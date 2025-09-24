Сбер выпустил лимитированные карты со свечением

Сбер выпустил лимитированную серию дебетовых карт со светящимися рисунками, сообщается в пресс-релизе банка (есть у «Рамблера»). В коллекции на выбор три дизайна: иконка Сбера, сердце и лапка СберКота.

© Сбер

В отличие от других карт, где при оплате загораются отдельные элементы, в новых СберКартах светится весь рисунок целиком. Карта «оживает» в момент оплаты. Подзарядка картам не требуется, они работают автономно.

Заказать уникальную карту можно с 24 сентября в мобильном приложении Сбербанк Онлайн за 1199 рублей. Для этого на главном экране нажмите на «Оформить», «Дебетовая» и выберите из списка СберКарту со свечением. Тираж ограничен.

© Сбербанк Онлайн

Новая коллекция — эксперимент по оживлению привычного платёжного инструмента, сказал директор Дивизиона «Кошелёк клиента» Сбербанка Игорь Ковалёв. Выпуск лимитированной серии со свечением стал ещё одним шагом Сбера к персонализации банковских продуктов.

