие цели перевода: письменные пояснения в свободной форме о том, что вы, например, возвращаете долг, оплачиваете какую-либо услугу, делаете подарок родственнику.

Шаг 2. Подготовка и подача документов

Соберите все необходимые документы по запросу банка. Если не укладываетесь в сроки, заранее известите банк, чтобы предотвратить ужесточение санкций. Ограничения снимут, если банк сочтёт ваши объяснения убедительными.

Банк обязан рассмотреть представленные документы в течение семи рабочих дней и сообщить о своём решении. Если после этого банк отказал в разблокировке без внятных объяснений, можно обратиться с жалобой в ЦБ или в суд. Александр Катков Партнер Novator Legal Group, адвокат

Можно ли пользоваться средствами во время проверки

То, могут ли подпавшие под подозрения клиенты пользоваться своими деньгами и в каком объёме, зависит от серьёзности наложенных ограничений:

При блокировке по подозрению в дропперстве ограничения обычно касаются только спорной суммы. Над остальными средствами клиент сохраняет полный контроль.

Если заблокировали отдельную карту, но не счёт, клиент может свободно перевести средства на другую свою карту или снять наличные в кассе банка.

Если ограничен именно счёт, обратитесь в банк лично или по телефону с заявлением о разблокировке средств для неотложных нужд: внесения платежа по кредиту, оплаты коммунальных услуг или снятия заработной платы на проживание. Их могут провести под контролем сотрудника банка.

Существуют ситуации, в которых банки не вправе препятствовать клиентам в пользовании деньгами даже после блокировки счёта. Так, физлица сохраняют право получать и расходовать свою зарплату в пределах установленных правительством лимитов, рассказала «Рамблеру» ведущий юрисконсульт «КСК Групп» Ирина Михеева.

Лимит рассчитывается как сумма минимальных размеров оплаты труда на владельца счёта и каждого совместно проживающего с ним члена его семьи, не имеющего самостоятельного источника дохода, в календарный месяц. Ирина Михеева ведущий юрисконсульт «КСК Групп»

Не препятствуют ограничения и операциям, направленным на получение и расходование пенсии, стипендии, пособий и других социальных выплат, которые гарантированы российскими законами. По заявлению клиента их должны одобрить, даже если счёт заблокирован.

Даже при блокировке счёта банк обязан обеспечить проведение социально значимых платежей: уплату налогов, погашение штрафов, оплату коммунальных услуг, алиментов и выплаты по исполнительным документам. Эти операции проводятся в приоритетном порядке. Мария Яковлева директор юридической группы «Яковлев и Партнеры»

Как избежать блокировки в будущем

Полностью исключить риск претензий от банка не получится, но можно свести его к минимуму.

Для этого:

используйте карту не только для переводов, но и для повседневных трат: регулярная оплата покупок, услуг связи и ЖКХ формирует «нормальный» финансовый профиль;

планируя большой перевод, особенно нестандартный, сообщите об этом заранее через кол-центр;

не совершайте множество однотипных транзакций в течение дня;

если вы подрабатываете и регулярно получаете гонорары на карту, оформите самозанятость и фиксируйте доходы через приложение «Мой налог»;

храните документы по крупным сделкам, особенно при переводах за границу и покупке дорогостоящего имущества;

не переводите средства нерезидентам без чёткого договорного основания;

не соглашайтесь участвовать в сомнительных схемах вроде «прогона» денег через счёт за вознаграждение.

Универсальный совет для предотвращения блокировки — цель перевода должна быть ясна и понятна. Воздержитесь от двусмысленных фраз в графе о назначении платежа. Избегайте частого получения мелких сумм от разных людей без документов или пояснений. Если вы собираете деньги на благотворительность, помощь людям или животным, необходимо, чтобы жертвователи при переводе делали соответствующую пометку. Ирина Михеева ведущий юрисконсульт «КСК Групп»

Чтобы оперативно отреагировать на возможные вопросы, важно хранить и по возможности заранее собирать документы, подтверждающие доходы и крупные сделки. И главное — не игнорировать запросы банка, а сразу давать пояснения и предоставлять документы. Это существенно снижает риск блокировок и конфликтов.

Главное

Ключ к успешной разблокировке счёта по 115-ФЗ — готовность предоставить банку исчерпывающие доказательства легальности операций. Важно оперативно собрать и передать документы, подтверждающие источник доходов и экономический смысл транзакций: справки о доходах, договоры, чеки или письменные пояснения.

Даже при блокировке счёта клиент сохраняет право на доступ к средствам для социально значимых нужд. Банк не вправе препятствовать получению зарплаты, пенсии, стипендии или оплате коммунальных услуг. Для этого подайте заявление в отделении или через службу поддержки.

Чтобы снизить риск блокировки в будущем, рекомендуется активно использовать счёт для повседневных трат — оплаты товаров, услуг ЖКХ и связи. Это формирует «нормальный» финансовый профиль. Крупные или нестандартные переводы лучше заранее согласовывать с банком.

