Клиенты Сбера смогут расплачиваться в Индии по QR-коду

Пользователи Сбербанк Онлайн могут ехать в Индию без наличных. Товары и услуги в стране теперь можно оплачивать QR-кодом через приложение местного партнёрского банка — Cheq, сообщает пресс-служба Сбера.

© PonyWang/iStock.com

Чтобы расплачиваться в Индии безналичным способом, необходимо скачать на смартфон Cheq и зарегистрироваться в нём. Приложение можно установить как на Android, так и на iOS. Для регистрации нужны паспорт и действующая индийская виза. Это можно сделать заранее, в России. Но активировать кошелёк можно только в Индии. Для этого необходимо встретиться с агентом банка-партнёра, назначив встречу через приложение. Услуга доступна во всех крупных городах Индии, специалист подъедет в удобное для вас место.

После активации вы сможете пополнять кошелёк Cheq через Сбербанк Онлайн. Для этого выберите карту для списания, нажмите на «Переводы в другую страну» → «Индия» → «По номеру телефона». Деньги должны зачислиться сразу.

Для оплаты покупки, такси, билета в музей откройте Cheq и выберите Scan QR. Наведите камеру на QR-код и введите сумму.

Обратите внимание: для оплаты через приложение требуется интернет.

Сколько наличных можно брать с собой за границу в 2025 году